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Başkan Erdoğan'dan şehit polis Topatan'ın ailesine taziye

Başkan Erdoğan, İstanbul'da trafik uygulaması sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Ali Topatan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

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Başkan Erdoğan'dan şehit polis Topatan'ın ailesine taziye

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde trafik denetiminde bir korsan taksicinin ateş etmesi sonucu yaralanan polis memuru Mehmet Ali Topatan, bütün müdahalelere rağmen şehit oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Polis Memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Topatan'ın ailesine taziye mesajı göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan'dan şehit polis Topatan'ın ailesine taziye-2

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