Dünyanın enerji arz güvenliğini konuştuğu bir ortamda Türkiye'nin ilk nükleer santralinde ilk aşama tamamlanmak üzere... Her biri 1.200 megavat kurulu güce sahip olan dört nükleer reaktörden ilkinden bu yıl bitmeden elektrik üretimi gerçekleştirilecek.

Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre, santral özel koruma bölgesi olduğu için güvenlik en üst düzeyde... Özel izinler alınmadan sahaya girmek yasak! 10 kilometrekarelik devasa bir alanda kurulan santralde, 7/24 çalışma var. Teknik ve mekanik işler gündüz yapılıyor. İnşaatlar akşamları da devam ediyor. Yapılan her iş Nükleer Düzenleme Kurumu, Türk Standardları Enstitüsü, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın kontrolü altında...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz hafta Kırgızistan'da yaptığı görüşmede gündeme gelen Akkuyu Nükleer Santralinin ne aşamada olduğunu yerinde incelemek üzere Mersin Gülnar ilçesine gittik.

ADETA BİR ŞEHİR KURULU!

Sahada nükleer santral reaktörlerinin dışında 560'a yakın bina inşa edilmiş... Kimi nükleer yakıtın olduğu bina, kimi atık merkezi, kimi simülatör merkezi... İnşaatların ihtiyacı olan beton da sahada bulunan beton santralinden karşılanıyor. Sahada 2 bin iş makinesi ve araç vızır vızır çalışıyor.

Dünyanın en büyük vinci de burada... Kaldırma yüksekliği 236 metre... İlk reaktörde işini tamamlayan vinç bakıma gönderilmiş... Şimdi eylül ortasında yeniden kurulacak ve ikinci ünitede görev alacak.

İLK ÜNİTE TEST AŞAMASINDA

Peki santral ne zaman devreye girecek? Sahanın arazi düzenleme çalışmaları ile "Doğu", "Kuzey" ve "Güney" drenaj kanallarının inşası tamamlanmış.

Dört güç ünitesinin tamamında inşaat çalışmaları devam ediyor. İlk reaktörün yıl sonuna kadar devreye alınması planlanıyor. Ama diğer reaktörlerin inşaatlarına da başlanmış durumda. İkinci reaktörde de inşaatın yüzde 60-70'i, mekanik işlerin inşaatı başlamış... Üçüncü ve dördüncü reaktörlerin inşaatları da yavaş yavaş görünür olmuş...