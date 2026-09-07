

KIZINA "BU SON SEFERİM" DEMİŞTİ

Tuğberk İmamoğlu gemisinin güverte lostromosu Nidai Duman'ın ailesine gönderdiği son görüntüler de ortaya çıktı. 65 yaşındaki denizcinin kızına "bu son seferim" dediği öğrenildi.

Duman'ın kızı Süreyya Keleş, "İçindelerse çıkaramayacaklarını söylediler. Geminin tam 50 metre yakında gittik. Korkunç bir yerdi gerçekten. Çok belli derin olduğu. Acımıza sanki acı kattılar. Yani sadece bulundu. Ama içinde varlar mı yoklar mı bilmiyoruz. Bugün beşinci gün. Babamın bu son seferiydi ben çok ısrar ettim ben götürdüm babamı gemiye İzmit'e. Hatta sitem ettim giderken de 'Bu sondu gitmeyeceksin' diye 'bu son kızım gideyim ondan sonra bir daha gitmeyeceğim' dedi ben bilseydim babamı o gemiye götürmezdim." ifadelerini kullandı.