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Markanın kime ait olduğunu alışverişte öğrenmek mümkün: Yerlimi.net barkodla 2.200'e yakın markayı tarıyor

Market alışverişinde aldığınız ürünün gerçekten yerli mi yoksa yabancı mı olduğunu merak ediyorsanız, cep telefonunuzla barkod okutarak saniyeler içinde öğrenmeniz artık mümkün. Tüketicilerin menşei farkındalığını artırmak ve yerli üreticileri ön plana çıkarmak amacıyla hayata geçirilen Yerlimi.net, 2 bin 200'e yakın markanın güncel sermaye yapısını ve ortaklık durumlarını tek bir platformda buluşturuyor. Gazze'de yaşanan insani krizin ardından yerli üretimi ve bilinçli tüketimi desteklemek fikriyle geliştirilen bu dijital veri tabanı, market raflarında kararsız kalan tüketicilere akıllı telefon kameraları üzerinden anlık barkod tarama kolaylığı sunuyor.

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Markanın kime ait olduğunu alışverişte öğrenmek mümkün: Yerlimi.net barkodla 2.200'e yakın markayı tarıyor

Tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin menşeini kolayca öğrenebilmesi amacıyla hayata geçirilen Yerlimi.net, markanın yerli mi yoksa yabancı mı olduğunu saniyeler içinde sorgulama imkanı sunuyor.

AMAÇ YERLİ MARKALARI ÖN PLANA ÇIKARMAK

Yerli markaları ön plana çıkarmak amacıyla geliştirilen platform, kullanıcıların marketlerde ürünlerin barkodlarını okutarak hızlıca bilgi edinmesini sağlıyor.

Fikrin, Gazze soykırımının başlangıcıyla ortaya çıktığını anlatan Eş, "Bununla alakalı birçok boykot sitesi yapıldı, biz de bu süreçte 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük ve yerlimi.net'i ortaya çıkardık." dedi.

Tüketiciler, ʺyerlimi.netʺ internet sitesi üzerinden markaların yerli veya yabancı olup olmadığını sorgulayabiliyor, ürün barkodlarını okutarak ilgili bilgilere ulaşabiliyor. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)Tüketiciler, ʺyerlimi.netʺ internet sitesi üzerinden markaların yerli veya yabancı olup olmadığını sorgulayabiliyor, ürün barkodlarını okutarak ilgili bilgilere ulaşabiliyor. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

BARKOD OKUMA SİSTEMİ İLE HIZLI ÜRÜN ARAMA

Geliştirici Yunus Eş tarafından kurulan platform, arama motoru ve mobil uyumlu barkod tarama özellikleriyle öne çıkıyor. Tüketiciler, site üzerinden marka veya kategori bazlı arama yapabildikleri gibi, market alışverişi esnasında ürün barkodunu cep telefonlarına taratarak da sonuca ulaşabiliyor.

Sistem üzerinden şu bilgilere erişilebiliyor:

1
Markanın menşei
Yerli / Yabancı
2
Yabancı ortaklık durumu
Varsa yabancı ortaklık durumları ve sermaye yapıları
3
Kategori ve marka detayları
Ürünün dahil olduğu kategori ve marka detayları

Markanın kime ait olduğunu alışverişte öğrenmek mümkün: Yerlimi.net barkodla 2.200'e yakın markayı tarıyor-3

2 BİN 200'E YAKIN MARKA SÜREKLİ GÜNCELLENİYOR

Veri tabanının dinamik bir yapıda olduğunu belirten Yunus Eş, platformda 2 binden fazla markaya ait güncel bilgilerin yer aldığını ve bu sayının 2 bin 200'e yaklaştığını ifade ediyor.

Zaman içinde el değiştiren, yabancı yatırımcılara satılan veya yeniden yerli sahipliğe geçen markaların durumu düzenli olarak takip edilerek sistem güncel tutuluyor.

KULLANICI KATKISIYLA BÜYÜYEN VERİ TABANI

Aylık ortalama 1000 ila 1500 kişi tarafından ziyaret edilen platformun gelişiminde topluluk katkısı kritik bir rol oynuyor.

Markanın kime ait olduğunu alışverişte öğrenmek mümkün: Yerlimi.net barkodla 2.200'e yakın markayı tarıyor-4

1
Yeni yerli marka önerisi
Kullanıcılar ve marka sahipleri sisteme yeni yerli markalar önerebiliyor.
2
Sahiplik yapısı güncellemesi
Değişen sahiplik yapılarını iletebiliyor.
3
"Hata Bildir" seçeneği
Logolardaki veya metinlerdeki eksiklikleri düzelttirebiliyor.

Yerli üreticilerin dijital alandaki görünürlüğünü artırmayı hedefleyen Yerlimi.net, alışverişlerinde yerli ürün tercih etmek isteyen tüketiciler için pratik bir rehber sunuyor.

Bu sayede tüketiciler, alışveriş sırasında "Bu marka kimin?" ve "Yerli mi, yabancı mı?" sorularına daha kolay yanıt bulabiliyor.

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