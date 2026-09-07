Bakan Uraloğlu duyurdu: Tren biletinde yeni sistem! Boş yer açılınca bildirim gelecek
Tren bileti bulamayan yolcular için yeni uygulama devreye alındı. TCDD Taşımacılık'ın “Boş Yer Takip Butonu” sayesinde bilet bulunamayan trenlerde iade, iptal veya başka bir nedenle yer açıldığında yolcular otomatik olarak bilgilendirilecek. Böylece bilet satış ekranını sürekli kontrol etmeye gerek kalmayacak.
Tren yolculuğu planlayan ancak istediği sefere bilet bulamayanlar için yeni bir uygulama hayata geçirildi. TCDD Taşımacılık AŞ'nin dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında kullanıma sunulan "Boş Yer Takip Butonu" ile dolu trenlerde sonradan yer açılması halinde yolcular otomatik olarak bilgilendirilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni sistem sayesinde yolcuların bilet bulamadıkları trenleri sürekli kontrol etmek zorunda kalmayacağını açıkladı.
BOŞ YER AÇILDIĞINDA OTOMATİK BİLDİRİM
Yeni uygulamadan yararlanmak isteyen yolcular, bilet bulamadıkları tren için sistem üzerinden e-posta adreslerini tanımlayarak uyarı talebi oluşturabilecek.
Trende iade, iptal veya başka bir nedenle yer açılması halinde sistem yolcuyu otomatik olarak bilgilendirecek. Uraloğlu, uygulamanın çalışma şeklini şu sözlerle anlattı: "Bilet bulamayan yolcularımız, iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde sistemsel ve otomatik olarak bilgilendirilecek"
SATIŞ EKRANINI SÜREKLİ KONTROL ETMEYE GEREK KALMAYACAK
Bilet bulamayan yolcuların seyahat etmek istedikleri tren için uyarı talebi oluşturabileceğini belirten Uraloğlu, yeni sistemle bilet satın alma sürecinin kolaylaştırılacağını söyledi.
Uraloğlu, "Bu uygulamayla yolcularımızın bilet satış ekranını sürekli kontrol etmesine gerek kalmadan, iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde anında haberdar olmalarını ve biletlerini kolayca satın almalarını sağlıyoruz. Dijital imkânları kullanarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya ve seyahat planlamalarını daha erişilebilir hale getirmeye devam ediyoruz."dedi.
E-BİLET VE E-FATURA DA DEVREYE ALINDI
TCDD Taşımacılık'ın dijital dönüşüm çalışmaları yalnızca boş yer bildirimiyle sınırlı kalmadı. Uraloğlu, e-Belge dönüşümü kapsamında e-Bilet ve e-Fatura uygulamalarının da 1 Eylül 2026 itibarıyla hayata geçirildiğini bildirdi.
e-Bilet uygulamasıyla yolcular, bilet satın alma işleminin ardından kendilerine gönderilen "Yolculuk Bilgilendirme" e-postasındaki PDF dokümanda bulunan bağlantı üzerinden e-Biletlerine ulaşabilecek.
e-Fatura uygulaması ise taşımacılık hizmetlerinden yararlanan müşterilerin faturalarına dijital ortamda erişmesine imkan sağlayacak. Uraloğlu, sistemin fatura oluşturma, iletme ve arşivleme süreçlerinde zaman ve maliyet avantajı sağlayacağını belirtti.
İLK 4 GÜNDE 286 BİN E-BİLET
Dijital uygulamaların kağıt, baskı ve fiziksel arşivleme ihtiyacını azaltacağını belirten Uraloğlu, hedeflerinin demiryolu hizmetlerini daha hızlı, kolay, verimli ve çevreci hale getirmek olduğunu söyledi.
Uraloğlu, ilk verilere ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Kâğıt, baskı ve fiziksel arşivleme ihtiyacını azaltarak hem maliyetlerimizi düşürüyor hem de doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlıyoruz. Hedefimiz, dijital imkânlardan daha fazla yararlanarak demiryolu hizmetlerimizi vatandaşlarımız her yerden, her zaman ulaşılabilir ve işlemleri, daha hızlı, kolay, verimli ve çevreci hale getirmek. Bu kapsamda ilk 4 günde yaklaşık 286 bin e-bilet ve 1.554 e-fatura düzenlendi"