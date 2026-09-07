İLK 4 GÜNDE 286 BİN E-BİLET

Dijital uygulamaların kağıt, baskı ve fiziksel arşivleme ihtiyacını azaltacağını belirten Uraloğlu, hedeflerinin demiryolu hizmetlerini daha hızlı, kolay, verimli ve çevreci hale getirmek olduğunu söyledi.

Uraloğlu, ilk verilere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kâğıt, baskı ve fiziksel arşivleme ihtiyacını azaltarak hem maliyetlerimizi düşürüyor hem de doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlıyoruz. Hedefimiz, dijital imkânlardan daha fazla yararlanarak demiryolu hizmetlerimizi vatandaşlarımız her yerden, her zaman ulaşılabilir ve işlemleri, daha hızlı, kolay, verimli ve çevreci hale getirmek. Bu kapsamda ilk 4 günde yaklaşık 286 bin e-bilet ve 1.554 e-fatura düzenlendi"