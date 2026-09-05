23 vakıf üniversitesi hakkında inceleme başlatıldı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

ARTIŞLAR İNCELENECEK

Başvurular üzerine, Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında, söz konusu yükseköğretim kurumlarının yeni akademik yılı için belirledikleri öğrenim ücretleri ile öğrencilere yansıtılan ücret artışlarının ilgili mevzuata ve Yükseköğretim Genel Kurulu kararına uygunluğu değerlendirilecek. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Başkanlığa ulaşan ve öğrenci aleyhine sonuç doğurduğu değerlendirilen başvuru, ihbar ve şikâyetlerin günlük olarak ve ivedilikle inceleneceği duyurulmuştu.