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Diplomasi trafiği sürüyor: Bakan Fidan ile Arakçi müzakerelerdeki son durumu kapsamlı değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede müzakerelerle ilgili son durum kapsamlı şekilde değerlendirildi.

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Diplomasi trafiği sürüyor: Bakan Fidan ile Arakçi müzakerelerdeki son durumu kapsamlı değerlendirdi

Diplomasi trafiği devam eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi (Fotoğraflar: AA) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi (Fotoğraflar: AA)

Görüşmede, müzakerelerle ilgili son durum ele alındı. İki bakan, müzakerelere ilişkin gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirdi.

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