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Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yeni gelişme: Tahliye edilen Peyman Pınar Mersinli yeniden tutuklandı

Kahramanmaraş’taki okul saldırganı İsa Aras Mersinli’nin tahliye edilen annesi Peyman Pınar Mersinli, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

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Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yeni gelişme: Tahliye edilen Peyman Pınar Mersinli yeniden tutuklandı

Kahramanmaraş'ta okul saldırganının annesine verilen tahliye kararına itiraz edildi. İtirazı değerlendiren Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi anne Pınar Peyman Mersinli'nin tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yeni gelişme: Tahliye edilen Peyman Pınar Mersinli yeniden tutuklandı-2

Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin davanın duruşması dün yaklaşık 16 saat sürdü. Davanın ilk duruşmasında saldırgan İsa Aras Mersinli'nin annesi Pınar Peyman Mersinli'nin oy çokluğuyla tahliye edildi.

Bu kararın ardından hayatını kaybeden 9 öğrenci ve 1 öğretmenin aileleri avukatları ile birlikte bugün Kahramanmaraş Adliyesi'ne gelerek Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesine başvurarak anne Pınar Peyman Mersinli hakkında verilen karara itiraz etti.

Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yeni gelişme: Tahliye edilen Peyman Pınar Mersinli yeniden tutuklandı-3

İtirazı değerlendiren Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi Pınar Peyman Mersinli'nin tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

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