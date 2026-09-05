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Sosyal medyada müstehcenlik operasyonu! Şarkıcı Tuğba Ekinci dahil 5 kişi gözaltına alındı

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden ücret karşılığı müstehcen içerik paylaştıkları tespit edildi. 1 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Sosyal medyada müstehcenlik operasyonu! Şarkıcı Tuğba Ekinci dahil 5 kişi gözaltına alındı

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de bulunduğu 5 şüpheli sosyal medya üzerinden para karşılığı müstehcen içerik paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Sosyal medyada müstehcenlik operasyonu! Şarkıcı Tuğba Ekinci dahil 5 kişi gözaltına alındı-2

Cezaevindeki 1 şüphelinin yanı sıra firari 1 şahsın yakalanması için çalışmalar sürerken, gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Sosyal medyada müstehcenlik operasyonu! Şarkıcı Tuğba Ekinci dahil 5 kişi gözaltına alındı-3

5 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: SOSYAL MEDYA HESAPLARI MERCEK ALTINDA

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İnternet ve sosyal medya platformları üzerinden müstehcenlik suçunu işlediği belirlenen şahıslara yönelik 5 farklı ilde 7 şüpheliyi hedef alan eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Video Oynatma İkonu Sosyal medyada müstehcen yayın yapan 5 kişi yakalandı

Sosyal medyada müstehcenlik operasyonu! Şarkıcı Tuğba Ekinci dahil 5 kişi gözaltına alındı-4

ARALARINDA TUĞBA EKİNCİ VE MELİH BENDELİ DE VAR: VIP ÜYELİKLE İÇERİK SATIŞI

Emniyet güçlerince yapılan incelemelerde, şüphelilerin çeşitli platformlarda hesaplar açarak özel üyelik sistemi ve ücret karşılığında cinsel içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. Operasyon neticesinde Tuğba Ekinci (tugbaekinciofficial), Ahmet Yılmaz (melibende), Ozan Rüzgar Dikici (ruzgar.ozan.dikici), Beren Akın (berenakknoffciall) ve Çağlayan Yıldırım (caglacaaa) gözaltına alındı.

Tuğba Ekinci.Tuğba Ekinci.

1 ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE, 1 FİRARİ ARANIYOR

Soruşturma çemberindeki şüphelilerden Muhammet Ekici'nin (mami_ekicii) halihazırda ceza infaz kurumunda olduğu belirlenirken, Pınar Gülser'in (raperin__ylmaz) yakalanmasına yönelik operasyonel çalışmalar devam ediyor. Gasp Büro Amirliği'ndeki sorguları süren 5 şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Kızılcahamam Adliyesi'ne sevk edilecekleri öğrenildi.

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