Kayıp denizcinin kızına son sözü ortaya çıktı: “Bu son seferim” dediği gemi 11 dakika sonra battı
Marmara Denizi'nde ALSU isimli ticari gemiyle çarpıştıktan 11 dakika sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazı 720 metre derinlikte bulundu. Kayıp 10 mürettebat için aramalar sürerken personelin sefer sırasında çektiği son görüntüler ortaya çıktı. Güverte lostromosu Nidai Duman'ın kızına "bu son seferim" dediği öğrenildi.
Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 2 Eylül gecesi meydana gelen gemi kazasının ardından kayıp 10 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. 4 bin tondan fazla yük taşıyan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazı 720 metre derinlikte tespit edilirken, mürettebatın sefer sırasında çektiği son görüntüler de ortaya çıktı.
Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi, 2 Eylül gecesi saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarında çarpıştı.
Tuğberk İmamoğlu, çarpışmanın ardından 11 dakika gibi kısa bir sürede battı. Gemideki 10 personelden o andan itibaren haber alınamadı.
KAYIP MÜRETTEBATIN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Tuğberk İmamoğlu gemisinde çekilen son görüntülere ATV Haber ulaştı. Görüntülerde mürettebatın balık tuttuğu, köfte yaptığı ve birlikte yemek yediği görüldü.
Arama çalışmalarında 5 gün geride kalırken kayıp mürettebatın yakınları da askeri gemilere binerek çalışmaları denizden takip etti.
ENKAZ 720 METRE DERİNLİKTE TESPİT EDİLDİ
Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri, TCG Akın gemisine entegre uzaktan kumandalı su altı aracı ROV ile tespit edildi. Enkazın 720 metre derinlikte bulunmasının ardından gemiye ait ilk görüntüler de elde edildi.
Bölgede kayıp 10 mürettebatı bulmak için yürütülen çalışmalar devam etti.
"SON 5-6 GÜNDÜR ALGILARIMIZ TAMAMEN NEREDEYSE KAPALI"
Kayıp mürettebattan bazılarının emekli olduktan sonra son seferine çıktığı, bazılarının ise emekliliğine aylar kaldığı belirtildi.
Geminin aşçısı Abdülbaki Mirzaoğlu'nun kardeşi Nursettin Mirzaoğlu, yaşadıkları bekleyişi şu sözlerle anlattı:
"Son 5-6 gündür algılarımız tamamen neredeyse kapalı. Acı içinde bekliyoruz. İçimiz yanıyor ama dik durmamız gerekiyor. Bekliyoruz. Güvenlik eşliğinde gemiye çıktık, oradaki durumu öğrendik."
KIZINA "BU SON SEFERİM" DEMİŞTİ
Tuğberk İmamoğlu gemisinin güverte lostromosu Nidai Duman'ın ailesine gönderdiği son görüntüler de ortaya çıktı. 65 yaşındaki denizcinin kızına "bu son seferim" dediği öğrenildi.
Duman'ın kızı Süreyya Keleş, "İçindelerse çıkaramayacaklarını söylediler. Geminin tam 50 metre yakında gittik. Korkunç bir yerdi gerçekten. Çok belli derin olduğu. Acımıza sanki acı kattılar. Yani sadece bulundu. Ama içinde varlar mı yoklar mı bilmiyoruz. Bugün beşinci gün. Babamın bu son seferiydi ben çok ısrar ettim ben götürdüm babamı gemiye İzmit'e. Hatta sitem ettim giderken de 'Bu sondu gitmeyeceksin' diye 'bu son kızım gideyim ondan sonra bir daha gitmeyeceğim' dedi ben bilseydim babamı o gemiye götürmezdim." ifadelerini kullandı.
EMEKLİLİK İÇİN GÜN SAYIYORDU: "BU SON BALIKLARIM"
Geminin 48 yaşındaki aşçısı Abdülbaki Mirzaoğlu'nun da emeklilik için gün saydığı belirtildi.
Mirzaoğlu'nun sefer sırasında çektiği videoyu yakınlarına göndererek "Bu son balıklarım" dediği ortaya çıktı.
GEMİDEKİ KAMERANIN GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILAMADI
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, arama çalışmalarının daha kapsamlı yürütülebilmesi için batan geminin projesini istedi.
Armatör şirket de kayıp mürettebatın yakınlarıyla toplantı yaptı. Şirketin ailelere, gemide bir kamera bulunduğunu ancak geminin batması nedeniyle kamera görüntülerine ulaşılamadığını söylediği aktarıldı.
Nursettin Mirzaoğlu ise aramalarda herhangi bir emareye rastlanmadığını belirterek umutlarını koruduklarını söyledi:
"Orada herhangi bir emare rastlanmadığı için bir an mutluluk hissettik. Çünkü sandallardan bir tanesi ortada yok. Ümidimiz bu yakınlarımızın o sancalda olmaları."
KAYIP 10 MÜRETTEBAT İÇİN ARAMALAR SÜRÜYOR
Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazının 720 metre derinlikte tespit edilmesinin ardından bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin kayıp 10 mürettebatı bulmak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.