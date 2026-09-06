Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2027-2029 döneminde adalet alanında yürütülecek çalışmaları şöyle sıraladı:

"ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR ADALET SİSTEMİ"

Gürlek, paylaşımında vatandaşların adalete daha hızlı ve etkin şekilde erişebilmesini hedeflediklerini belirterek, "öngörülebilir bir adalet sistemi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Bakan Gürlek, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın adalete daha hızlı ve etkin şekilde erişebildiği, uyuşmazlıkların makul sürede çözüme kavuştuğu, daha fazla güven veren ve daha öngörülebilir bir adalet sistemi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.

2027–2029 Orta Vadeli Programı'nın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor; başta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz olmak üzere programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

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