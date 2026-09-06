CHP'deki arınma tüm hızıyla devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Mutlak Butlan" kararıyla tekrar CHP'nin genel başkanlık koltuğuna oturmasının ardından, genel merkezde, illerde ve ilçelerde atılan adımlarla büyük çaplı arınma gerçekleştirildi.

Şimdi "Arınma" sürecinde son aşamaya geçiliyor. Partinin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kongre takvimini resmen ilan etmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu’nun 9 Eylül’de CHP kongre takvimini ilan etmesi bekleniyor. (Fotoğraflar: AA)

81 İL BAŞKANI ÇAĞRILDI

Ayrıca 9 Eylül etkinlikleri çerçevesinde il-ilçe başkanları da Ankara'ya davet edildi. Yargıtay'ın kararını vermesinin ardından başlatılacak kongre süreci kapsamında il-ilçe başkanlığı seçimleri yapılacak.

Kurultay delegeleri de sıfırdan belirlenecek. Böylece partinin başına büyük belalar açan şaibeli delege yapısı tasfiye olacak.

HABER: MURATHAN YILDIRIM