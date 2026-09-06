CANLI YAYIN
Geri

Ormanları yakanlar adaletten kaçamayacak! Bakan Gürlek yaz bilançosunu paylaştı, adli dosyalarda çarpıcı ayrıntılar

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana 27 ilde çıkan 103 orman yangınıyla ilgili soruşturmalarda 70 şüphelinin tespit edildiğini, 16'sının tutuklandığını açıkladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ormanları yakanlar adaletten kaçamayacak! Bakan Gürlek yaz bilançosunu paylaştı, adli dosyalarda çarpıcı ayrıntılar

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaz boyunca ülkenin dört bir yanında ormanları kül eden yangınların adli bilançosunu açıkladı. 1 Haziran'dan bu yana 27 ilde meydana gelen 103 orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bunlardan 16'sı tutuklandı, 32'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 2'si hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Takvim, Bakanlığın Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı'na Cumhuriyet Başsavcılıklarınca bildirilen 103 yangının tam listesine ve şüpheliler hakkında uygulanan tedbirlerin dosya dosya dökümüne ulaştı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ormanlarımızı yakanlar adaletten kaçamayacak" mesajı verdi. Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeşil Vatan'ı korumak için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Yeşil Vatanımıza kasteden veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak; orman yangınlarına karşı adli mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz" dedi.

Ormanları yakanlar adaletten kaçamayacak! Bakan Gürlek yaz bilançosunu paylaştı, adli dosyalarda çarpıcı ayrıntılar-2

RAKAMLARIN ARKASI: 16 TUTUKLUDAN 13'Ü HÂLÂ CEZAEVİNDE

Bakanlığın dosyasına göre 103 yangın, "önemli görülen veya adli işlem yapılan" yangınları kapsıyor. Tespit edilen 70 şüpheliden 21'i serbest bırakıldı. Tutuklanan 16 şüpheliden 3'ü kovuşturma aşamasında mahkemece tahliye edildi; 13'ü hâlâ tutuklu. Adli kontrol uygulanan 32 kişiden biri, tahliye edildikten sonra bu tedbire alınan Çine dosyasının şüphelisi. Yakalama kararı çıkarılan 2 kişi ise İzmir Torbalı'daki yangının şüphelileri.

Bilanço beş haftada ağırlaştı: 2 Ağustos'ta 16 ilde 44 yangın ve 29 şüpheli açıklanmıştı; 16 Ağustos'ta 64 yangın ve 43 şüpheli, ağustos sonunda 25 ilde 73 yangın ve 46 şüpheli. Bugün 27 il, 103 yangın, 70 şüpheli.

TUTUKLANAN 16 ŞÜPHELİ: HANGİ YANGIN, HANGİ SAVCILIK
Yangın
Tarih
Savcılık
Kişi
Durum
İzmir Torbalı Ayrancılar
3 Haz
Torbalı CBS
2
Kovuşturmada tahliye
Balıkesir Gönen Hasanbey
23 Tem
Bandırma CBS
2
Tutuklu
Muğla Dalaman Atakent
25 Tem
Ortaca CBS
1
Tutuklu
Adıyaman Aydınoluk
27 Tem
Adıyaman CBS
1
Tutuklu
Balıkesir Gömeç Kumgedik
29 Tem
Burhaniye CBS
2
Tutuklu
Aydın Çine Kavşit
30 Tem
Çine CBS
1
Kovuşturmada tahliye, adli kontrol
Sinop Gerze
12 Ağu
Gerze CBS
1
Tutuklu
Balıkesir Edremit Kadıköy
13 Ağu
Edremit CBS
1
Tutuklu
Balıkesir Altıeylül Büyükbostancı
15 Ağu
Balıkesir CBS
1
Tutuklu, soruşturma sürüyor
Ankara Mamak Hüseyin Gazi
23 Ağu
Ankara CBS
1
Tutuklu
İstanbul Sultanbeyli
24 Ağu
İstanbul Anadolu CBS
2
Tutuklu
Balıkesir Edremit Mehmetalan
30 Ağu
Edremit CBS
1
Tutuklu

Dosyalardaki en çarpıcı tutuklama Muğla Dalaman'dan: Plaka tanıma kameralarıyla yangın ihbarlarından önce bölgede siyah kasklı bir motosikletli tespit edildi. Kamera takibi şüpheliyi Dalaman Orman Yangın İlk Müdahale binasına kadar götürdü. Motosikletin sahibi olduğunu söyleyen H.G., eşinden boşandığı ve psikolojik sıkıntılar yaşadığı için çakmak ve sigara atarak yangınlara neden olduğunu itiraf etti; nöbetçi savcının talimatıyla gözaltına alındı ve tutuklandı.

Balıkesir Edremit Kadıköy'de şüpheli, gri taşlarla çember yapıp bakır kabloları eritmek için ateş yaktı; 4 hektar orman ve 10 hektar zeytinlik yandı, 30 ev boşaltıldı, 170 kişi tahliye edildi. İstanbul Sultanbeyli'de ormana pikniğe giden iki kişi tutuklandı. Ankara Mamak'ta Hüseyin Gazi Türbesi yolunda çalılıkları ateşe veren şüpheli cezaevinde; yanan 50 dönümlük alanın bir kısmı 4. Kolordu ve JÖAK sahasında. Balıkesir Gömeç Kumgedik'te 66 ve 58 yaşındaki iki kişinin birlikte kaynak yaptığı sırada çıkan yangın Hacıveliler köyünü boşalttırdı; ikisi de tutuklu.

ADLİ KONTROLE ALINAN 32 KİŞİ: YURT DIŞI YASAĞI, İMZA, EV HAPSİ
Yangın
Tarih
Kişi
Tedbir
Balıkesir Kepsut Karacaağaç
5 Tem
1
Yurt dışı çıkış yasağı
Muğla Ortaca Gölbaşı
14 Tem
1
Belirlenen yerlere başvurma
Kütahya Altıntaş Beşkarış
29 Tem
3
Yurt dışı yasağı + başvurma
İzmir Selçuk Şirince
30 Tem
1
Yurt dışı yasağı + başvurma
Yalova Armutlu Kapaklı
30 Tem
3
Adli kontrol
Aydın Çine Kavşit
30 Tem
2
Yurt dışı yasağı (1'i tahliye sonrası)
Balıkesir Marmara Topağaç
1 Ağu
1
Başvurma + yurt dışı yasağı
Manisa Saruhanlı Kumkuyucak
1 Ağu
3
Adli kontrol
Edirne Meriç Karayusuflu
8 Ağu
1
Başvurma + yurt dışı yasağı
Manisa Salihli Gargar
9 Ağu
2
Yurt dışı yasağı; 1'ine ayrıca başvurma
Bilecik Merkez Bakırköy
13 Ağu
1
Konutu terk etmeme + yurt dışı yasağı
Balıkesir Altıeylül Büyükbostancı
15 Ağu
3
Adli kontrol
Antalya Kaş İkizce
22 Ağu
2
Adli kontrol (1'i için tutuklama istenmişti)
Ankara Kahramankazan
23 Ağu
2
Haftada bir karakolda imza
Aydın Bozdoğan
25 Ağu
1
Adli kontrol
İzmir Ödemiş
27 Ağu
1
Yurt dışı çıkış yasağı
İzmir Torbalı Çapak
29 Ağu
1
Yurt dışı yasağı + konutu terk etmeme
İzmir Torbalı Yeniköy
29 Ağu
1
Yurt dışı yasağı + konutu terk etmeme; 2 kişi için yakalama
Aydın Koçarlı Satılar
2 Eyl
1
Adli kontrol

Adli kontrol dosyalarının büyük bölümü ihmalle ilgili: Yalova Armutlu'da elektrik direği arızasıyla başlayıp 2 milyon liranın üzerinde kamu zararına yol açan yangında 3 kişi, Kütahya Altıntaş'ta biçerdöverden çıkan yangında 3 kişi, Manisa Saruhanlı'da iş makinesiyle taş kırarken 800 dekarı yakan çalışmada 3 kişi adli kontrole alındı. Ankara Kahramankazan'da savcılığın tutuklama talebini hakimlik reddetti; iki şüpheli haftada bir gün karakola gidip imza atıyor. Antalya Kaş İkizce'de bir villanın önünde elektrik panosu takmak için matkapla çalışırken kıvılcım sıçratan iki kişiden biri için tutuklama istenmiş, hakimlik adli kontrole karar vermişti.

Ormanları yakanlar adaletten kaçamayacak! Bakan Gürlek yaz bilançosunu paylaştı, adli dosyalarda çarpıcı ayrıntılar-3

