Diplomasi trafiği sürüyor: Bakan Fidan ile Arakçi müzakerelerdeki son durumu kapsamlı değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede müzakerelerle ilgili son durum kapsamlı şekilde değerlendirildi.
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Diplomasi trafiği devam eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.
Görüşmede, müzakerelerle ilgili son durum ele alındı. İki bakan, müzakerelere ilişkin gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirdi.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel