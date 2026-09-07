CHP’den Yeni Parti’ye afişli gönderme: Yerimiz belli, yolumuz belli
CHP’deki büyük kopuşun ardından CHP ile Yeni Parti arasındaki siyasi adres ve “Atatürk’ün mirası” tartışması afişlere taşındı. Genel merkeze asılan “Yerimiz belli, yurdumuz belli, yolumuz belli” mesajı, Özgür Özel ve beraberindeki isimlerin kurduğu Yeni Parti’ye gönderme olarak yorumlandı. Parti içindeki saflaşmanın giderek belirginleştiği süreçte gözler, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni kongre takvimini ve yol haritasını açıklaması beklenen 9 Eylül’e çevrildi.
Cumhuriyet Halk Partisi, 9 Eylül'de kutlanacak 103'üncü kuruluş yıl dönümü öncesinde genel merkez binasına dikkat çeken bir afiş astı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı afişte, "Yerimiz belli, yurdumuz belli, yolumuz belli" ve "103 yıldır Atatürk'ün yolunda aydınlık yarınlara" ifadeleri kullanıldı.
Kuruluş yıl dönümü kapsamında hazırlanan mesaj, CHP'de parti kimliği, siyasi adres ve yol tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde gelmesi nedeniyle dikkat çekti.
KOPUŞLAR SİYASİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ
CHP'de mutlak butlan süreciyle birlikte başlayan siyasi ayrışmada Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleri partiden ayrılarak Yeni Parti çatısı altında siyaset yapmaya başladı.
Meclis'te yaşanan kopuşu, yerel teşkilatlar ve belediye siyasetindeki ayrılıklar da izledi. CHP'den ayrılan bazı isimlerin Yeni Parti'ye katılmasıyla birlikte parti içindeki saflaşma daha görünür hale geldi.
Bu süreçte CHP'nin siyasi çizgisi, parti aidiyeti ve "asıl adres" tartışmaları da siyasetin önemli başlıklarından biri oldu.
"YERİMİZ BELLİ, YOLUMUZ BELLİ" GÖNDERMESİ
CHP Genel Merkezi'nin tam da bu tartışmaların sürdüğü dönemde "Yerimiz belli, yurdumuz belli, yolumuz belli" sloganını öne çıkarması, partiden ayrılan isimlere yönelik mesaj olarak değerlendirildi.
İfadeler, CHP'de kalan kadroların siyasi adresinin değişmediği vurgusu taşırken, Yeni Parti'ye geçen isimlere de "bizim yerimiz ve yolumuz belli" göndermesi olarak yorumlandı.
Afişteki "103 yıldır Atatürk'ün yolunda" vurgusu da CHP'nin tarihsel kimliği ve siyasi mirası üzerinden verdiği mesajı güçlendirdi.
GÖZLER 9 EYLÜL'E ÇEVRİLDİ
CHP'de afiş üzerinden verilen mesaj kadar 9 Eylül'de yaşanacak gelişmeler de önem taşıyor.
Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partinin 103'üncü kuruluş yıl dönümünde yeni kongre takvimini kamuoyuna açıklaması bekleniyor.
Süreç kapsamında il ve ilçe kongrelerinin yeniden gerçekleştirilmesi, kurultay delegelerinin de sıfırdan belirlenmesi planlanıyor. Böylece davalara konu olan mevcut delege yapısının yenilenmesi hedefleniyor.
YENİ YOL HARİTASI AÇIKLANACAK
CHP'de büyük kurultayın toplanabilmesi için mutlak butlan kararının Yargıtay tarafından kesinleştirilmesi bekleniyor. Ancak Yargıtay süreci devam ederken il ve ilçe kongrelerinin tamamlanması hedefleniyor.
CHP Genel Merkezi de kuruluş yıl dönümü dolayısıyla il ve ilçe başkanlarını Ankara'ya davet etti. Parti Meclisi üyeleri ile Kadın ve Gençlik Kolları üyelerinin de 9 Eylül'de Ankara'da olması bekleniyor.
Partililer ilk olarak Anıtkabir'de bir araya gelecek, ardından kuruluş yıl dönümü programlarına katılacak.
Bu yönüyle 9 Eylül, CHP açısından yalnızca kuruluş yıl dönümü değil; partideki kopuşların ardından siyasi çizginin yeniden vurgulanacağı ve yeni kongre sürecinin yol haritasının ortaya konulacağı kritik bir tarih olarak öne çıkıyor.