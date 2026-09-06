Markanın kime ait olduğunu alışverişte öğrenmek mümkün: Yerlimi.net barkodla 2.200'e yakın markayı tarıyor
Market alışverişinde aldığınız ürünün gerçekten yerli mi yoksa yabancı mı olduğunu merak ediyorsanız, cep telefonunuzla barkod okutarak saniyeler içinde öğrenmeniz artık mümkün. Tüketicilerin menşei farkındalığını artırmak ve yerli üreticileri ön plana çıkarmak amacıyla hayata geçirilen Yerlimi.net, 2 bin 200'e yakın markanın güncel sermaye yapısını ve ortaklık durumlarını tek bir platformda buluşturuyor. Gazze'de yaşanan insani krizin ardından yerli üretimi ve bilinçli tüketimi desteklemek fikriyle geliştirilen bu dijital veri tabanı, market raflarında kararsız kalan tüketicilere akıllı telefon kameraları üzerinden anlık barkod tarama kolaylığı sunuyor.
Tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin menşeini kolayca öğrenebilmesi amacıyla hayata geçirilen Yerlimi.net, markanın yerli mi yoksa yabancı mı olduğunu saniyeler içinde sorgulama imkanı sunuyor.
AMAÇ YERLİ MARKALARI ÖN PLANA ÇIKARMAK
Yerli markaları ön plana çıkarmak amacıyla geliştirilen platform, kullanıcıların marketlerde ürünlerin barkodlarını okutarak hızlıca bilgi edinmesini sağlıyor.
Fikrin, Gazze soykırımının başlangıcıyla ortaya çıktığını anlatan Eş, "Bununla alakalı birçok boykot sitesi yapıldı, biz de bu süreçte 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük ve yerlimi.net'i ortaya çıkardık." dedi.
BARKOD OKUMA SİSTEMİ İLE HIZLI ÜRÜN ARAMA
Geliştirici Yunus Eş tarafından kurulan platform, arama motoru ve mobil uyumlu barkod tarama özellikleriyle öne çıkıyor. Tüketiciler, site üzerinden marka veya kategori bazlı arama yapabildikleri gibi, market alışverişi esnasında ürün barkodunu cep telefonlarına taratarak da sonuca ulaşabiliyor.
Sistem üzerinden şu bilgilere erişilebiliyor:
2 BİN 200'E YAKIN MARKA SÜREKLİ GÜNCELLENİYOR
Veri tabanının dinamik bir yapıda olduğunu belirten Yunus Eş, platformda 2 binden fazla markaya ait güncel bilgilerin yer aldığını ve bu sayının 2 bin 200'e yaklaştığını ifade ediyor.
Zaman içinde el değiştiren, yabancı yatırımcılara satılan veya yeniden yerli sahipliğe geçen markaların durumu düzenli olarak takip edilerek sistem güncel tutuluyor.
KULLANICI KATKISIYLA BÜYÜYEN VERİ TABANI
Aylık ortalama 1000 ila 1500 kişi tarafından ziyaret edilen platformun gelişiminde topluluk katkısı kritik bir rol oynuyor.
Yerli üreticilerin dijital alandaki görünürlüğünü artırmayı hedefleyen Yerlimi.net, alışverişlerinde yerli ürün tercih etmek isteyen tüketiciler için pratik bir rehber sunuyor.
Bu sayede tüketiciler, alışveriş sırasında "Bu marka kimin?" ve "Yerli mi, yabancı mı?" sorularına daha kolay yanıt bulabiliyor.