Üsküdar’da sandık sonucunu hazmedemedi: CHP’li Güllü Saran’dan beddua
Üsküdar Belediye Meclisi’nde başkan vekilliği seçimini Cumhur İttifakı’nın adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. Sonucun açıklanmasının ardından CHP sıralarında dikkat çeken anlar yaşandı. CHP Meclis Üyesi Güllü Saran’ın mikrofona “Allah nasip etmesin size” dediği, Hazal Bayhan Koç’un ise salonda gözyaşlarına hakim olamadığı anlar kameralara yansıdı.
Üsküdar Belediye Meclisi, "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekilini belirlemek için toplandı.
Seçimde CHP-Yeni Parti grubu Sibel Tan Çetinkaya'yı, Cumhur İttifakı ise Dündar Ziya Gültekin'i aday gösterdi.
Dördüncü turda Dündar Ziya Gültekin 23 oy alırken Sibel Tan Çetinkaya 19 oyda kaldı. Böylece Gültekin, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi.
SEÇİM SONRASI BEDDUA: "ALLAH NASİP ETMESİN SİZE"
Seçim sonucunun açıklanmasının ardından CHP sıralarında dikkat çeken anlar yaşandı. CHP Meclis Üyesi Güllü Saran'ın mikrofona "Allah nasip etmesin size." dediği anlar kameralara yansıdı.
Saran'ın seçim sonrası kullandığı ifade dikkat çekerken, CHP cephesindeki hayal kırıklığı da görüntülere yansıdı.Üsküdar seçiminde "Allah nasip etmesin"
SALONDA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
Güllü Saran'ın seçim sonucunun ardından kullandığı "Allah nasip etmesin size" sözlerinin yanı sıra CHP sıralarında dikkat çeken bir başka görüntü daha yaşandı.
Dördüncü turda Dündar Ziya Gültekin'in 23 oyla başkan vekili seçilmesinin ardından CHP Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Hazal Bayhan Koç gözyaşlarına hakim olamadı.
Seçim boyunca oy sayımında görev alan Koç, sonucun açıklanmasıyla birlikte salonda hüngür hüngür ağladı. O anlar kameralara yansırken görüntüler gündem oldu.
21'E 21 DENGE VARDI, SANDIKTAN 23'E 19 ÇIKTI
Başkan vekilliği seçimi öncesinde mecliste Cumhur İttifakı ile CHP-Yeni Parti grubunun 21'er üyesi bulunuyordu.
Gizli oylamanın son turunda ise Gültekin 23, Çetinkaya 19 oy aldı. Böylece meclisteki dengeli dağılıma rağmen sandıktan Cumhur İttifakı adayının lehine 23-19'luk sonuç çıktı.
GEÇEN AY "Z" HARFİNİ "2" SAYMIŞLARDI
Üsküdar Belediye Meclisi'nde geçen ay yapılan başkan vekilliği seçimi de oy sayımı sırasında yaşanan tartışmalarla gündeme gelmişti.
Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e verilen pusulalardan birinde "Z" harfi "2" olarak değerlendirilmiş ve oy geçersiz sayılmıştı.
"G" HARFİNİ DE "6" SAYDILAR
Bir başka pusulada ise CHP Meclis Üyesi Hazal Bayhan, Dündar Ziya Gültekin'e verilen oyda bulunan "G" harfini "6" olarak değerlendirmişti.
Söz konusu oyun da geçersiz sayılması tartışma yaratmış, AK Parti yaşananların ardından bazı CHP'li meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Yenilenen seçimde ise sandıktan Dündar Ziya Gültekin çıktı.