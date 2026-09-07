Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, yerli ziyaretçilerin yanı sıra kenti ziyaret eden yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Festival kapsamında kentin kültürel ve gastronomik değerlerini keşfeden Çinli turistler, Adatepe'de yer alan Lezzet Noktalarını ziyaret ederken bölgenin zeytin ve zeytinyağı kültürüne de yoğun ilgi gösterdi. Adatepe Zeytinyağı Müzesi'ni gezen ziyaretçiler, zeytinin üretimden sofraya uzanan yolculuğunu öğrenirken farklı zeytinyağlarını da tatma fırsatı buldu.

Çanakkale'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek amacıyla kente gelen Çinli turistler, seyahatlerini bölgenin gastronomik değerleriyle de buluşturuyor. Troya ve Assos gibi önemli kültür rotalarının yanı sıra festival kapsamında öne çıkan Lezzet Noktalarını ziyaret eden turistlerin ilgisini çeken ürünlerin başında Çanakkale'nin zeytinyağı geliyor.

Çanakkale'deki seyahatlerinin ikinci gününde bir zeytinyağı fabrikasını ziyaret eden Çinli turist grubu, zeytinin üretimden sofraya uzanan yolculuğu hakkında bilgi aldı. Turistler, farklı özelliklere sahip zeytinyağlarını tadarken özellikle ürünlerin aroması, tazeliği ve yemeklerdeki kullanımına ilişkin deneyimleri büyük beğeniyle karşıladı.