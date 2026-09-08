Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında soruşturma başlatıldı. Tançalan, Van'ın Muradiye ilçesindeki ikametinde gözaltına alındı.

“Vanlı Kara Haydar” gözaltına alındı

TÜRK MİLLETİNİ, DEVLETİNİ VE KURUMLARINI AŞAĞILAMA SUÇU



Van Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak Tançalan hakkında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi kapsamında soruşturma başlattı.