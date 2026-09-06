Tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin menşeini kolayca öğrenebilmesi amacıyla hayata geçirilen Yerlimi.net, markanın yerli mi yoksa yabancı mı olduğunu saniyeler içinde sorgulama imkanı sunuyor. AMAÇ YERLİ MARKALARI ÖN PLANA ÇIKARMAK Yerli markaları ön plana çıkarmak amacıyla geliştirilen platform, kullanıcıların marketlerde ürünlerin barkodlarını okutarak hızlıca bilgi edinmesini sağlıyor. Fikrin, Gazze soykırımının başlangıcıyla ortaya çıktığını anlatan Eş, "Bununla alakalı birçok boykot sitesi yapıldı, biz de bu süreçte 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük ve yerlimi.net'i ortaya çıkardık." dedi.

Tüketiciler, ʺyerlimi.netʺ internet sitesi üzerinden markaların yerli veya yabancı olup olmadığını sorgulayabiliyor, ürün barkodlarını okutarak ilgili bilgilere ulaşabiliyor. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.) BARKOD OKUMA SİSTEMİ İLE HIZLI ÜRÜN ARAMA Geliştirici Yunus Eş tarafından kurulan platform, arama motoru ve mobil uyumlu barkod tarama özellikleriyle öne çıkıyor. Tüketiciler, site üzerinden marka veya kategori bazlı arama yapabildikleri gibi, market alışverişi esnasında ürün barkodunu cep telefonlarına taratarak da sonuca ulaşabiliyor. Sistem üzerinden şu bilgilere erişilebiliyor: 1 Markanın menşei Yerli / Yabancı 2 Yabancı ortaklık durumu Varsa yabancı ortaklık durumları ve sermaye yapıları 3 Kategori ve marka detayları Ürünün dahil olduğu kategori ve marka detayları