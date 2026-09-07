Burak Korzay İBB’deki kirli çarkı anlattı: İSFALT’ın hakkı gasp edildi, ihaleler bölündü iddiası
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında etkin pişmanlıktan yararlanan eski İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, belediyedeki ihale ve ödeme düzenine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Korzay, Fatih Keleş’in ihalelerin bölünmesine ve hak ediş ödemelerine müdahale ettiğini öne sürerken, Cebeci’deki 80 milyar TL’lik kaçak döküm iddiası ile seçim dönemindeki para taleplerine ilişkin dikkat çeken ifadeler verdi.
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında, İBB'deki ihale, ödeme ve para trafiğine ilişkin yeni iddialar mahkeme salonuna taşındı. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 76'ncı gününde, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay savunma yaptı. Korzay, Fatih Keleş'in belediyedeki ihale ve hak ediş süreçlerine müdahale ettiğini ileri sürerken Cebeci'deki döküm trafiğinden seçim dönemindeki para taleplerine kadar dikkat çeken ifadeler verdi.
"HERHANGİ BİR SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ÜYESİ OLMADIM"
Yaklaşık 20 yıllık meslek hayatında enerji şirketlerinde yöneticilik yaptığını anlatan Korzay, İBB'de göreve başlamasının siyasi veya kişisel bir beklentiye dayanmadığını savundu.
İSFALT'ın üretim kapasitesini artırmaya çalıştığını, yeni asfalt makineleri aldıklarını, fabrikaları yenilediklerini ve şirket bünyesinde saha ekipleri kurduklarını belirten Korzay, şu ifadeleri kullandı:
"Herhangi bir suç örgütünün üyesi olmadım, örgütsel yapı içerisinde yer almadım ve hiçbir zaman böyle bir yapının amacı doğrultusunda hareket etmedim."
Korzay, iddianamede mal varlığına ilişkin yapılan değerlendirmelere de itiraz etti. 2025 yılında edinildiği belirtilen iş yerinin, babasından miras kalan ve kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılan bir taşınmaz olduğunu, kullandığı konutu ise yaklaşık 10 yıl önce satın aldığını söyledi.
CEBECİ'DE 80 MİLYAR TL'LİK KAÇAK DÖKÜM İDDİASI
Duruşmanın dikkat çeken başlıklarından biri Cebeci Maden Ocakları Rehabilitasyon Projesi oldu. Dosyada yaklaşık 80 milyar TL'lik kaçak döküm iddiasıyla gündeme gelen süreçle ilgili Korzay'a çok sayıda soru yöneltildi.
Korzay, projenin kendi görev döneminden önce başladığını, Mart 2022'de İSFALT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve geldiğini söyledi.
Rehabilitasyon projesiyle hafriyat dökümünün birbirinden ayrılması gerektiğini savunan Korzay; hafriyatın nereden çıkarıldığı, nereye gönderildiği, barkod, ATS ve izin işlemlerinin İBB'nin ilgili birimlerinin görev alanında olduğunu ileri sürdü.
Korzay, "Döküm izni vermedim. Hukuka aykırı döküm yapılması yönünde hiçbir talimat vermedim. Kendime veya herhangi bir kişiye haksız menfaat sağlamak amacıyla işlem yapmadım" dedi.
İhale komisyonlarında yer almadığını da belirten Korzay, Genel Müdür sıfatıyla kurumsal onay süreçlerinin sonunda attığı imzaların kişisel bir suç kastı olarak değerlendirilemeyeceğini savundu.
İSFALT'IN SÖZLEŞMESİNİ BULDU, ARDINDAN FESHEDİLDİ
Korzay, göreve başladıktan birkaç ay sonra İSFALT'ın Cebeci sahasında hasılat paylaşımına ilişkin bir sözleşmesinin bulunduğunu fark ettiğini anlattı.
Konuyu gündeme getirdiğinde kendisine, "İSFALT'ın burada bir hakkı yok, biz oraya dökmüyoruz, başka yere dökülüyor" denildiğini söyledi.
Savcının, "Kim dedi size?" sorusuna Korzay, "Fatih Keleş" yanıtını verdi.
Korzay, söz konusu sözleşmenin daha sonra tek taraflı olarak feshedildiğini ileri sürdü.
Savcının, izin verilen alanların dışında Cebeci'nin farklı bölümlerinin döküm sahasına dönüştürülüp dönüştürülmediğine ilişkin sorusuna ise "Tabii ki. Bunlar hepsi tespit edilmiş zaten" karşılığını verdi.
"BU KONUNUN SENİNLE ALAKASI YOK"
Cebeci'deki süreci sorguladığında Fatih Keleş ile görüştüğünü belirten Korzay, kendisine şu sözlerin söylendiğini aktardı:
"Her zaman 'Konu kapatıldı, bu konunun seninle alakası yok. Sen projene devam et. İSFALT projesini bitirsin, teminatını alsın' dendi bize. Ama diğer taraftan döküm son sürat devam etti."
