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Başkentte trafik düzenlemesi: Kapatılacak yollar açıklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi. Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre bugün saat 10.00'da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılacak etkinlik nedeniyle saat 07.00'den itibaren çift yönlü trafiğe kapatılacak.

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Başkentte trafik düzenlemesi: Kapatılacak yollar açıklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. ( Görsel AA'dan alınmıştır.)Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. ( Görsel AA'dan alınmıştır.)

ANKARA'DA BAZI YOLLAR KAPANACAK

Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.00'da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılacak etkinlik nedeniyle saat 07.00'den itibaren ihtiyaç olması halinde çift yönlü trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde:

"Bağdat Caddesi'nin 357. Cadde ile Anadolu Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı, 266. Cadde'nin Bağdat Caddesi ile 269. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı listede yer alıyor."

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