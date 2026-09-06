Alacabel Tüneli’nde sona doğru! Konya-Antalya yolu 20 dakika kısalacak
Konya-Antalya ulaşımında önemli bir değişim için geri sayım başladı. 7 bin 360 metrelik Alacabel Tüneli tamamlandığında seyahat süresi 20 dakika kısalacak, güzergah 7 kilometre kısalacak. Tünelde kazı ve betonlama tamamlanırken asfaltlama sürüyor. Projeyle yıllık 910 milyon lira tasarruf ve kış aylarında daha güvenli ulaşım hedefleniyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya ile Antalya arasındaki ulaşımın önemli geçiş noktalarından Alacabel'de yapımı süren tünel çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Uraloğlu, Alacabel Tüneli'nin tamamlanmasıyla seyahat süresinin 20 dakika, güzergahın ise mevcut yola göre 7 kilometre kısalacağını bildirdi.
PROJE TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
Bakan Uraloğlu, çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kaydetti:
"Alacabel Tüneli'ni 7 bin 360 metre uzunluğunda çift tüp olarak inşa ediyoruz. Kazı ve kaplama beton imalatları tamamlanan tünelde asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Tünelimizi ve bağlantı yollarımızı bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ediyoruz."
MEVCUT YOLDAN 427 METRE DAHA AŞAĞI KOTTAN GEÇECEK
Alacabel Tüneli ve bağlantı yollarının mevcut yol kotuna göre yaklaşık 427 metre daha aşağı kotlardan geçtiğini kaydeden Uraloğlu, projenin özellikle zorlu kış şartlarında ulaşım açısından önem taşıdığını belirtti. Uraloğlu, "Alacabel geçişinde özellikle kış aylarında yaşanan olumsuzlukların önüne geçerek Konya ile Antalya arasında güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlayacağız." dedi.
GÜZERGAH 7 KİLOMETRE KISALACAK
Projenin tamamlanmasıyla mevcut yola göre güzergahın 7 kilometre kısalacağını belirten Uraloğlu, şöyle dedi:
"Alacabel Tüneli ile Konya-Antalya arasındaki seyahat süresini 20 dakika kısaltacağız. Böylece ulaşım standardını yükseltirken sürücülerimizin zamandan ve akaryakıttan tasarruf etmesini sağlayacağız."
YILLIK 910 MİLYON LİRA TASARRUF
Projenin ekonomik ve çevresel katkılarına da değinen Uraloğlu, şu ifadeleri kaydetti:
"Alacabel Tüneli ile zamandan 768 milyon lira, akaryakıttan 142 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 910 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yıllık 7 bin 151 ton azaltacağız."
Aysun Ayhan yıllar sonra anlattı
Erdoğan'dan şehit polisin ailesine taziye