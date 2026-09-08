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“Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltında: Düğündeki altınlar için MASAK'tan inceleme istendi

Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında TCK 301 kapsamında soruşturma başlatıldı. Van'ın Muradiye ilçesinde gözaltına alınan Tançalan'ın düğünde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınların kaynağı için mali araştırma başlatılırken, MASAK'tan da inceleme talep edildi.

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“Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltında: Düğündeki altınlar için MASAK'tan inceleme istendi

Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında soruşturma başlatıldı. Tançalan, Van'ın Muradiye ilçesindeki ikametinde gözaltına alındı.

Video Oynatma İkonu “Vanlı Kara Haydar” gözaltına alındı

TÜRK MİLLETİNİ, DEVLETİNİ VE KURUMLARINI AŞAĞILAMA SUÇU

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak Tançalan hakkında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi kapsamında soruşturma başlattı.

“Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan yakalandı. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)“Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan yakalandı. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

GECE SAATLERİNDE GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılığın talimatı üzerine, 25 olay kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli, 8 Eylül 2026'da saat 03.00 sıralarında Van'ın Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalandı.

Tançalan, gözaltına alınmasının ardından Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Sosyal medyadaki düğün takıları MASAK radarında Sosyal medyadaki düğün takıları MASAK radarında

DÜĞÜNDEKİ ALTINLAR İÇİN MALİ ARAŞTIRMA

Soruşturmanın bir diğer ayağını ise sosyal medyaya yansıyan görüntüler ve düğünde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlar oluşturdu.

Mal varlığı unsurlarının kaynağının incelenmesi amacıyla mali araştırma süreci başlatıldı. Adli makamlarca Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talebinde bulunuldu.

“Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltında: Düğündeki altınlar için MASAK'tan inceleme istendi-4

ADLİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Şüpheli Mehmet Fatih Tançalan'ın adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Tançalan'ın Van Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edilmesinin beklendiği belirtildi.

Soruşturma ve mali inceleme sürecinin devam ettiği, yeni gelişmelerin ayrıca kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

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“Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltında: Düğündeki altınlar için MASAK'tan inceleme istendi-6 “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltında: Düğündeki altınlar için MASAK'tan inceleme istendi-7 “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltında: Düğündeki altınlar için MASAK'tan inceleme istendi-8

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