Vakıf üniversitelerinde yüzde 25 zam sınırı mercek altında: 23 yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlatıldı
Bazı vakıf üniversitelerinin, belirlenen yüzde 25'lik ücret artış oranına aykırı zam yaptığına ilişkin şikâyetler arttı. 23 vakıf üniversitesi hakkında inceleme başlatıldı.
Yükseköğretim Genel Kurulu, vakıf yükseköğretim kurumlarının hazırlık veya birinci sınıf dışındaki sınıflarında öğrenim gören öğrenciler için uygulanacak öğrenim ücreti artış oranının 2026-2027 akademik yılında yüzde 25'i geçmemesini kararlaştırmıştı.
Son dönemde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına ulaşan ihbar ve şikâyetlerde, bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının belirlenen artış sınırına uymadığı belirtildi. Bazı üniversitelerin ilk yıllarda düşük ücretle kayıt alıp sonraki senelerde fahiş zam uyguladığı iddia edildi.
ARTIŞLAR İNCELENECEK
Başvurular üzerine, Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında, söz konusu yükseköğretim kurumlarının yeni akademik yılı için belirledikleri öğrenim ücretleri ile öğrencilere yansıtılan ücret artışlarının ilgili mevzuata ve Yükseköğretim Genel Kurulu kararına uygunluğu değerlendirilecek. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Başkanlığa ulaşan ve öğrenci aleyhine sonuç doğurduğu değerlendirilen başvuru, ihbar ve şikâyetlerin günlük olarak ve ivedilikle inceleneceği duyurulmuştu.
ÜCRETTE %25 SINIRI
Yüzde 25'lik oran, Türkiye İstatistik Kurumunun temmuzda açıkladığı haziran ayı yıllık tüketici fiyat endeksi ile yurt içi üretici fiyat endeksi artışı ortalaması dikkate alınarak tespit edildi. Öte yandan bazı vakıf üniversitelerinin kayıt yenileme işlemlerini beklettiği yönünde bilgiler de Yükseköğretim Kuruluna ulaştı.
Haber: Burcu Şen