SON HAFTA: 9 YANGIN, 2 ŞÜPHELİ, 1 TUTUKLAMA
Yer
Tarih
Sebep
Zarar
Adli işlem
Balıkesir Edremit Mehmetalan
30 Ağu
Sigara izmariti; aile arazisinden Milli Park alanına sıçradı
3 parsel
1 tutuklu (taksirle orman yangınına neden olma)
Antalya Manavgat Beşkonak
30 Ağu
Yıldırım (değerlendirme)
Bilinmiyor
Antalya Kemer Ulupınar
31 Ağu
Belirlenemedi
Bilinmiyor
Kocaeli Karamürsel Fulacık
1 Eyl
Belirlenemedi; sabotaj izi yok
2 ha örtü, ağaç kaybı yok
Aydın Koçarlı Satılar
2 Eyl
Yüksek gerilim teli koptu
25-30 dönüm zeytinlik ve çamlık
1 adli kontrol
Bolu Gerede Karapazar
3 Eyl
Başlangıç noktasında bira şişesi bulundu
15 ha (2 ha orman)
Fail aranıyor
Balıkesir Sındırgı Kocasinan-Yusufçamı
4 Eyl
Bilinmiyor
15-20 ha
Antalya Akseki Güzelsu
4 Eyl
Bilinmiyor
Bilinmiyor
Manisa Soma Kum
5 Eyl
Bilinmiyor
Can kaybı yok; devam ediyor
103 YANGIN NEDEN ÇIKTI: EN BÜYÜK PAY ELEKTRİK TELLERİNDE
Sebep
Dosya
Örnek
Belirlenemedi / araştırılıyor
~50
Çanakkale Saraycık, Alanya Sapadere, Milas Bozbük
Elektrik hattı, direk, trafo, sigorta
~19
Seydikemer, Kumluca, Yalova Armutlu, Torbalı Yeniköy
Çöp, anız, piknik ve ocak ateşi
~13
Sinop Gerze, Sultanbeyli, Edremit Kadıköy, Bozdoğan
Kaynak, spiral, matkap, iş makinesi
~11
Gömeç, Marmara, Altıeylül, Ödemiş, Saruhanlı
Kasıt (tespit veya itiraf)
3
Torbalı Ayrancılar, Dalaman, Adıyaman
Yıldırım
3
Marmaris, Domaniç, Manavgat
Sigara izmariti
2
Edremit Mehmetalan, Tunceli Venk

Sebebi belirlenen dosyalarda ilk sırada kopan, sarkan ya da ağaca değen elektrik telleri var. Antalya Kaş Gelemiş'te şiddetli rüzgârda birbirine sürtünen teller 50 bin metrekareyi yaktı. İzmir Torbalı Yeniköy'de bir maden şirketine ait direkteki orta gerilim sigortasının patlaması 15 bin metrekareyi kül etti; Bilecik Söğüt'te yine bir maden sahasındaki direkten başlayan yangın 2 bin 971 metrekare bozuk ormanı yaktı. Kütahya Gediz Afşar'da nakil hattının izolatörü kendiliğinden düşüp kabloyu kopardı. Muğla Seydikemer'de 29 Temmuz'da nakil hattından çıkan yangın 841 kişiyi ve hastanedeki 52 hastayı evinden etti.

YAZIN EN AĞIR 10 YANGINI
Yangın
Tarih
Zarar
Tahliye
Çanakkale Saraycık
29 Tem
~2.000 ha orman ve tarım
2 konut
Antalya Alanya Sapadere
29 Tem
1.000+ ha orman, 350-400 dekar tarım
90 kişi
Muğla Milas Bozbük
15 Tem
800-900 ha
770 kişi
Antalya Kaş Saklıkent-Palamut-Çavdır
29 Ağu
800 ha; 8 ev, 15 ahır, 320 dönüm sera
150 kişi + 100 hane
Balıkesir Susurluk Yıldız
31 Tem
~700 ha; 35 küçükbaş
Antalya Kumluca Yazır
29 Tem
~350 ha; 15 konut
Yapıldı
Muğla Fethiye Gökçeovacık
22 Tem
319 ha; 7 ev
285 kişi
Antalya Kaş Üzümlü
28 Tem
250 ha
Mersin Aydıncık Eskiyörük
30 Tem
240 ha; 12 hasarlı ev
208 kişi
Muğla Seydikemer Korubükü
29 Ağu
150 ha; 1 ev

İnsan bilançosunun en ağır kalemi Aydın Çine Kavşit'te: 30 Temmuz'da bir meyve bahçesinden başlayan yangında 41 kişi duman zehirlenmesi ve yanıklarla hastaneye kaldırıldı; bunların 5'i orman personeli, 5'i asker, 31'i sivil. Mutaflar yaylasındaki evinde yaralanan bir vatandaş Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nden sevk edildiği İzmir Şehir Hastanesi'nde 18 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Bilirkişi, olay yeri inceleme ve kamera incelemelerinde bahçedeki sulama hortumlarının yanında "doğal yangın görüntüsünden farklı" bir ateş kalıntısı tespit edildi; bahçeyi kullanan çift gözaltına alındı. Tutuklanan şüpheli kovuşturmada tahliye edildi, adli kontrole alındı.

Muğla Fethiye'de 28 Ağustos'ta Foça-Karagedik arasındaki yangında 20 kişi hastaneye sevk edildi; huzurevi, 3 ev ve 2 araç zarar gördü. Antalya Kaş'ta Seydikemer'den sıçrayan yangın Palamut'ta 7 ev, 9 ahır ve 72 serayı vurdu; son güncellemeye göre 8 ev, 15 ahır, 320 dönüm sera, 45 dönüm zeytinlik, 20 dönüm portakal bahçesi, 100 arı kovanı ve bir orman ilk müdahale aracı yandı, 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

27 İLDE 103 YANGIN: TAM LİSTE

Aşağıdaki döküm, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Bakanlığa bildirilen listenin tamamıdır; iller yangın sayısına göre sıralandı. Şüpheli adları dosyada açık olmasına rağmen kişilik hakları gereği verilmedi.

Ormanları yakanlar adaletten kaçamayacak! Bakan Gürlek yaz bilançosunu paylaştı, adli dosyalarda çarpıcı ayrıntılar-4

Antalya 15 yangın
Yer
Tarih
Sebep
Zarar
Tahliye
Adli işlem
Akseki, Sarıhaliler
19 Tem
Belirlenemedi
35 kişi için tahliye hazırlığı
Kaş, Üzümlü Kozağaç
28 Tem
Fırtınada iletim hatlarının teması
250 ha
Kumluca, Yazır
29 Tem
Elektrik direği; bilirkişi görevlendirildi
15 konut, ~350 ha orman
Tahliyeler yapıldı
Alanya, Sapadere
29 Tem
Araştırılıyor
1.000+ ha orman, 350-400 dekar tarım, 305 dekar bahçe; 4 kişi dumandan etkilendi
45 hanede 90 kişi
Kaş, Karadağ
30 Tem
Aşırı sıcak (örtü yangını)
Akseki, Güçlüköy
30 Tem
Belirlenemedi
3 dönüm
Kemer, Çıralı
13 Ağu
Bilinmiyor
Kaş, Sarıbelen Kızılkaya
21 Ağu
Bilinmiyor
4 ha
2 şüpheli
Kaş, İkizce
22 Ağu
Villa önünde matkapla pano montajı
2 adli kontrol; 1'i için tutuklama istenmişti
Kemer, Ovacık
28 Ağu
Belirlenemedi
Kaş, Gelemiş
29 Ağu
Şiddetli rüzgârda tellerin sürtünmesi
50.000 m²
Kaş, Saklıkent-Palamut-Çavdır
29 Ağu
Seydikemer'deki yangının sıçraması
Saklıkent 100 ha + 700 ha; 8 ev, 15 ahır, 320 dönüm sera, 100 kovan, hayvanlar, 1 ilk müdahale aracı; 7 kişi hastaneye
Palamut 50 ev/150 kişi; Çavdır 100 hane
Manavgat, Beşkonak Ayrancı
30 Ağu
Yıldırım (değerlendirme)
Bilinmiyor
Kemer, Ulupınar
31 Ağu
Belirlenemedi
Bilinmiyor
Akseki, Güzelsu
4 Eyl
Bilinmiyor
Bilinmiyor

Ormanları yakanlar adaletten kaçamayacak! Bakan Gürlek yaz bilançosunu paylaştı, adli dosyalarda çarpıcı ayrıntılar-5

Muğla 14 yangın
Yer
Tarih
Sebep
Zarar
Tahliye
Adli işlem
Marmaris, Karaca-Kepenek
18 Haz
Yıldırım
15 ha orman
Ortaca, Gölbaşı Kocabel
14 Tem
Hurda araçta spiral kesme
45.820 m² kızılçam; örtü ve tepe yangını
2 şüpheli: 1 adli kontrol, 1 serbest
Milas, Bozbük
15 Tem
Belirlenemedi
800-900 ha
9 siteden 770 kişi
Fethiye, Gökçeovacık
22 Tem
Kuru ot yangını ormana sıçradı
319 ha (90 tarla, zeytinlik, bahçe); 7 ev kullanılamaz
İnlice: 93 evden 285 kişi
Dalaman, Atakent
25 Tem
Motosikletli şüpheli çakmak ve sigara atarak yaktığını itiraf etti
1 tutuklu
Seydikemer, Bayır
29 Tem
Enerji nakil hattı
4 ev (3'ü harabe)
6 mahallede 478 evden 841 kişi + hastaneden 52 hasta
Fethiye, Çiftlik
29 Tem
Elektrik teli ağaç dalına çarptı
2-3 dönüm, 1 ev bahçesi
Fethiye, Yeşilüzümlü
29 Tem
Elektrik teli ağaç dalına çarptı
850 dönüm, 1 baraka
Fethiye, Yanıklar
2 Ağu
BOTAŞ şantiyesinde pikaptaki jeneratör alev aldı
0,01 ha
Fethiye, Gökçeovacık Çalbalı
18 Ağu
Bilinmiyor
Bodrum, Akyarlar
28 Ağu
Belirlenemedi
50.000 m² maki
Fethiye, Foça-Karagedik
28 Ağu
Belirlenemedi
20 kişi hastaneye; huzurevi, 3 ev, 2 araç
Milas, Çamköy
29 Ağu
Belirlenemedi
Seydikemer, Korubükü
29 Ağu
Enerji nakil hattı
1 ev, 150 ha

