Emma Shapplin’in Tel Aviv ziyareti sonrası İstanbul konserine iptal kararı
Gazze’de İsrail’in saldırıları sürerken Tel Aviv’e giderek İsrail yönetimine desteğini gösteren Fransız soprano Emma Shapplin, Türkiye’de beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 29 Eylül’de İstanbul’da sahne alması planlanan Shapplin’in konser organizasyonunu iptal etti.
Gazze'de binlerce masum insan katledilirken Tel Aviv'e gidip katliamcı rejime moral veren Fransız soprano Emma Shapplin, Türkiye'den hak ettiği yanıtı aldı.
Gazze'de binlerce masum sivili katleden İsrail rejiminin saldırıları devam ederken, Fransız sanatçı Emma Shapplin'in Tel Aviv'e giderek katliamcı yönetime moral ziyaretinde bulunduğu ortaya çıktı.
Shapplin'in, siyonist yönetimin saldırılarını meşrulaştıran açıklamaları ve İsrail'e verdiği kesintisiz destek, Türkiye'deki müzikseverlerin ve kamuoyunun büyük tepkisini çekti.
TEL AVİV'DE MORAL ZİYARETİ, İSTANBUL'DA KAPILAR KAPANDI
Gelişmelerin ardından harekete geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına destek veren sanatçıya geçit vermedi.
Shapplin'in 29 Eylül tarihinde İstanbul'da sahne alacağı dev konser organizasyonu tamamen iptal edilerek programdan çıkarıldı.