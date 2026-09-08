Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 5 büyükelçiden güven mektubu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada’nın Ankara büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler, Erdoğan’a güven mektuplarını sunarken, görüşmeler öncesi hatıra fotoğrafı çektirildi.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada büyükelçilerini kabul etti.
GÜVEN MEKTUPLARI SUNULDU
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Tayland Büyükelçisi Chaturont Chaiyakam, İsveç Büyükelçisi Ulrika Funered, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov, Birleşik Krallık Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson ve Kanada Büyükelçisi Marcel Lebleu, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
HATIRA FOTOĞRAFI
Büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkan Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel