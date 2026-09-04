Dijital dünyanın korkunç bilançosu: 20 milyon çocuk mağdur
Yeni nesil suç örgütleri, sosyal medya ve çevrim içi oyunları çocukları ağlarına düşürmek için kullanırken dijital dünyanın karanlık yüzü korkunç boyutlara ulaştı. UNICEF’in 21 ülkeyi kapsayan araştırmasına göre yaklaşık 20 milyon çocuk, yalnızca bir yılda teknoloji aracılığıyla cinsel sömürü veya istismara maruz kaldı. Prof. Dr. Ali Murat Kırık ve Prof. Dr. Levent Eraslan aileleri uyardı: Çocukları ekranla baş başa bırakmayın!
Çizgi film karakterlerini çağrıştıran isimlerin arkasına saklanan yeni nesil suç örgütleri, sosyal medyayı propaganda ve eleman devşirme merkezine dönüştürdü. Silah, para ve lüks yaşam görüntüleriyle suçu parlatmaya çalışan yapılanmaların özellikle çocukları ve gençleri ağlarına düşürmek için dijital platformları kullandığına dikkat çekiliyor.
Antalya ve Kayseri'de dört yeni nesil suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheliden 42'si yakalandı. Operasyonlar, suç örgütlerinin sokaktaki yapılanmalarını sosyal medya üzerinden büyütmeye çalıştığını bir kez daha ortaya koydu.
68 MAĞDURA YÖNELİK 89 SUÇ EYLEMİ
Kayseri'de 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemi gerçekleştirdiği belirlenen yeni nesil suç örgütüne yönelik beş ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Baskınlarda 32 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda silah, mühimmat, çek ve senetler, dijital materyaller ile uyuşturucu madde ele geçirildi.
SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÖVEN PAYLAŞIMLARA OPERASYON
Antalya'da ise "Daltonlar", "Çirkinler" ve "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütlerinin şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini sosyal medyada öven 14 şüpheli belirlendi.
Bazı şüphelilerin örgütlerin eylemlerinde görev almak istediklerini belirten paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken adreslerinde bulunamayan dört kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Şüphelilerin adreslerinde 338 gram kokain, satışa hazır 61 paket esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Cep telefonlarına dijital inceleme yapılmak üzere el konuldu.
SUÇU GÜÇ VE İTİBAR GİBİ PAZARLIYORLAR
Yeni nesil suç örgütleri sosyal medyada paylaştıkları silah, para ve şiddet görüntüleriyle suçu cazip göstermeye çalışıyor. Kapatılan hesapların farklı isimlerle yeniden açılması ise örgüt propagandasının dijital ortamda sürdürülmesine zemin hazırlıyor.
Uzmanlara göre suç yapılanmaları, sosyal medya platformları ve çevrim içi oyunlardaki sohbet odalarını çocuklarla iletişim kurmak için kullanabiliyor. İlk aşamada güven kazanmaya çalışan kötü niyetli kişiler, daha sonra tehdit ve şantaj yöntemlerine başvurabiliyor.
"ÇOCUKLAR DAHA FAZLA DİJİTAL TEHLİKEYE MARUZ KALIYOR"
Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, suç örgütlerinin yanı sıra farklı suç yapılanmalarının da çocukları dijital ortamlarda hedef alabildiğini belirtti.
Prof. Dr. Kırık, "Çocuklarımızı maalesef etkileyen başka suçlar da var. Çocuklar burada dijital tehdit ve tehlikelere daha fazla maruz kalıyor" ifadelerini kullandı.
Çevrim içi oyunların sohbet odaları ile sosyal medya platformlarındaki özel mesajlaşma özelliklerinin çocuklara ulaşmak amacıyla kullanılabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kırık, ailelerin dijital ortamdaki riskleri görmezden gelmemesi gerektiğini vurguladı.
"YA BİZİMLE OLURSUN YA DA SENİ YAŞATMAYIZ"
Çocukların güvenini kazanan kişilerin bir süre sonra şantaja başladığını belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, kullanılan yöntemleri şu sözlerle anlattı:
"Tehdit ve şantajlar başlıyor. 'Evine polis göndereceğim, ambulans göndereceğim. Yaptıklarını okul arkadaşlarına anlatacağım. Ya bizimle olursun ya da seni yaşatmayız, aileni yaşatmayız' şeklinde ifadeler kullanılıyor."
