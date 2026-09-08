CANLI YAYIN
Geri

3. dalga fuhuşturucu soruşturmasında 17 tutuklama! İsim isim liste Takvim'de: Evlerindeki zula patladı

3. dalga uyuşturucu-fuhuş operasyonu kapsamında adli makamlara sevk edilen 19 şüpheliden 17’si tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi. 21 şüpheliden 2’sinin ise firari olduğu belirlenirken, zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
3. dalga fuhuşturucu soruşturmasında 17 tutuklama! İsim isim liste Takvim'de: Evlerindeki zula patladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 3. dalga operasyon gerçekleştirildi.

Reyhan Çağla Baykam.Reyhan Çağla Baykam.

21 ŞÜPHELİDEN 17'Sİ TUTUKLANDI

3. dalga uyuşturucu-fuhuş operasyonu kapsamında haklarında adli işlem başlatılan toplam 21 şüpheliden 19'u yakalanarak adli makamlara mevcutlu olarak sevk edildi. 2 şüphelinin ise firari durumda olduğu belirlendi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen 19 şüpheliden 17'sinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

KİŞİ
DURUM
1- Baran YAZICI
Tutuklandı
2- Barış GÖKMEN
Tutuklandı
3- Berk DELİBAŞ
Tutuklandı
4- Cansu SARİ
Firari
5- Elif BEYHAN
Tutuklandı
6- Elif Nur AKGÜL
Tutuklandı
7- Elif YILDIRIM
Tutuklandı
8- Emre Anıl YILDIRIM
Tutuklandı
9- Emre EVREN
Tutuklandı
10- Enes GÜLGÜL
Tutuklandı
11- Kahraman ÇELİK
Tutuklandı
12- Mahir SATIŞ
Tutuklandı
13- Mehmet Ali KARDAM
Tutuklandı
14- Mine ALP
Adli kontrol
15- Muharrem DİVLEK
Firari
16- Murat ÇINAR
Tutuklandı
17- Orbay Gökhan DEMİR
Tutuklandı
18- Reyhan Çağla BAYKAM
Tutuklandı
19- Sabri Berkan BAYKAM
Tutuklandı
20- Serhan KIZILMEŞE
Tutuklandı
21- Uğur Hakan ALP
Adli kontrol

Firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

3. dalga fuhuşturucu soruşturmasında 17 tutuklama! İsim isim liste Takvim'de: Evlerindeki zula patladı-3

EVLERİNDEKİ ZULALAR PATLADI

Reyhan Çağla Baykam'ın evinde yapılan aramada esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emre Evren ile Enes Gülgül'ün evlerinde kokain bulunurken, Kahraman Çelik'in evinde ise kırmızı reçeteli ilaçlar ele geçirildi.

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 3. dalga! 17 gözaltı, 4 firari için çember daralıyorUyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 3. dalga! 17 gözaltı, 4 firari için çember daralıyor

Üsküdar’da sandık sonucunu hazmedemedi: CHP’li Güllü Saran’dan beddua
SONRAKİ HABER

CHP sıralarından beddua seansı!
Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler