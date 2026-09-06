Akın Gürlek OVP'deki yargı reformlarını açıkladı: E-duruşma yaygınlaşacak, yargılama süreçleri hızlandırılacak
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni Orta Vadeli Program kapsamında yargıda dijital dönüşümün hızlandırılacağını açıkladı. E-duruşma ve çevrim içi uyuşmazlık çözümünün yanı sıra yeni ihtisas mahkemeleri kurulacak.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda hazırlanan 2027-2029 Orta Vadeli Program kapsamında adalet alanında yapılacak çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Gürlek, adalet hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi, vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılması ve hukuki öngörülebilirliğin güçlendirilmesi amacıyla reform çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.
YARGILAMA SÜREÇLERİ HIZLANDIRILACAK
Yeni program kapsamında yargılama süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin güçlendirilmesi planlanıyor. Uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümüne yönelik uygulamaların da yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Adalete erişimin kolaylaştırılması ve makul sürede yargılanma hakkının geliştirilmesi amacıyla dijital çözüm platformları, çevrim içi uyuşmazlık çözümü ve elektronik duruşma yöntemleri geliştirilecek.
İHTİSAS MAHKEMELERİ ARTIRILACAK
Program kapsamında yeni ihtiyaç alanlarında ihtisas mahkemelerinin oluşturulması da öngörülüyor. Başta fikrî ve sınai haklar mahkemeleri olmak üzere ihtisaslaşmaya yönelik eğitim çalışmalarının güçlendirilmesi planlanıyor.
İcra ve iflas mevzuatının günümüz şartlarına göre güncellenmesi, konkordato kurumunun kötüye kullanılmasının önlenmesi ve ticari hayatta uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesine yönelik mevzuat çalışmalarının yürütülmesi de programda yer alıyor.
Elektronik tebligat uygulamasının yaygınlaştırılması da reform başlıkları arasında bulunuyor.
GÜRLEK REFORM BAŞLIKLARINI SIRALADI
Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2027-2029 döneminde adalet alanında yürütülecek çalışmaları şöyle sıraladı:
- Yargılama süreçlerini daha etkin hâle getirecek, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini daha da güçlendirecek,
- Uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümüne yönelik uygulamaları yaygınlaştıracak,
- Adalete erişimi ve makul sürede yargılanma hakkını geliştirmek amacıyla dijital çözüm platformları, çevrim içi uyuşmazlık ve elektronik duruşma yöntemlerini geliştirecek,
- Yeni ihtiyaç alanlarında ihtisas mahkemeleri oluşturacak; başta fikrî ve sınai haklar mahkemeleri olmak üzere ihtisaslaşmaya yönelik eğitim çalışmalarını güçlendirecek,
- İcra ve iflas mevzuatını günümüz şartları doğrultusunda güncelleyecek,
- Konkordato kurumunun kötüye kullanılmasının önlenmesine ve ticari hayatta uygulamadan kaynaklanan aksaklıkların giderilmesine yönelik mevzuat çalışmalarını yürütecek,
- Elektronik tebligat uygulamasını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.
"ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR ADALET SİSTEMİ"
Gürlek, paylaşımında vatandaşların adalete daha hızlı ve etkin şekilde erişebilmesini hedeflediklerini belirterek, "öngörülebilir bir adalet sistemi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Bakan Gürlek, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Vatandaşlarımızın adalete daha hızlı ve etkin şekilde erişebildiği, uyuşmazlıkların makul sürede çözüme kavuştuğu, daha fazla güven veren ve daha öngörülebilir bir adalet sistemi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.
2027–2029 Orta Vadeli Programı'nın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor; başta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz olmak üzere programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum."