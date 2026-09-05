Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de bulunduğu 5 şüpheli sosyal medya üzerinden para karşılığı müstehcen içerik paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Cezaevindeki 1 şüphelinin yanı sıra firari 1 şahsın yakalanması için çalışmalar sürerken, gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

5 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: SOSYAL MEDYA HESAPLARI MERCEK ALTINDA

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İnternet ve sosyal medya platformları üzerinden müstehcenlik suçunu işlediği belirlenen şahıslara yönelik 5 farklı ilde 7 şüpheliyi hedef alan eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sosyal medyada müstehcen yayın yapan 5 kişi yakalandı

ARALARINDA TUĞBA EKİNCİ VE MELİH BENDELİ DE VAR: VIP ÜYELİKLE İÇERİK SATIŞI

Emniyet güçlerince yapılan incelemelerde, şüphelilerin çeşitli platformlarda hesaplar açarak özel üyelik sistemi ve ücret karşılığında cinsel içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. Operasyon neticesinde Tuğba Ekinci (tugbaekinciofficial), Ahmet Yılmaz (melibende), Ozan Rüzgar Dikici (ruzgar.ozan.dikici), Beren Akın (berenakknoffciall) ve Çağlayan Yıldırım (caglacaaa) gözaltına alındı.