DEM Parti kongresinde Bakırhan ve Hatimoğulları güven tazeledi... "Terörsüz Türkiye" vurgusu! PM'ye 33 yeni isim
DEM Parti 5. Olağan Kongresinde yapılan seçimlerde geçerli 535 oyun tamamını alan Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkanlık görevine getirildi. Seçim öncesi yapılan konuşmalarda Türkiye Yüzyılı, Terörsüz Türkiye süreci, eşitlik ve barış süreci vurguları öne çıktı. Parti yönetimi yeni döneme hazır olduklarını ve toplumsal barışın inşası için sorumluluk alacaklarını duyurdu. Gizli ajandaları olmadığını aktaran Bakırhan, süreci sabote etmek isteyenlerin karşılarında ilk olarak kendilerini bulacağını dile getirdi. Hatimoğulları, silahların sustuğu yeni dönemin tarihi fırsat sunduğunu belirtti.
DEM Parti 5. Olağan Kongresinde geçerli 535 oyun tamamını alan Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçilirken, kongreye Terörsüz Türkiye mesajları damga vurdu.
PM'YE 33 YENİ ÜYE
DEM Parti'nin 5'inci Olağan Büyük Kongresi'nde Parti Meclisi (PM), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve Uzlaşma Kurulu'nun asli ve yedek üyeleri de belirlendi. Kongrede,
80 kişiden oluşan PM'ye yeni 33 üye seçildi.
Kongrede, PM'ye yeni giren isimler şunlar:
Asiye Kolçak, Ayfer Fatma Çelik, Aylin Hacaloğlu, Berdan Gündüz, Berivan Elter, Berna Çelik, Besriye Tekgür, Cemile Turhallı, Çiğdem Köse, Doğan Erbaş, Ekaterini Nikolaо, Ekrem Baran, Elif Çoban, Emin Orhan, Eylem Saruca, Fikret Melih Çolakoğulları, Hakkı Saruhan Oluç, Hasip Şan, İbrahim Ateş, Mehmet Resul Baykara, Metin Kılavuz, Muhsin Dalfidan, Nayif Bulğa, Ömer Kulpu, Sabuha Akdağ, Sadet Fırat, Sedat Şenoğlu, Sevda Çelik Özbingöl, Seyfettin Aydemir, Sezgin Kartal, Turkut Çatar, Vaysi Unat ve Zeyyat Ceylan.
Merkez Disiplin Kurulu'nda Bedia Boran Bulut, Cumhur Ege, Emine Akyazılı, Eylem Arzu Kayaoğlu, Hüseyin Gözen, Metayin Demir ve Zeynep Nilgün Salmaner asil üye olarak seçildi.
Pirozhan Karali Güler ile Sedat Bilgin MDK yedek üyeleri oldu.
Uzlaşma Kurulu'nun asil üyeliklerine Ayşe Erdem, Fatma Ayparçası, Gonca Yangöz, Mehmet Salih Yıldız ve Nevzat Anuk seçilirken, Deniz Yalçın ile Naif Eroğuz yedek üye olarak belirlendi.
BAKIRHAN: GİZLİ AJANDAMIZ YOK
Seçim öncesi kongrenin açılışında konuşan Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, Türkiye'yi krizlerin ülkesi olmaktan çıkarmaya kararlı olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı da Cumhur İttifakı da bu sürece 'Türkiye Yüzyılı' diyor. Emin olun ki süreç başarıya ulaşırsa, gerçekten bu yüzyıl Türkiye'nin olacak. Gelin, parametreyi demokrasi, hukuk, adalet ve eşitlik ilkeleri etrafında örelim ve demokratik Türkiye Yüzyılı'na hep birlikte adım atalım. Bunu başarmak, siyaset kurumunun emek vermesine ve sürece cesaretle sahip çıkmasına bağlıdır." dedi.
Türkiye'nin bugün başka baharın eşiğinde olduğunu ve 50 yıllık çatışma döneminin sonuna gelindiğini anlatan Bakırhan, "Kürtlerin ikbali ile Türkiye'nin istikbalinin aynı parametrede buluştuğu bir dönemdeyiz. Kürtlerin ikbalini ve ülkenin istikbalini aynı noktada buluşturanın sırtı emin olun ki yere gelmez." ifadelerini kullandı.
KÜRT KAZANINCA TÜRK, TÜRK KAZANINCA KÜRT KAZANACAK
Türkiye'nin her vatandaşının ve akrabalarının kazanımını kendi kazanımı gören anlayışa ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Bakırhan, "Nasıl ki Azerbaycan'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kazanımı Türkiye'nin ve Türkiye'deki Kürt'ün kazancı olarak görülüyorsa, Irak, İran ve Suriye'deki Kürtlerin kazanımı da Türkiye'nin kazancı olarak görülmelidir. Kürt'ün kazanımı Türkiye'nin kazanımıdır. Türkiye'nin kazanımı Kürt'ün kazanımıdır. Kürt kazanınca Türk, Türk kazanınca Kürt kazanacaktır." diye konuştu.
