Jandarma ekiplerince 28 ilde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 140 şüpheliden 80'i tutuklandı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 28 ilde " uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine " yönelik Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca 6 bin 285 personelin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

2 MİLYON 788 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 548 kilogram uyuşturucu ile 2 milyon 788 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 140 şüpheliden 80'i tutuklandı, 60'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlara, 1260 narkotik ve asayiş ekibi, 6 bin 285 personel ile Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri katıldı. 1 milyon 751 bin kök kenevir ve skunk imha edildi.

Şüphelilerin; yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları, uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri, sanal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi.