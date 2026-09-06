Uzlaşma Kurulu'nun asil üyeliklerine Ayşe Erdem, Fatma Ayparçası, Gonca Yangöz, Mehmet Salih Yıldız ve Nevzat Anuk seçilirken, Deniz Yalçın ile Naif Eroğuz yedek üye olarak belirlendi.

DEM Parti'nin 5'inci Olağan Büyük Kongresi'nde Parti Meclisi (PM), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve Uzlaşma Kurulu'nun asli ve yedek üyeleri de belirlendi. Kongrede,

BAKIRHAN: GİZLİ AJANDAMIZ YOK

Seçim öncesi kongrenin açılışında konuşan Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, Türkiye'yi krizlerin ülkesi olmaktan çıkarmaya kararlı olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı da Cumhur İttifakı da bu sürece 'Türkiye Yüzyılı' diyor. Emin olun ki süreç başarıya ulaşırsa, gerçekten bu yüzyıl Türkiye'nin olacak. Gelin, parametreyi demokrasi, hukuk, adalet ve eşitlik ilkeleri etrafında örelim ve demokratik Türkiye Yüzyılı'na hep birlikte adım atalım. Bunu başarmak, siyaset kurumunun emek vermesine ve sürece cesaretle sahip çıkmasına bağlıdır." dedi.

Türkiye'nin bugün başka baharın eşiğinde olduğunu ve 50 yıllık çatışma döneminin sonuna gelindiğini anlatan Bakırhan, "Kürtlerin ikbali ile Türkiye'nin istikbalinin aynı parametrede buluştuğu bir dönemdeyiz. Kürtlerin ikbalini ve ülkenin istikbalini aynı noktada buluşturanın sırtı emin olun ki yere gelmez." ifadelerini kullandı.

KÜRT KAZANINCA TÜRK, TÜRK KAZANINCA KÜRT KAZANACAK

Türkiye'nin her vatandaşının ve akrabalarının kazanımını kendi kazanımı gören anlayışa ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Bakırhan, "Nasıl ki Azerbaycan'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kazanımı Türkiye'nin ve Türkiye'deki Kürt'ün kazancı olarak görülüyorsa, Irak, İran ve Suriye'deki Kürtlerin kazanımı da Türkiye'nin kazancı olarak görülmelidir. Kürt'ün kazanımı Türkiye'nin kazanımıdır. Türkiye'nin kazanımı Kürt'ün kazanımıdır. Kürt kazanınca Türk, Türk kazanınca Kürt kazanacaktır." diye konuştu.