Davanın 9 Haziran'da görülen ilk duruşmasında Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklamıştı. Savcılık, E.Ç. hakkında Atlas Çağlayan'a yönelik "çocuğa karşı öldürme" , mağdurlar D.Ç., R.E.O., T.U.A. ile Y.O.O.'ya karşı "silahla tehdit" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından toplam 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası ve tutukluluk halinin devamını talep etmişti.

İddianameye göre olay 14 Ocak günü saat 20.16 sıralarında bir kafede yaşandı. İki grup arasında çıkan tartışma sırasında suça sürüklenen çocuk E.Ç.'nin Atlas Çağlayan'ı bıçakladığı, Çağlayan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ve olayın ardından soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede E.Ç. "şüpheli" , Atlas Çağlayan "maktul" , aralarında Çağlayan'ın ikiz kardeşi Doruk'un da bulunduğu 4 çocuk "mağdur" , Çağlayan'ın anne ve babasının da aralarında bulunduğu 3 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

Savcılık, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada sanık için 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis talep etti.

ATK RAPORU İDDİANAMEDE YER ALDI

İddianamede Adli Tıp Kurumu (ATK) raporuna da yer verildi. Raporda E.Ç.'nin "kasten öldürme", "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler kanununa muhalefet" ve "silahla tehdit" suçlarının fiili olarak hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu belirtildi.

Atlas Çağlayan'ın 15 Ocak 2026 tarihli ölü muayene raporu da iddianameye girdi. Rapora göre Çağlayan'ın göğüs ön ortasında 3,5 santimetrelik, göğsünün solunda ise 1,5 santimetrelik kesi bulunduğu kaydedildi.

Otopsi raporunda vücutta 2 kesici delici alet yarasının tespit edildiği, göğsünün belli yerlerinde geniş kesici delici alet yarasının bulunduğu ve bu yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu aktarıldı.