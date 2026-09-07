İSFALT'IN SÖZLEŞMESİNİ BULDU, ARDINDAN FESHEDİLDİ Korzay, göreve başladıktan birkaç ay sonra İSFALT'ın Cebeci sahasında hasılat paylaşımına ilişkin bir sözleşmesinin bulunduğunu fark ettiğini anlattı. Konuyu gündeme getirdiğinde kendisine, "İSFALT'ın burada bir hakkı yok, biz oraya dökmüyoruz, başka yere dökülüyor" denildiğini söyledi. Savcının, "Kim dedi size?" sorusuna Korzay, "Fatih Keleş" yanıtını verdi. Korzay, söz konusu sözleşmenin daha sonra tek taraflı olarak feshedildiğini ileri sürdü. Savcının, izin verilen alanların dışında Cebeci'nin farklı bölümlerinin döküm sahasına dönüştürülüp dönüştürülmediğine ilişkin sorusuna ise "Tabii ki. Bunlar hepsi tespit edilmiş zaten" karşılığını verdi.

"BU KONUNUN SENİNLE ALAKASI YOK" Cebeci'deki süreci sorguladığında Fatih Keleş ile görüştüğünü belirten Korzay, kendisine şu sözlerin söylendiğini aktardı: "Her zaman 'Konu kapatıldı, bu konunun seninle alakası yok. Sen projene devam et. İSFALT projesini bitirsin, teminatını alsın' dendi bize. Ama diğer taraftan döküm son sürat devam etti." Savcının daha önceki ifadesini hatırlatması üzerine Korzay bu anlatımını doğruladı.

KELEŞ, GÜLİBRAHİMOĞLU VE BÜLBÜLLÜ ÜÇGENİ Savcı, Korzay'ın önceki ifadelerinde Fatih Keleş, Murat Gülibrahimoğlu ve İbrahim Bülbüllü'nün hafriyat sahasındaki süreci takip ettiğini söylediğini hatırlattı. Korzay, "Bütün ortaklarla ilişkiler dahil, MAPEG tarafıyla ilişkiler dahil, üçü tarafından idare edildi. Biz karıştırılmadık" dedi. Korzay, Cebeci'de yaşananlarla ilgili kendilerine açık şekilde sürecin dışında kalmalarının söylendiğini de belirterek "Bu konuyu bizim karıştırmamamız söylendi. Bu kadar net" ifadelerini kullandı. "EKREM İMAMOĞLU'NUN SAĞ KOLU" Savcı, Fatih Keleş'in İBB'de resmi bir görevi bulunmadığını hatırlatarak Korzay'a neden Keleş'in söylediklerini dikkate aldığını sordu. Korzay, "Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu size bunu söylüyor. Yapabileceğim bir şey yoktu. Birkaç kez zaten gerginliğimiz vardır. Beni de sevmez" dedi. Savcının Keleş'i neden "İmamoğlu'nun sağ kolu" olarak gördüğünü sorması üzerine Korzay, İSFALT'ın ihale bilgilerinin Keleş'e gönderildiğini ileri sürdü.

İHALELERDE "BÖLÜŞÜM" İDDİASI Duruşmada İBB tarafından gerçekleştirilen dört büyük ihale de gündeme geldi. Korzay, İSFALT'ın kendi üretim ve uygulama kapasitesini artırmak istediğini ancak işlerin piyasadaki firmalara verilmesinin tercih edildiğini ileri sürdü. "Piyasanın iş alması isteniyordu dışarıdan" diyen Korzay'a savcı, Fatih Keleş'in bu sürece nasıl müdahil olduğunu sordu. Korzay, "Bölünmesini istiyordu Sayın Savcım" yanıtını verdi. Savcı daha sonra Korzay'ın önceki ifadesini hatırlattı. Buna göre Fatih Keleş, Korzay'ı İBB'nin Bakırköy'deki binasına çağırmış ve İSFALT'ın dört ihaleden yalnızca birine girmesini, diğer üç ihaleye teklif vermemesini istemişti. Korzay, bu beyanını mahkemede doğrulayarak "Arif Gürkan Alpay daha üstü kapalı konuşmuştu, onu hatırlıyorum. Ama Fatih Bey, 'Ya 4 ihale olsun, işte siz de birini alın, geçin, işinize bakın' tarzında benimle konuşmuştu" dedi. Savcının, dört ihalenin Keleş'in talebi doğrultusunda bölündüğünü düşünüp düşünmediğini sorması üzerine Korzay, "Yani öyle anlıyorum" yanıtını verdi. YÜKSEK KÂRLI İŞLERİN MÜTEAHHİTLERE BIRAKILDIĞINI İLERİ SÜRDÜ Korzay'ın soruşturma aşamasındaki anlatımında, İSFALT'ın dört ihaleden en düşük kâr marjına sahip olanına yönlendirildiği, daha yüksek kârlı işlerin ise piyasadaki müteahhitlere bırakıldığı iddiası da yer aldı. Korzay, mahkemede Fatih Keleş'in dört ihaleden yalnızca birine İSFALT'ın girmesi yönündeki talebine ilişkin önceki beyanını doğruladı.