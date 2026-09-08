Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 5 büyükelçiden güven mektubu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Tayland Büyükelçisi Chaturont Chaiyakam, İsveç Büyükelçisi Ulrika Funered, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov, Birleşik Krallık Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson ve Kanada Büyükelçisi Marcel Lebleu, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Birleşik Krallık Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan.

Kanada Büyükelçisi Marcel Lebleu.

HATIRA FOTOĞRAFI

Büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.