28 ilde uyuşturucu operasyonunda 140 şüpheliden 80'i tutuklandı
Jandarma ekiplerinin 28 ilde uyuşturucu madde satıcıları ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik 6 bin 285 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 548 kilogram uyuşturucu ve 2 milyon 788 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden ticaret yürüttüğü belirlenen 140 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, adliyeye sevk edilen zanlılardan 80'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Jandarma ekiplerince 28 ilde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 140 şüpheliden 80'i tutuklandı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 28 ilde "uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine" yönelik Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca 6 bin 285 personelin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.
2 MİLYON 788 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda 548 kilogram uyuşturucu ile 2 milyon 788 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 140 şüpheliden 80'i tutuklandı, 60'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlara, 1260 narkotik ve asayiş ekibi, 6 bin 285 personel ile Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri katıldı. 1 milyon 751 bin kök kenevir ve skunk imha edildi.
Şüphelilerin; yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları, uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri, sanal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi.
"ZEHİRLİ ELLERİ KIRMAKTA KARARLIYIZ"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyonlarda görev alan personeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.
Çiftçi, "Milletimizin huzuruna, gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğine uzanan zehirli elleri kırmakta kararlıyız. Uyuşturucu baronlarından sokak satıcılarına, yasa dışı ekim yapanlardan bu kirli ticaretin her halkasına kadar zehir tacirlerinin peşini bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.
Milletin huzuruna kastedenlere fırsat verilmeyeceğini belirten Çiftçi, uyuşturucuyla mücadelenin tavizsiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı.