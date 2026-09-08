“Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltında: Düğündeki altınlar için MASAK'tan inceleme istendi
Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında TCK 301 kapsamında soruşturma başlatıldı. Van'ın Muradiye ilçesinde gözaltına alınan Tançalan'ın düğünde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınların kaynağı için mali araştırma başlatılırken, MASAK'tan da inceleme talep edildi.
Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında soruşturma başlatıldı. Tançalan, Van'ın Muradiye ilçesindeki ikametinde gözaltına alındı.
“Vanlı Kara Haydar” gözaltına alındı
TÜRK MİLLETİNİ, DEVLETİNİ VE KURUMLARINI AŞAĞILAMA SUÇU
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak Tançalan hakkında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi kapsamında soruşturma başlattı.
GECE SAATLERİNDE GÖZALTINA ALINDI
Başsavcılığın talimatı üzerine, 25 olay kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli, 8 Eylül 2026'da saat 03.00 sıralarında Van'ın Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalandı.
Tançalan, gözaltına alınmasının ardından Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından emniyete götürüldü.
DÜĞÜNDEKİ ALTINLAR İÇİN MALİ ARAŞTIRMA
Soruşturmanın bir diğer ayağını ise sosyal medyaya yansıyan görüntüler ve düğünde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlar oluşturdu.
Mal varlığı unsurlarının kaynağının incelenmesi amacıyla mali araştırma süreci başlatıldı. Adli makamlarca Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talebinde bulunuldu.
ADLİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Şüpheli Mehmet Fatih Tançalan'ın adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Tançalan'ın Van Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edilmesinin beklendiği belirtildi.
Soruşturma ve mali inceleme sürecinin devam ettiği, yeni gelişmelerin ayrıca kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.
İBB'ye ait kamyon alt geçit yoluna düştü!
COP31 anlaşması Resmî Gazete'de