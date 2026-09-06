Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaz boyunca ülkenin dört bir yanında ormanları kül eden yangınların adli bilançosunu açıkladı. 1 Haziran'dan bu yana 27 ilde meydana gelen 103 orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bunlardan 16'sı tutuklandı, 32'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 2'si hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Takvim, Bakanlığın Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı'na Cumhuriyet Başsavcılıklarınca bildirilen 103 yangının tam listesine ve şüpheliler hakkında uygulanan tedbirlerin dosya dosya dökümüne ulaştı. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ormanlarımızı yakanlar adaletten kaçamayacak" mesajı verdi. Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeşil Vatan'ı korumak için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Yeşil Vatanımıza kasteden veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak; orman yangınlarına karşı adli mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz" dedi.

RAKAMLARIN ARKASI: 16 TUTUKLUDAN 13'Ü HÂLÂ CEZAEVİNDE Bakanlığın dosyasına göre 103 yangın, "önemli görülen veya adli işlem yapılan" yangınları kapsıyor. Tespit edilen 70 şüpheliden 21'i serbest bırakıldı. Tutuklanan 16 şüpheliden 3'ü kovuşturma aşamasında mahkemece tahliye edildi; 13'ü hâlâ tutuklu. Adli kontrol uygulanan 32 kişiden biri, tahliye edildikten sonra bu tedbire alınan Çine dosyasının şüphelisi. Yakalama kararı çıkarılan 2 kişi ise İzmir Torbalı'daki yangının şüphelileri. Bilanço beş haftada ağırlaştı: 2 Ağustos'ta 16 ilde 44 yangın ve 29 şüpheli açıklanmıştı; 16 Ağustos'ta 64 yangın ve 43 şüpheli, ağustos sonunda 25 ilde 73 yangın ve 46 şüpheli. Bugün 27 il, 103 yangın, 70 şüpheli. TUTUKLANAN 16 ŞÜPHELİ: HANGİ YANGIN, HANGİ SAVCILIK Yangın Tarih Savcılık Kişi Durum İzmir Torbalı Ayrancılar 3 Haz Torbalı CBS 2 Kovuşturmada tahliye Balıkesir Gönen Hasanbey 23 Tem Bandırma CBS 2 Tutuklu Muğla Dalaman Atakent 25 Tem Ortaca CBS 1 Tutuklu Adıyaman Aydınoluk 27 Tem Adıyaman CBS 1 Tutuklu Balıkesir Gömeç Kumgedik 29 Tem Burhaniye CBS 2 Tutuklu Aydın Çine Kavşit 30 Tem Çine CBS 1 Kovuşturmada tahliye, adli kontrol Sinop Gerze 12 Ağu Gerze CBS 1 Tutuklu Balıkesir Edremit Kadıköy 13 Ağu Edremit CBS 1 Tutuklu Balıkesir Altıeylül Büyükbostancı 15 Ağu Balıkesir CBS 1 Tutuklu, soruşturma sürüyor Ankara Mamak Hüseyin Gazi 23 Ağu Ankara CBS 1 Tutuklu İstanbul Sultanbeyli 24 Ağu İstanbul Anadolu CBS 2 Tutuklu Balıkesir Edremit Mehmetalan 30 Ağu Edremit CBS 1 Tutuklu Dosyalardaki en çarpıcı tutuklama Muğla Dalaman'dan: Plaka tanıma kameralarıyla yangın ihbarlarından önce bölgede siyah kasklı bir motosikletli tespit edildi. Kamera takibi şüpheliyi Dalaman Orman Yangın İlk Müdahale binasına kadar götürdü. Motosikletin sahibi olduğunu söyleyen H.G., eşinden boşandığı ve psikolojik sıkıntılar yaşadığı için çakmak ve sigara atarak yangınlara neden olduğunu itiraf etti; nöbetçi savcının talimatıyla gözaltına alındı ve tutuklandı. Balıkesir Edremit Kadıköy'de şüpheli, gri taşlarla çember yapıp bakır kabloları eritmek için ateş yaktı; 4 hektar orman ve 10 hektar zeytinlik yandı, 30 ev boşaltıldı, 170 kişi tahliye edildi. İstanbul Sultanbeyli'de ormana pikniğe giden iki kişi tutuklandı. Ankara Mamak'ta Hüseyin Gazi Türbesi yolunda çalılıkları ateşe veren şüpheli cezaevinde; yanan 50 dönümlük alanın bir kısmı 4. Kolordu ve JÖAK sahasında. Balıkesir Gömeç Kumgedik'te 66 ve 58 yaşındaki iki kişinin birlikte kaynak yaptığı sırada çıkan yangın Hacıveliler köyünü boşalttırdı; ikisi de tutuklu. ADLİ KONTROLE ALINAN 32 KİŞİ: YURT DIŞI YASAĞI, İMZA, EV HAPSİ Yangın Tarih Kişi Tedbir Balıkesir Kepsut Karacaağaç 5 Tem 1 Yurt dışı çıkış yasağı Muğla Ortaca Gölbaşı 14 Tem 1 Belirlenen yerlere başvurma Kütahya Altıntaş Beşkarış 29 Tem 3 Yurt dışı yasağı + başvurma İzmir Selçuk Şirince 30 Tem 1 Yurt dışı yasağı + başvurma Yalova Armutlu Kapaklı 30 Tem 3 Adli kontrol Aydın Çine Kavşit 30 Tem 2 Yurt dışı yasağı (1'i tahliye sonrası) Balıkesir Marmara Topağaç 1 Ağu 1 Başvurma + yurt dışı yasağı Manisa Saruhanlı Kumkuyucak 1 Ağu 3 Adli kontrol Edirne Meriç Karayusuflu 8 Ağu 1 Başvurma + yurt dışı yasağı Manisa Salihli Gargar 9 Ağu 2 Yurt dışı yasağı; 1'ine ayrıca başvurma Bilecik Merkez Bakırköy 13 Ağu 1 Konutu terk etmeme + yurt dışı yasağı Balıkesir Altıeylül Büyükbostancı 15 Ağu 3 Adli kontrol Antalya Kaş İkizce 22 Ağu 2 Adli kontrol (1'i için tutuklama istenmişti) Ankara Kahramankazan 23 Ağu 2 Haftada bir karakolda imza Aydın Bozdoğan 25 Ağu 1 Adli kontrol İzmir Ödemiş 27 Ağu 1 Yurt dışı çıkış yasağı İzmir Torbalı Çapak 29 Ağu 1 Yurt dışı yasağı + konutu terk etmeme İzmir Torbalı Yeniköy 29 Ağu 1 Yurt dışı yasağı + konutu terk etmeme; 2 kişi için yakalama Aydın Koçarlı Satılar 2 Eyl 1 Adli kontrol Adli kontrol dosyalarının büyük bölümü ihmalle ilgili: Yalova Armutlu'da elektrik direği arızasıyla başlayıp 2 milyon liranın üzerinde kamu zararına yol açan yangında 3 kişi, Kütahya Altıntaş'ta biçerdöverden çıkan yangında 3 kişi, Manisa Saruhanlı'da iş makinesiyle taş kırarken 800 dekarı yakan çalışmada 3 kişi adli kontrole alındı. Ankara Kahramankazan'da savcılığın tutuklama talebini hakimlik reddetti; iki şüpheli haftada bir gün karakola gidip imza atıyor. Antalya Kaş İkizce'de bir villanın önünde elektrik panosu takmak için matkapla çalışırken kıvılcım sıçratan iki kişiden biri için tutuklama istenmiş, hakimlik adli kontrole karar vermişti.