Dijital dünyanın korkunç bilançosu: 20 milyon çocuk mağdur

Prof. Dr. Kırık, "Çocuklarımızı maalesef etkileyen başka suçlar da var. Çocuklar burada dijital tehdit ve tehlikelere daha fazla maruz kalıyor" ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre suç yapılanmaları, sosyal medya platformları ve çevrim içi oyunlardaki sohbet odalarını çocuklarla iletişim kurmak için kullanabiliyor. İlk aşamada güven kazanmaya çalışan kötü niyetli kişiler, daha sonra tehdit ve şantaj yöntemlerine başvurabiliyor.

Yeni nesil suç örgütleri sosyal medyada paylaştıkları silah, para ve şiddet görüntüleriyle suçu cazip göstermeye çalışıyor. Kapatılan hesapların farklı isimlerle yeniden açılması ise örgüt propagandasının dijital ortamda sürdürülmesine zemin hazırlıyor.

"Tehdit ve şantajlar başlıyor. 'Evine polis göndereceğim, ambulans göndereceğim. Yaptıklarını okul arkadaşlarına anlatacağım. Ya bizimle olursun ya da seni yaşatmayız, aileni yaşatmayız' şeklinde ifadeler kullanılıyor."

Çocukların güvenini kazanan kişilerin bir süre sonra şantaja başladığını belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, kullanılan yöntemleri şu sözlerle anlattı:

"YA BİZİMLE OLURSUN YA DA SENİ YAŞATMAYIZ"

UNICEF RAPORU KORKUNÇ TABLOYU ORTAYA KOYDU

Dijital dünyadaki tehlikenin yalnızca suç örgütleriyle sınırlı olmadığını gösteren UNICEF raporu, çocuklara yönelik teknoloji aracılı cinsel sömürü ve istismarın ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

Araştırmaya göre 21 ülkede internet kullanan 12-17 yaş grubundaki yaklaşık 20 milyon çocuk, bir yıllık dönem içerisinde teknoloji aracılığıyla gerçekleşen cinsel sömürü veya istismarın en az bir biçimine maruz kaldı. Bu sayı, araştırma kapsamındaki çocukların yaklaşık beşte birine karşılık geldi.

Türkiye'nin dâhil olmadığı araştırma; Afrika, Asya, Latin Amerika ve Doğu Avrupa'daki 21 ülkede yaklaşık 21 bin çocukla yapılan anketlere dayanıyor. Veriler 2020-2021 ile 2024-2025 dönemlerinde toplandı. Bulgular Türkiye'ye özgü olmasa da çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı küresel tehlikenin boyutunu ortaya koydu.