Savcının daha önceki ifadesini hatırlatması üzerine Korzay bu anlatımını doğruladı.
KELEŞ, GÜLİBRAHİMOĞLU VE BÜLBÜLLÜ ÜÇGENİ
Savcı, Korzay'ın önceki ifadelerinde Fatih Keleş, Murat Gülibrahimoğlu ve İbrahim Bülbüllü'nün hafriyat sahasındaki süreci takip ettiğini söylediğini hatırlattı.
Korzay, "Bütün ortaklarla ilişkiler dahil, MAPEG tarafıyla ilişkiler dahil, üçü tarafından idare edildi. Biz karıştırılmadık" dedi.
Korzay, Cebeci'de yaşananlarla ilgili kendilerine açık şekilde sürecin dışında kalmalarının söylendiğini de belirterek "Bu konuyu bizim karıştırmamamız söylendi. Bu kadar net" ifadelerini kullandı.
"EKREM İMAMOĞLU'NUN SAĞ KOLU"
Savcı, Fatih Keleş'in İBB'de resmi bir görevi bulunmadığını hatırlatarak Korzay'a neden Keleş'in söylediklerini dikkate aldığını sordu.
Korzay, "Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu size bunu söylüyor. Yapabileceğim bir şey yoktu. Birkaç kez zaten gerginliğimiz vardır. Beni de sevmez" dedi.
Savcının Keleş'i neden "İmamoğlu'nun sağ kolu" olarak gördüğünü sorması üzerine Korzay, İSFALT'ın ihale bilgilerinin Keleş'e gönderildiğini ileri sürdü.
İHALELERDE "BÖLÜŞÜM" İDDİASI
Duruşmada İBB tarafından gerçekleştirilen dört büyük ihale de gündeme geldi.
Korzay, İSFALT'ın kendi üretim ve uygulama kapasitesini artırmak istediğini ancak işlerin piyasadaki firmalara verilmesinin tercih edildiğini ileri sürdü.
"Piyasanın iş alması isteniyordu dışarıdan" diyen Korzay'a savcı, Fatih Keleş'in bu sürece nasıl müdahil olduğunu sordu.
Korzay, "Bölünmesini istiyordu Sayın Savcım" yanıtını verdi.
Savcı daha sonra Korzay'ın önceki ifadesini hatırlattı. Buna göre Fatih Keleş, Korzay'ı İBB'nin Bakırköy'deki binasına çağırmış ve İSFALT'ın dört ihaleden yalnızca birine girmesini, diğer üç ihaleye teklif vermemesini istemişti.
Korzay, bu beyanını mahkemede doğrulayarak "Arif Gürkan Alpay daha üstü kapalı konuşmuştu, onu hatırlıyorum. Ama Fatih Bey, 'Ya 4 ihale olsun, işte siz de birini alın, geçin, işinize bakın' tarzında benimle konuşmuştu" dedi.
Savcının, dört ihalenin Keleş'in talebi doğrultusunda bölündüğünü düşünüp düşünmediğini sorması üzerine Korzay, "Yani öyle anlıyorum" yanıtını verdi.
YÜKSEK KÂRLI İŞLERİN MÜTEAHHİTLERE BIRAKILDIĞINI İLERİ SÜRDÜ
Korzay'ın soruşturma aşamasındaki anlatımında, İSFALT'ın dört ihaleden en düşük kâr marjına sahip olanına yönlendirildiği, daha yüksek kârlı işlerin ise piyasadaki müteahhitlere bırakıldığı iddiası da yer aldı.
Korzay, mahkemede Fatih Keleş'in dört ihaleden yalnızca birine İSFALT'ın girmesi yönündeki talebine ilişkin önceki beyanını doğruladı.
HAK EDİŞLERDE "YUKARIDAN MÜDAHALE"
Korzay'ın anlattığı bir diğer dikkat çekici konu, İSFALT'a yapılması gereken ödemeler oldu.
Ay sonlarında İBB'de ödeme toplantıları yapıldığını belirten Korzay, şirketin hak ettiği ve faturası kesilmiş tutarların zaman zaman eksik ödendiğini ileri sürdü.
Korzay, "Çok kapıda yattım, kalktım. Fakat şunu anlıyordum; yukarıdan müdahale geliyordu. Bize söz verilen para gelmiyordu. Örnek veriyorum 500 denildi, 400 geliyordu" dedi.
Savcı bunun üzerine, "Yukarıdan kastı?" diye sordu.
Korzay, "Fatih Keleş, Fatih Keleş. Evet" karşılığını verdi.
"BUNLARI DUYDUĞUM ŞEYLER"
Savcı, Korzay'ın daha önce yüksek bütçeler oluşturulduğu, ödeme zamanı geldiğinde "bütçede para yok" denilerek bunun şirketler üzerinde bir koz olarak kullanıldığı yönündeki anlatımını da gündeme getirdi.
Korzay burada önemli bir ayrım yaptı.
Bu bilgilerin kendi doğrudan gözlemine dayanmadığını belirten Korzay, "Bunları ilgili Genel Sekreter Yardımcılığı'ndan hep duyduğum şeyler. Ama tabii kendi ağzından benim duymam birebir mümkün değil" ifadelerini kullandı.
SEÇİM BÜTÇESİ İDDİASI: "NAKİT PARA LAZIM"
Korzay'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerde, seçim döneminde İBB iştiraklerine yönelik para taleplerine ilişkin iddialar da yer aldı.
Korzay, Ertan Yıldız'ın İSFALT'ı CHP Ümraniye ilçe örgütüyle eşleştirdiğini ileri sürdü.
CHP'li Aykut Erdoğdu ile yaptığı görüşmeyi de anlatan Korzay, Erdoğdu'nun kendisine "Nakit para lazım, Seçim Koordinasyon Merkezine 3 milyon lira para verdiler ama daha çok lazım" dediğini iddia etti. Korzay, seçim dönemindeki para aktarımı konusunda Fatih Keleş'i de işaret eden ifadelerde bulundu.
ALPAY'DAN SAVCIYA İTİRAZ
Savcı, Korzay'ın önceki ifadesinde geçen "İhale şartnamesi Arif Gürkan Alpay talimatıyla hazırlanır, Fatih Keleş süreci takip ederdi" şeklindeki beyanını gündeme getirdi.
Bunun üzerine Arif Gürkan Alpay soruya itiraz ederek "Bunlar iddianamede yazılı değil. Dolayısıyla biz savunmalarımızın hiçbir yerinde iddianamede yazılı olmayan bir şeye cevap vermedik. Çünkü iddianamesi yok" dedi.
Savcı ise soruların iddianamedeki örgüt iddiası kapsamında yöneltildiğini belirtti.
Korzay, Alpay ile Keleş'in Beylikdüzü'nden tanıştıklarını ve yakın çalıştıklarını söyledi.
"HİÇBİR MÜTEAHHİDİN AYRICALIĞI YOKTUR"
Savcının, Zenit İnşaat'ın aldığı işlerde herhangi bir talep veya ödeme müdahalesi bulunup bulunmadığını sorması üzerine Korzay, "Asla Sayın Savcım. Benim kendime, şahsıma en büyük güvendiğim şey şudur: Hiçbir müteahhidin ayrıcalığı yoktur, herkesin ödemesi düzenli yapılmıştır" dedi.
DURUŞMADA "BİZİ GÖMÜYORSUNUZ" TARTIŞMASI
Savcının sorgusunun ardından Fatih Keleş de Burak Korzay'a sorular yöneltti.
Keleş, Cebeci'deki izin tarihlerine ilişkin Korzay'ın anlatımına itiraz etti. Korzay, ikinci iznin kendisi göreve başladıktan sonra verildiğini söyleyince Keleş, TEİAŞ'ın talebi üzerine MAPEG tarafından verilen iznin Aralık 2021 tarihli olduğunu, Korzay'ın ise Mart 2022'de göreve başladığını hatırlattı.
Korzay önce, "Hayır, öyle bir şey demedim" dedi, ardından "O zaman bir hata yapılmış olabilir" ifadelerini kullandı.
Keleş ise "Hatanız sadece bu değil. Birden fazla" karşılığını verdi.
Keleş ayrıca kendisi ile İbrahim Bülbüllü'nün Cebeci şirketinin yönetim kurulunda görev yaptığını Korzay'ın savcıya söylemediğini belirtti.
Korzay bunu bildiğini kabul edince Keleş, "Ama söylemediniz az önce" dedi.
Korzay, "Kendimi savunuyorum şimdi" yanıtını verdi.
Keleş'in, "Kendinizi savunurken bizi gömüyorsunuz Burak Bey" sözlerine Korzay, "Gömmüyorum, doğruları söylüyorum" karşılığını verdi.
KELEŞ SORDU, KORZAY İSİM VERDİ
Fatih Keleş, İSFALT'a yapılacak ödemelere "yukarıdan" müdahale edildiği ve bunun kendisinden kaynaklandığı yönündeki anlatımın kaynağını da Korzay'a sordu.
Keleş, "Bu yukarıdan talimatların benim tarafımdan verildiğini söylediniz. Kimden duydunuz bunu?" diye sordu.
Korzay ise "Ufuk Karakaya'dan" yanıtını verdi.
İBB davasında Burak Korzay'ın Cebeci'deki döküm trafiği, belediye ihalelerinin bölünmesi, İSFALT'ın hak edişlerine müdahale ve seçim dönemindeki para taleplerine ilişkin ifadeleri, duruşmanın dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.