Ormanları yakanlar adaletten kaçamayacak! Bakan Gürlek yaz bilançosunu paylaştı, adli dosyalarda çarpıcı ayrıntılar-6

Balıkesir 11 yangın
Yer
Tarih
Sebep
Zarar
Tahliye
Adli işlem
Kepsut, Karacaağaç
5 Tem
Arı körüğünün kıvılcımı
1 adli kontrol (yurt dışı yasağı)
Gönen, Hasanbey
23 Tem
KYK yurdu çalışanının beyanı; şüpheliler birbirini suçluyor
2 tutuklu
Gömeç, Kumgedik
29 Tem
İki kişi kaynak yaparken
Hacıveliler köyü boşaltıldı
2 tutuklu
Edremit, Altınoluk
29 Tem
Belirlenemedi
Zeytinlikler
245 ev, ~750 kişi
Susurluk, Yıldız
31 Tem
Belirlenemedi
~700 ha; 35 küçükbaş, konteyner, traktör, 7 kovan
Marmara, Topağaç
1 Ağu
Bahçe çitinde kaynak
2 ev, ormana sirayet
1 adli kontrol
Edremit, Kadıköy
13 Ağu
Bakır kablo yakmak için ateş
4 ha orman, 10 ha zeytinlik, 3 bina
30 ev, ~170 kişi
1 tutuklu
Altıeylül, Büyükbostancı
15 Ağu
Kaynakla boru birleştirme
4 şüpheli: 1 tutuklu, 3 adli kontrol
Altıeylül, Türkali-Taşpınar
28 Ağu
Belirlenemedi
Edremit, Mehmetalan Yalama Kapısı
30 Ağu
Sigara izmariti; aile arazisinden Milli Park alanına sıçradı
1 tutuklu (taksirle orman yangınına neden olma)
Sındırgı, Kocasinan-Yusufçamı
4 Eyl
Bilinmiyor
15-20 ha

Ormanları yakanlar adaletten kaçamayacak! Bakan Gürlek yaz bilançosunu paylaştı, adli dosyalarda çarpıcı ayrıntılar-7

İzmir 8 yangın
Yer
Tarih
Sebep
Zarar
Tahliye
Adli işlem
Torbalı, Ayrancılar
3 Haz
Kasten çıkarıldığı tespit edildi
500 m² orman
2 şüpheli tutuklandı; kovuşturmada tahliye
Torbalı, Özbey
25 Tem
Tarladan başladığı değerlendiriliyor
Kiraz, Veliler
30 Tem
Belirlenemedi
11 ha zeytin ve incir
Selçuk, Şirince
30 Tem
Bahçe evinde yemek için yakılan ateş
15 dönüm otluk, 200 m² orman
1 adli kontrol
Buca, Dokuz Eylül Üniv.
1 Ağu
Belirlenemedi
14 ha
Ödemiş, Işık
27 Ağu
Ormanda iş makinesine kaynak
20 dekar
4 şüpheli: 1 adli kontrol, 3 serbest
Torbalı, Çapak
29 Ağu
Çam ağacına bağlı projektör şase yaptı
1,5 dönüm
1 adli kontrol
Torbalı, Yeniköy
29 Ağu
Maden firmasının direğinde orta gerilim sigortası patladı
15.000 m²
3 şüpheli: 1 adli kontrol, 2 yakalama (7-11 Eylül ifade)

Ormanları yakanlar adaletten kaçamayacak! Bakan Gürlek yaz bilançosunu paylaştı, adli dosyalarda çarpıcı ayrıntılar-8

Kütahya 7 yangın
Yer
Tarih
Sebep
Zarar
Tahliye
Adli işlem
Tavşanlı, Elmalı köyü
18 Tem
Bilirkişi raporu bekleniyor
10 ha orman
Domaniç, Çukurca Oyluoluk
23 Tem
Yıldırım
150 m²
Gediz, Çavdarhisar Afşar
29 Tem
Nakil hattı izolatörü kendiliğinden düştü
1,4 ha
Altıntaş, Beşkarış
29 Tem
Biçerdöver
150+ dekar biçilmiş, 30+ dekar buğday, 4 ha meşelik
3 adli kontrol
Tavşanlı, Tunçbilek Gürağaç
8 Ağu
Belirlenemedi
4 dekar
Gediz, Yunuslar
18 Ağu
Yüksek gerilim hattı
50 balya; 83 tarlada ~300 dönüm
Emet, Sarıayak
19 Ağu
Arazideki çöpler
3,5 ha otluk, 1,5 ha çam

Ormanları yakanlar adaletten kaçamayacak! Bakan Gürlek yaz bilançosunu paylaştı, adli dosyalarda çarpıcı ayrıntılar-9

Aydın 6 yangın
Yer
Tarih
Sebep
Zarar
Tahliye
Adli işlem
Bozdoğan, Yazıkent Emenni
7 Tem
Belirlenemedi
30 ev, ~50 kişi
Çine, Kavşit
30 Tem
Meyve bahçesinde doğal olmayan ateş kalıntısı; bilirkişi ve kamera incelemesi
41 kişi hastaneye; 1 vatandaş 18 Ağustos'ta vefat etti
Mutaflar, Dutluoluk, Tatarmemişler boşaltıldı; Zengin evleri 150 kişi
2 şüpheli: 1'i tutuklandı, kovuşturmada tahliye edilip adli kontrole alındı; 1 adli kontrol
Kuyucak, Gencellidere
12 Ağu
Tespit edilemedi
129 ha
İkiceviz ve Yalıgölü yaylası
Bozdoğan, Altıntaş
25 Ağu
Belirlenemedi
300 m² örtü
1 adli kontrol
Bozdoğan, Altıntaş
24 Ağu
70 yaşındaki şüphelinin kulübede patates için yaktığı ateş; kendisi yandı
1 ha örtü
1 şüpheli
Koçarlı, Satılar
2 Eyl
Yüksek gerilim teli koptu
25-30 dönüm zeytinlik ve çamlık
1 adli kontrol

Ormanları yakanlar adaletten kaçamayacak! Bakan Gürlek yaz bilançosunu paylaştı, adli dosyalarda çarpıcı ayrıntılar-10

Manisa 6 yangın
Yer
Tarih
Sebep
Zarar
Tahliye
Adli işlem
Akhisar, Efkafteke
15 Tem
Şüphelilerin tarlasının bitişiğinde çıktı
5 şüpheli serbest
Saruhanlı, Kumkuyucak
1 Ağu
İş makinesiyle taş kırma
800 dekar orman
4 şüpheli: 3 adli kontrol, 1 serbest
Salihli, Gargar küme evleri
9 Ağu
İki erkek çocuk görüldü
300 dönüm
2 adli kontrol
Akhisar, Yeğenoba
16 Ağu
Elektrik kablosu kıvılcımı
Gördes, Dalkara
27 Ağu
Belirlenemedi
20-25 ha
Soma, Kum
5 Eyl
Bilinmiyor
Can kaybı yok; yangın devam ediyor

Ormanları yakanlar adaletten kaçamayacak! Bakan Gürlek yaz bilançosunu paylaştı, adli dosyalarda çarpıcı ayrıntılar-11

Bilecik 4 yangın
Yer
Tarih
Sebep
Zarar
Tahliye
Adli işlem
Merkez, Bakırköy
13 Ağu
Arıcılık teçhizatı
15 ha
1 adli kontrol (konutu terk etmeme)
İnhisar, Akköy Kargılı
19 Ağu
Dut ağacına elektrik teli değdi
9,5 ha orman dışı, 80 m² orman
Söğüt, Sırhoca Sarıgölet
24 Ağu
Maden sahasındaki firmanın elektrik direği
2.971 m² bozuk orman
2 şüpheli
İnhisar, Samrı
23 Ağu
Taşla çevrili ocakta meşe odunu yakılmış
2 serbest

Ormanları yakanlar adaletten kaçamayacak! Bakan Gürlek yaz bilançosunu paylaştı, adli dosyalarda çarpıcı ayrıntılar-12

Kocaeli 4 yangın
Yer
Tarih
Sebep
Zarar
Tahliye
Adli işlem
İzmit, Hatip Köy
23 Haz
Yakılan çöpler ormana sirayet etti
5.500 m² (4.500 m² orman)
Fail tespiti sürüyor
Gebze, Beylik Dağı
4 Ağu
Genç bir erkek ateş yakarken görüntülendi
1 serbest
Gebze, Beylikdağı
15 Ağu
Kayıt yok
Karamürsel, Fulacık
1 Eyl
Belirlenemedi; sabotaj izi yok
2 ha örtü; ağaç kaybı yok

Ormanları yakanlar adaletten kaçamayacak! Bakan Gürlek yaz bilançosunu paylaştı, adli dosyalarda çarpıcı ayrıntılar-13

Adıyaman 3 yangın
Yer
Tarih
Sebep
Zarar
Tahliye
Adli işlem
Merkez, Aydınoluk köyü
27 Tem
Şüpheli kulübeyi yaktığını beyan etti
1 kulübe, ormana sıçradı
1 tutuklu
Gerger, Çobanpınar
6 Ağu
Elektrik trafosu
150 dönüm
Gerger, Gözpınar
10 Ağu
Muhtemel anız yakma
10 ha

Ormanları yakanlar adaletten kaçamayacak! Bakan Gürlek yaz bilançosunu paylaştı, adli dosyalarda çarpıcı ayrıntılar-14

Ankara 3 yangın
Yer
Tarih
Sebep
Zarar
Tahliye
Adli işlem
Güdül, Yeşilöz
21 Ağu
Bilinmiyor
20 dönüm anız, 30 dönüm meşelik
Mamak, Hüseyin Gazi Türbesi yolu
23 Ağu
Çalılıklar ateşe verildi
50 dönüm (askeri alan ve OGM sahası)
1 tutuklu
Kahramankazan, Ciğir
23 Ağu
Bilinmiyor
1.000 m² otluk
2 adli kontrol (haftada bir imza); tutuklama talebi reddedildi

Ormanları yakanlar adaletten kaçamayacak! Bakan Gürlek yaz bilançosunu paylaştı, adli dosyalarda çarpıcı ayrıntılar-15

Bursa 2 yangın
Yer
Tarih
Sebep
Zarar
Tahliye
Adli işlem
Osmangazi, Kirazlı
6 Ağu
Belirlenemedi
0,5 ha
Nilüfer, Hasanağa
25 Ağu
Belirlenemedi
11 ha

Ormanları yakanlar adaletten kaçamayacak! Bakan Gürlek yaz bilançosunu paylaştı, adli dosyalarda çarpıcı ayrıntılar-16

Gaziantep 2 yangın
Yer
Tarih
Sebep
Zarar
Tahliye
Adli işlem
Şehitkamil, Köksal
29 Tem
Belirlenemedi
4 ha
Şehitkamil, Bilek
4 Ağu
Belirlenemedi
4 ha örtü

Ormanları yakanlar adaletten kaçamayacak! Bakan Gürlek yaz bilançosunu paylaştı, adli dosyalarda çarpıcı ayrıntılar-17

Kırklareli 2 yangın
Yer
Tarih
Sebep
Zarar
Tahliye
Adli işlem
Demirköy, Avcılar
12 Ağu
Tespit edilemedi
45 dönüm; 3 kişi dumandan etkilendi
Babaeski, Sofuhalil
12 Ağu
Tespit edilemedi
4-5 dönüm

Ormanları yakanlar adaletten kaçamayacak! Bakan Gürlek yaz bilançosunu paylaştı, adli dosyalarda çarpıcı ayrıntılar-18

Mersin 2 yangın
Yer
Tarih
Sebep
Zarar
Tahliye
Adli işlem
Gülnar, Dayıcık Partiçam
27 Tem
Enerji nakil hattı altı
3 ha
Aydıncık, Eskiyörük
30 Tem
Araştırılıyor
4 ağır, 8 hafif hasarlı ev; 240 ha
80 hane, 208 kişi
Tunceli 2 yangın
Yer
Tarih
Sebep
Zarar
Tahliye
Adli işlem
Merkez, Venk köprüsü
3 Ağu
Dağ sarımsağı toplayanlara ait izmarit (değerlendirme)
Merkez, Yolkonak
5 Ağu
Elektrik direğinin dibinden çıktı
10 ha mera
Çanakkale 2 yangın
Yer
Tarih
Sebep
Zarar
Tahliye
Adli işlem
Merkez, Mısaköy İkitepe
29 Haz
Balya makinesi
63 dönüm ekili, 15 dönüm orman
1 şüpheli serbest
Merkez, Saraycık
29 Tem
Belirlenemedi
~2.000 ha orman ve tarım alanı
2 konut

Ormanları yakanlar adaletten kaçamayacak! Bakan Gürlek yaz bilançosunu paylaştı, adli dosyalarda çarpıcı ayrıntılar-19

