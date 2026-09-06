Başkan Erdoğan'dan şehit polis Topatan'ın ailesine taziye
Başkan Erdoğan, İstanbul'da trafik uygulaması sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Ali Topatan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde trafik denetiminde bir korsan taksicinin ateş etmesi sonucu yaralanan polis memuru Mehmet Ali Topatan, bütün müdahalelere rağmen şehit oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Polis Memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Topatan'ın ailesine taziye mesajı göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel