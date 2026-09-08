3. dalga fuhuşturucu soruşturmasında 17 tutuklama! İsim isim liste Takvim'de: Evlerindeki zula patladı
3. dalga uyuşturucu-fuhuş operasyonu kapsamında adli makamlara sevk edilen 19 şüpheliden 17’si tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi. 21 şüpheliden 2’sinin ise firari olduğu belirlenirken, zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 3. dalga operasyon gerçekleştirildi.
21 ŞÜPHELİDEN 17'Sİ TUTUKLANDI
3. dalga uyuşturucu-fuhuş operasyonu kapsamında haklarında adli işlem başlatılan toplam 21 şüpheliden 19'u yakalanarak adli makamlara mevcutlu olarak sevk edildi. 2 şüphelinin ise firari durumda olduğu belirlendi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen 19 şüpheliden 17'sinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
EVLERİNDEKİ ZULALAR PATLADI
Reyhan Çağla Baykam'ın evinde yapılan aramada esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emre Evren ile Enes Gülgül'ün evlerinde kokain bulunurken, Kahraman Çelik'in evinde ise kırmızı reçeteli ilaçlar ele geçirildi.