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Ankara'da diplomatik temas: Hakan Fidan ile Esad Hasan Şeybani bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara’da görüştü.

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Ankara'da diplomatik temas: Hakan Fidan ile Esad Hasan Şeybani bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre gerçekleşen görüşmede, Fidan ile Şeybani başkent Ankara'da bir araya geldi.

Ankara'da diplomatik temas: Hakan Fidan ile Esad Hasan Şeybani bir araya geldi-2

Görüşmenin içeriğine ilişkin ise kaynaklar tarafından henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

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Ankara'da diplomatik temas: Hakan Fidan ile Esad Hasan Şeybani bir araya geldi-4 Ankara'da diplomatik temas: Hakan Fidan ile Esad Hasan Şeybani bir araya geldi-5 Ankara'da diplomatik temas: Hakan Fidan ile Esad Hasan Şeybani bir araya geldi-6
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