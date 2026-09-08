Üsküdar Belediye Meclisi, "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekilini belirlemek için toplandı.



Seçimde CHP-Yeni Parti grubu Sibel Tan Çetinkaya'yı, Cumhur İttifakı ise Dündar Ziya Gültekin'i aday gösterdi.

Dördüncü turda Dündar Ziya Gültekin 23 oy alırken Sibel Tan Çetinkaya 19 oyda kaldı. Böylece Gültekin, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi.