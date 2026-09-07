Süreç kapsamında il ve ilçe kongrelerinin yeniden gerçekleştirilmesi, kurultay delegelerinin de sıfırdan belirlenmesi planlanıyor. Böylece davalara konu olan mevcut delege yapısının yenilenmesi hedefleniyor.

CHP'de afiş üzerinden verilen mesaj kadar 9 Eylül'de yaşanacak gelişmeler de önem taşıyor.

YENİ YOL HARİTASI AÇIKLANACAK

CHP'de büyük kurultayın toplanabilmesi için mutlak butlan kararının Yargıtay tarafından kesinleştirilmesi bekleniyor. Ancak Yargıtay süreci devam ederken il ve ilçe kongrelerinin tamamlanması hedefleniyor.

CHP Genel Merkezi de kuruluş yıl dönümü dolayısıyla il ve ilçe başkanlarını Ankara'ya davet etti. Parti Meclisi üyeleri ile Kadın ve Gençlik Kolları üyelerinin de 9 Eylül'de Ankara'da olması bekleniyor.

Partililer ilk olarak Anıtkabir'de bir araya gelecek, ardından kuruluş yıl dönümü programlarına katılacak.

Bu yönüyle 9 Eylül, CHP açısından yalnızca kuruluş yıl dönümü değil; partideki kopuşların ardından siyasi çizginin yeniden vurgulanacağı ve yeni kongre sürecinin yol haritasının ortaya konulacağı kritik bir tarih olarak öne çıkıyor.

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