UNICEF RAPORU KORKUNÇ TABLOYU ORTAYA KOYDU
Dijital dünyadaki tehlikenin yalnızca suç örgütleriyle sınırlı olmadığını gösteren UNICEF raporu, çocuklara yönelik teknoloji aracılı cinsel sömürü ve istismarın ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.
Araştırmaya göre 21 ülkede internet kullanan 12-17 yaş grubundaki yaklaşık 20 milyon çocuk, bir yıllık dönem içerisinde teknoloji aracılığıyla gerçekleşen cinsel sömürü veya istismarın en az bir biçimine maruz kaldı. Bu sayı, araştırma kapsamındaki çocukların yaklaşık beşte birine karşılık geldi.
Türkiye'nin dâhil olmadığı araştırma; Afrika, Asya, Latin Amerika ve Doğu Avrupa'daki 21 ülkede yaklaşık 21 bin çocukla yapılan anketlere dayanıyor. Veriler 2020-2021 ile 2024-2025 dönemlerinde toplandı. Bulgular Türkiye'ye özgü olmasa da çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı küresel tehlikenin boyutunu ortaya koydu.
15 MİLYONDAN FAZLA ÇOCUK İSTEMEDİĞİ İÇERİĞE MARUZ KALDI
Araştırmada 15 milyondan fazla çocuğun istemediği cinsel içeriklerle karşılaştığı belirlendi. Yaklaşık 9 milyon çocuktan istemediği hâlde cinsel içerikli konuşmalara katılması veya görüntü paylaşması istendi.
Yaklaşık 4 milyon çocuğa ait cinsel içerikli görüntünün ise rızaları dışında paylaşıldığı tespit edildi. Vakaların yaklaşık yüzde 60'ı sosyal medya platformlarında, yüzde 14'ü çevrim içi oyunlarda gerçekleşti.
FAİLLERİN YÜZDE 57'SİNİ ÖNCEDEN TANIYORLARDI
Vakaların yüzde 57'sinde failin akran, arkadaş, romantik partner veya aile üyesi gibi çocuğun daha önceden tanıdığı biri olduğu belirlendi. Çocukların yüzde 38'inin ise faille ilk kez internet üzerinden karşılaştığı kaydedildi.
Sahte hesaplar ve özel mesajlaşma özelliklerinin çocukların güvenini kazanmak ve istismarı gizlemek amacıyla kullanılabildiği bildirildi.
VAKALARIN YÜZDE 1'İ BİLE YETKİLİLERE BİLDİRİLMEDİ
Araştırmada teknoloji aracılığıyla gerçekleşen istismar vakalarının yüzde 40'tan fazlasının hiç kimseye anlatılmadığı ortaya çıktı. Polis, sosyal hizmet uzmanı veya yardım hatları gibi yetkili mekanizmalara bildirilen olayların oranı ise yüzde 1'in altında kaldı.
Dokuz ülkede toplanan ek verilere göre yaklaşık 1,1 milyon çocuk, yapay zekâyla üretilen cinsel içerikli sahte görüntü veya videoların hedefi oldu.
Teknoloji aracılığıyla istismara maruz kalan çocukların intihar düşüncesi veya davranışı ile kendine zarar verme bildiriminde bulunma olasılığının diğer çocuklara kıyasla yaklaşık dört kat daha yüksek olduğu belirlendi.
"ÇOCUKLARI ODALARINDA EKRANLA YALNIZ BIRAKMAYIN"
Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Türkiye'de yaklaşık 30 milyon dijital oyuncu bulunduğunu belirterek karşı karşıya kalınan riski "asimetrik tehlike" olarak nitelendirdi.
Prof. Dr. Eraslan, "Çok büyük bir asimetrik tehlikeyle karşı karşıyayız. Ülkemizde 30 milyon oyuncu bulunuyor ve Türk toplumu ekranı seven bir toplum" dedi.
Ailelere çocuklarıyla güçlü bir iletişim kurmaları çağrısında bulunan Prof. Dr. Eraslan, "İletişimi iyi bileceğiz. Çocuklarımızı son model telefon ve tabletlerle odalarında yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.