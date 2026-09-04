Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme: Firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen İrfan Yılmaz’ın firar ettiği belirlendi. “Suç örgütüne üye olma”, “kamu kurumlarını dolandırma” ve “kara para aklama” suçlamaları yöneltilen Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İrfan Yılmaz'ın firar ettiği belirlendi. Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
ÜÇ AYRI SUÇLAMA YÖNELTİLDİ
Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.
Soruşturma kapsamında İrfan Yılmaz hakkında "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltı kararı verildi.
FİRARİ ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen çalışmalarda İrfan Yılmaz'a ulaşılamadı. Yılmaz'ın firar ettiğinin belirlenmesi üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.