Alacabel Tüneli ve bağlantı yollarının mevcut yol kotuna göre yaklaşık 427 metre daha aşağı kotlardan geçtiğini kaydeden Uraloğlu, projenin özellikle zorlu kış şartlarında ulaşım açısından önem taşıdığını belirtti. Uraloğlu, "Alacabel geçişinde özellikle kış aylarında yaşanan olumsuzlukların önüne geçerek Konya ile Antalya arasında güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlayacağız." dedi.

"Alacabel Tüneli ile Konya-Antalya arasındaki seyahat süresini 20 dakika kısaltacağız. Böylece ulaşım standardını yükseltirken sürücülerimizin zamandan ve akaryakıttan tasarruf etmesini sağlayacağız."

Projenin tamamlanmasıyla mevcut yola göre güzergahın 7 kilometre kısalacağını belirten Uraloğlu, şöyle dedi:

Alacabel Tüneli sayesinde yıllık toplam 910 milyon lira tasarruf edilmesi ve karbon emisyonunun 7 bin 151 ton azaltılması hedefleniyor.

YILLIK 910 MİLYON LİRA TASARRUF

Projenin ekonomik ve çevresel katkılarına da değinen Uraloğlu, şu ifadeleri kaydetti:

"Alacabel Tüneli ile zamandan 768 milyon lira, akaryakıttan 142 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 910 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yıllık 7 bin 151 ton azaltacağız."