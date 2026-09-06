Başkan Erdoğan'dan şehit polis Topatan'ın ailesine taziye

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde trafik denetiminde bir korsan taksicinin ateş etmesi sonucu yaralanan polis memuru Mehmet Ali Topatan, bütün müdahalelere rağmen şehit oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Polis Memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı.