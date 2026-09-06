Ormanları yakanlar adaletten kaçamayacak! Bakan Gürlek yaz bilançosunu paylaştı, adli dosyalarda çarpıcı ayrıntılar
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana 27 ilde çıkan 103 orman yangınıyla ilgili soruşturmalarda 70 şüphelinin tespit edildiğini, 16'sının tutuklandığını açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaz boyunca ülkenin dört bir yanında ormanları kül eden yangınların adli bilançosunu açıkladı. 1 Haziran'dan bu yana 27 ilde meydana gelen 103 orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bunlardan 16'sı tutuklandı, 32'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 2'si hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Takvim, Bakanlığın Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı'na Cumhuriyet Başsavcılıklarınca bildirilen 103 yangının tam listesine ve şüpheliler hakkında uygulanan tedbirlerin dosya dosya dökümüne ulaştı.
Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ormanlarımızı yakanlar adaletten kaçamayacak" mesajı verdi. Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeşil Vatan'ı korumak için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Yeşil Vatanımıza kasteden veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak; orman yangınlarına karşı adli mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz" dedi.
RAKAMLARIN ARKASI: 16 TUTUKLUDAN 13'Ü HÂLÂ CEZAEVİNDE
Bakanlığın dosyasına göre 103 yangın, "önemli görülen veya adli işlem yapılan" yangınları kapsıyor. Tespit edilen 70 şüpheliden 21'i serbest bırakıldı. Tutuklanan 16 şüpheliden 3'ü kovuşturma aşamasında mahkemece tahliye edildi; 13'ü hâlâ tutuklu. Adli kontrol uygulanan 32 kişiden biri, tahliye edildikten sonra bu tedbire alınan Çine dosyasının şüphelisi. Yakalama kararı çıkarılan 2 kişi ise İzmir Torbalı'daki yangının şüphelileri.
Bilanço beş haftada ağırlaştı: 2 Ağustos'ta 16 ilde 44 yangın ve 29 şüpheli açıklanmıştı; 16 Ağustos'ta 64 yangın ve 43 şüpheli, ağustos sonunda 25 ilde 73 yangın ve 46 şüpheli. Bugün 27 il, 103 yangın, 70 şüpheli.
Dosyalardaki en çarpıcı tutuklama Muğla Dalaman'dan: Plaka tanıma kameralarıyla yangın ihbarlarından önce bölgede siyah kasklı bir motosikletli tespit edildi. Kamera takibi şüpheliyi Dalaman Orman Yangın İlk Müdahale binasına kadar götürdü. Motosikletin sahibi olduğunu söyleyen H.G., eşinden boşandığı ve psikolojik sıkıntılar yaşadığı için çakmak ve sigara atarak yangınlara neden olduğunu itiraf etti; nöbetçi savcının talimatıyla gözaltına alındı ve tutuklandı.
Balıkesir Edremit Kadıköy'de şüpheli, gri taşlarla çember yapıp bakır kabloları eritmek için ateş yaktı; 4 hektar orman ve 10 hektar zeytinlik yandı, 30 ev boşaltıldı, 170 kişi tahliye edildi. İstanbul Sultanbeyli'de ormana pikniğe giden iki kişi tutuklandı. Ankara Mamak'ta Hüseyin Gazi Türbesi yolunda çalılıkları ateşe veren şüpheli cezaevinde; yanan 50 dönümlük alanın bir kısmı 4. Kolordu ve JÖAK sahasında. Balıkesir Gömeç Kumgedik'te 66 ve 58 yaşındaki iki kişinin birlikte kaynak yaptığı sırada çıkan yangın Hacıveliler köyünü boşalttırdı; ikisi de tutuklu.
Adli kontrol dosyalarının büyük bölümü ihmalle ilgili: Yalova Armutlu'da elektrik direği arızasıyla başlayıp 2 milyon liranın üzerinde kamu zararına yol açan yangında 3 kişi, Kütahya Altıntaş'ta biçerdöverden çıkan yangında 3 kişi, Manisa Saruhanlı'da iş makinesiyle taş kırarken 800 dekarı yakan çalışmada 3 kişi adli kontrole alındı. Ankara Kahramankazan'da savcılığın tutuklama talebini hakimlik reddetti; iki şüpheli haftada bir gün karakola gidip imza atıyor. Antalya Kaş İkizce'de bir villanın önünde elektrik panosu takmak için matkapla çalışırken kıvılcım sıçratan iki kişiden biri için tutuklama istenmiş, hakimlik adli kontrole karar vermişti.
Sebebi belirlenen dosyalarda ilk sırada kopan, sarkan ya da ağaca değen elektrik telleri var. Antalya Kaş Gelemiş'te şiddetli rüzgârda birbirine sürtünen teller 50 bin metrekareyi yaktı. İzmir Torbalı Yeniköy'de bir maden şirketine ait direkteki orta gerilim sigortasının patlaması 15 bin metrekareyi kül etti; Bilecik Söğüt'te yine bir maden sahasındaki direkten başlayan yangın 2 bin 971 metrekare bozuk ormanı yaktı. Kütahya Gediz Afşar'da nakil hattının izolatörü kendiliğinden düşüp kabloyu kopardı. Muğla Seydikemer'de 29 Temmuz'da nakil hattından çıkan yangın 841 kişiyi ve hastanedeki 52 hastayı evinden etti.
İnsan bilançosunun en ağır kalemi Aydın Çine Kavşit'te: 30 Temmuz'da bir meyve bahçesinden başlayan yangında 41 kişi duman zehirlenmesi ve yanıklarla hastaneye kaldırıldı; bunların 5'i orman personeli, 5'i asker, 31'i sivil. Mutaflar yaylasındaki evinde yaralanan bir vatandaş Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nden sevk edildiği İzmir Şehir Hastanesi'nde 18 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Bilirkişi, olay yeri inceleme ve kamera incelemelerinde bahçedeki sulama hortumlarının yanında "doğal yangın görüntüsünden farklı" bir ateş kalıntısı tespit edildi; bahçeyi kullanan çift gözaltına alındı. Tutuklanan şüpheli kovuşturmada tahliye edildi, adli kontrole alındı.
Muğla Fethiye'de 28 Ağustos'ta Foça-Karagedik arasındaki yangında 20 kişi hastaneye sevk edildi; huzurevi, 3 ev ve 2 araç zarar gördü. Antalya Kaş'ta Seydikemer'den sıçrayan yangın Palamut'ta 7 ev, 9 ahır ve 72 serayı vurdu; son güncellemeye göre 8 ev, 15 ahır, 320 dönüm sera, 45 dönüm zeytinlik, 20 dönüm portakal bahçesi, 100 arı kovanı ve bir orman ilk müdahale aracı yandı, 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
27 İLDE 103 YANGIN: TAM LİSTE
Aşağıdaki döküm, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Bakanlığa bildirilen listenin tamamıdır; iller yangın sayısına göre sıralandı. Şüpheli adları dosyada açık olmasına rağmen kişilik hakları gereği verilmedi.
İHMALİN BEDELİ NE?
Dosyaların en dikkat çeken yanı, tutuklamaların yalnızca kasten yakanlarla sınırlı kalmaması. Edremit'te izmarit atan şüpheli "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklandı. Adli kontrol kararlarının büyük bölümü kaynak yapan, çöp yakan, arı kovanına körükle bakan, tarlada biçerdöver çalıştıran vatandaşlarla ilgili.
SIRADA NE VAR?
Bakanlık, orman yangını bilançosunu ağustostan bu yana her pazar açıklıyor; bir sonraki tablo 13 Eylül'de bekleniyor. İzmir Torbalı Yeniköy yangınıyla ilgili haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli 7-11 Eylül arasında ifade verecek. Manisa Soma dosyası son bildirimde "devam ediyor" olarak kayıtlı. Antalya Kumluca, Kütahya Tavşanlı ve Aydın Çine'de bilirkişi raporları ve kesin hasar tespiti henüz tamamlanmadı; bu raporlar yeni şüpheli ve tutuklama kararları getirebilir.
Gürlek, Cumhuriyet Başsavcılıklarının emniyet ve jandarmayla koordinasyon içinde "yangınların nedenlerini, ihmali veya kastı bulunan kişileri ve olayların tüm boyutlarını titizlikle araştırmaya devam ettiğini" vurguladı.