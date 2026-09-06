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Alacabel Tüneli’nde sona doğru! Konya-Antalya yolu 20 dakika kısalacak

Konya-Antalya ulaşımında önemli bir değişim için geri sayım başladı. 7 bin 360 metrelik Alacabel Tüneli tamamlandığında seyahat süresi 20 dakika kısalacak, güzergah 7 kilometre kısalacak. Tünelde kazı ve betonlama tamamlanırken asfaltlama sürüyor. Projeyle yıllık 910 milyon lira tasarruf ve kış aylarında daha güvenli ulaşım hedefleniyor.

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Alacabel Tüneli’nde sona doğru! Konya-Antalya yolu 20 dakika kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya ile Antalya arasındaki ulaşımın önemli geçiş noktalarından Alacabel'de yapımı süren tünel çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Alacabel Tüneli, Konya-Antalya ulaşımında önemli bir kolaylık sağlayacak.Alacabel Tüneli, Konya-Antalya ulaşımında önemli bir kolaylık sağlayacak.

Bakan Uraloğlu, Alacabel Tüneli'nin tamamlanmasıyla seyahat süresinin 20 dakika, güzergahın ise mevcut yola göre 7 kilometre kısalacağını bildirdi.

7 bin 360 metre uzunluğundaki çift tüp tünelde kazı ve betonlama çalışmaları tamamlandı.7 bin 360 metre uzunluğundaki çift tüp tünelde kazı ve betonlama çalışmaları tamamlandı.

PROJE TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Bakan Uraloğlu, çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kaydetti:

"Alacabel Tüneli'ni 7 bin 360 metre uzunluğunda çift tüp olarak inşa ediyoruz. Kazı ve kaplama beton imalatları tamamlanan tünelde asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Tünelimizi ve bağlantı yollarımızı bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ediyoruz."

Tünel ve bağlantı yollarıyla birlikte projenin toplam uzunluğu 19,2 kilometreye ulaşıyor.Tünel ve bağlantı yollarıyla birlikte projenin toplam uzunluğu 19,2 kilometreye ulaşıyor.

MEVCUT YOLDAN 427 METRE DAHA AŞAĞI KOTTAN GEÇECEK

Alacabel Tüneli ve bağlantı yollarının mevcut yol kotuna göre yaklaşık 427 metre daha aşağı kotlardan geçtiğini kaydeden Uraloğlu, projenin özellikle zorlu kış şartlarında ulaşım açısından önem taşıdığını belirtti. Uraloğlu, "Alacabel geçişinde özellikle kış aylarında yaşanan olumsuzlukların önüne geçerek Konya ile Antalya arasında güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlayacağız." dedi.

Proje tamamlandığında Konya-Antalya arasındaki seyahat süresi 20 dakika kısalacak.Proje tamamlandığında Konya-Antalya arasındaki seyahat süresi 20 dakika kısalacak.

GÜZERGAH 7 KİLOMETRE KISALACAK

Projenin tamamlanmasıyla mevcut yola göre güzergahın 7 kilometre kısalacağını belirten Uraloğlu, şöyle dedi:

"Alacabel Tüneli ile Konya-Antalya arasındaki seyahat süresini 20 dakika kısaltacağız. Böylece ulaşım standardını yükseltirken sürücülerimizin zamandan ve akaryakıttan tasarruf etmesini sağlayacağız."

Alacabel Tüneli sayesinde yıllık toplam 910 milyon lira tasarruf edilmesi ve karbon emisyonunun 7 bin 151 ton azaltılması hedefleniyor.Alacabel Tüneli sayesinde yıllık toplam 910 milyon lira tasarruf edilmesi ve karbon emisyonunun 7 bin 151 ton azaltılması hedefleniyor.

YILLIK 910 MİLYON LİRA TASARRUF

Projenin ekonomik ve çevresel katkılarına da değinen Uraloğlu, şu ifadeleri kaydetti:

"Alacabel Tüneli ile zamandan 768 milyon lira, akaryakıttan 142 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 910 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yıllık 7 bin 151 ton azaltacağız."

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