SYKES-PICOT PARANTEZİNİ KAPATMA ZAMANI
Terörsüz Türkiye sürecine atıf yapan Bakırhan, şunları kaydetti:
"Güçlü ve büyük Türkiye'ye inanıyoruz, fakat bunun nasıl olacağı konusunda yıllarca ayrıştık. Bize göre güçlü ve büyük Türkiye demokratik olan, bütün kimliklere ve inançlara eşit mesafede duran bir düzlemde mümkündür. Orta Doğu'yu barışın ve yaşamın coğrafyası haline getirebiliriz. Artık 100 yıllık Sykes-Picot parantezini kapatmanın zamanı geldi. Yeni bir dönemin başladığının bilincindeyiz. DEM Parti olarak bu sürece hazırız."
SÜRECİ ENFEKTE EDEN BİZİ KARŞISINDA GÖRÜR
Gelinen sürecin teminatı olduklarının altını çizen Bakırhan, "Süreci enfekte eden kim olursa olsun, ilk bizi karşısında görecek. Yumruğumuz sıkılı değil, elimiz açıktır. Göz hizasından konuşuyoruz ve gizli bir ajandamız yok. Tek bir ajandamız var, o da demokratik bir Türkiye'dir. Bu sürecin 86 milyonu güçlendireceğine inanıyoruz. Dost ve düşman bilsin ki dünyada, Orta Doğu'da ve Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor. Kendimizi Diyarbakır'dan sorumlu hissettiğimiz kadar Ankara ve İstanbul'dan da aynı düzeyde sorumlu hissedeceğiz. Bu konuda eksiklerimizi de gidereceğiz. Türkiye'nin her bir karışına aynı sorumluluk duygusuyla yaklaşacağız. Kimse kaygı duymasın. Yarın, bugünden daha iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.
YENİ DÖNEMİN RUHUNA UYGUN YÖNETİM
Yeni kongre ile yeni siyasi limana yelken açacaklarını dile getiren Bakırhan, gelecek dönemin ihtiyaçlarına cevap verecek yönetim oluşturacaklarını aktardı.
HATİMOĞULLARI: BARIŞI KAZANMAK ORTAK GELECEĞİ KAZANMAKTIR
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Kürt meselesinin demokratik yollarla çözülebilmesi için bu dönemin sağlıklı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.
Gelecek yüzyılda nasıl ülkede yaşanacağının tarihsel sınavının hep birlikte verildiğini ifade eden Hatimoğulları, "Türkiye değişiyor. Biz de değişmeye, dönüşmeye devam etmek zorundayız. Bu gelişmelere uygun olarak siyasi ve örgütsel hattımızı yeniden konuşmak ve tartışmak gerekiyor." dedi.
Son üç yılda Türkiye'nin önüne uzun zamandır görülmemiş büyüklükte imkanın ortaya çıktığını dile getiren Hatimoğulları, "Türkiye yeniden Kürt meselesini konuşmaya başladı, silahlar sustu. Bu gelişme, sisteme muhalif bütün kesimlerin demokratik zeminde mücadele olanaklarını ardına kadar açıyor. Bu süreci büyütmek ve kalıcı barışı tesis etmek hepimizin insani, vicdani, siyasi, toplumsal görevidir. Barışı kazanmak hepimizin ortak geleceğini kazanmaktır. Biz, bunu 86 milyon için 100 yıllık gelecek adına yerine getirmeye hazırız." diye konuştu.
BARIŞ TOPLUMSALLAŞTIRILACAK
Mecliste kabul edilen çerçeve yasaya değinen Hatimoğulları, "Bu kanunu önemsiyoruz. Her fırsatta ne kadar çok önemli olduğunu vurguladık ama aynı zamanda bu kanunun eksiklerini de belirttik. Hiçbir kanun kendi başına toplumsal barış yaratamaz. Kanun sadece bir kapı açabilir, o kapıdan nasıl geçileceğini ise siyaset, hukuk ve toplum birlikte karar verir. Şimdi önümüzde daha zor bir aşama var. O da barışın toplumsallaştırılmasıdır." ifadelerini kullandı.
535 OYLA SEÇİLDİLER
Nazım Hikmet Kültür Merkezinde düzenlenen kongrede, konuşmaların ardından eş genel başkanlık seçimine geçildi.
Delegelerin yoğun katılım gösterdiği oylamada Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, kullanılan 535 geçerli oyun tamamını alarak güven tazeledi.