Adana 1 yangın
Yer
Tarih
Sebep
Zarar
Tahliye
Adli işlem
Kozan, İmamoğlu Hacıhasanlı
29 Haz
Aracı yanan kişi şüpheli
Can kaybı yok
1 şüpheli serbest
Afyonkarahisar 1 yangın
Yer
Tarih
Sebep
Zarar
Tahliye
Adli işlem
İhsaniye
18 Ağu
Bilinmiyor
100 ha
Bolu 1 yangın
Yer
Tarih
Sebep
Zarar
Tahliye
Adli işlem
Gerede, Karapazar
3 Eyl
Başlangıç noktasında bira şişesi bulundu
15 ha (2 ha orman)
Fail tespiti yok
Edirne 1 yangın
Yer
Tarih
Sebep
Zarar
Tahliye
Adli işlem
Meriç, Karayusuflu
8 Ağu
Çöp temizlerken ihmal
20 ha mera-tarım-orman
1 adli kontrol
Hakkâri 1 yangın
Yer
Tarih
Sebep
Zarar
Tahliye
Adli işlem
Yüksekova, Yeniköprü
1 Ağu
Güvenlik korucusunun çöp yakması
6.000 m² örtü
1 serbest
Konya 1 yangın
Yer
Tarih
Sebep
Zarar
Tahliye
Adli işlem
Seydişehir, Ortakaraören
20 Ağu
Bilinmiyor

Ormanları yakanlar adaletten kaçamayacak! Bakan Gürlek yaz bilançosunu paylaştı, adli dosyalarda çarpıcı ayrıntılar-20

Osmaniye 1 yangın
Yer
Tarih
Sebep
Zarar
Tahliye
Adli işlem
Merkez, Yarpuz
31 Tem
Belirlenemedi
2,5 ha tarım, 2 ha orman
Sinop 1 yangın
Yer
Tarih
Sebep
Zarar
Tahliye
Adli işlem
Gerze, Derecuma
12 Ağu
Çöp yakma
1 ha devlet ormanı, 4 ha şahıs arazisi
1 tutuklu
Yalova 1 yangın
Yer
Tarih
Sebep
Zarar
Tahliye
Adli işlem
Armutlu, Kapaklı
30 Tem
Elektrik direği arızası
~30 ha; 2 milyon TL üzeri kamu zararı
3 adli kontrol
İstanbul 1 yangın
Yer
Tarih
Sebep
Zarar
Tahliye
Adli işlem
Sultanbeyli, Ahmet Yesevi
24 Ağu
Piknik
Sayısı bilinmeyen ağaç
2 tutuklu

İHMALİN BEDELİ NE?

Dosyaların en dikkat çeken yanı, tutuklamaların yalnızca kasten yakanlarla sınırlı kalmaması. Edremit'te izmarit atan şüpheli "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklandı. Adli kontrol kararlarının büyük bölümü kaynak yapan, çöp yakan, arı kovanına körükle bakan, tarlada biçerdöver çalıştıran vatandaşlarla ilgili.

SIRADA NE VAR?

Bakanlık, orman yangını bilançosunu ağustostan bu yana her pazar açıklıyor; bir sonraki tablo 13 Eylül'de bekleniyor. İzmir Torbalı Yeniköy yangınıyla ilgili haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli 7-11 Eylül arasında ifade verecek. Manisa Soma dosyası son bildirimde "devam ediyor" olarak kayıtlı. Antalya Kumluca, Kütahya Tavşanlı ve Aydın Çine'de bilirkişi raporları ve kesin hasar tespiti henüz tamamlanmadı; bu raporlar yeni şüpheli ve tutuklama kararları getirebilir.

Gürlek, Cumhuriyet Başsavcılıklarının emniyet ve jandarmayla koordinasyon içinde "yangınların nedenlerini, ihmali veya kastı bulunan kişileri ve olayların tüm boyutlarını titizlikle araştırmaya devam ettiğini" vurguladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ormanları yakanlar adaletten kaçamayacak! Bakan Gürlek yaz bilançosunu paylaştı, adli dosyalarda çarpıcı ayrıntılar-22 Ormanları yakanlar adaletten kaçamayacak! Bakan Gürlek yaz bilançosunu paylaştı, adli dosyalarda çarpıcı ayrıntılar-23 Ormanları yakanlar adaletten kaçamayacak! Bakan Gürlek yaz bilançosunu paylaştı, adli dosyalarda çarpıcı ayrıntılar-24

Tuğba Ekinci'nin ifadeleri ortaya çıktı! Emniyette 'spor yapıyordum' dedi, savcılıkta 'tahmin ediyordum, yine de paylaştım'
SONRAKİ HABER

Ekinci ve Yılmaz’ın ifadeleri ortaya çıktı
Meryem Kartal
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler