Elmas Demir (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve DHA)

"ÖLÜME TERK ETTİLER"

Eşini kazanın olduğu sıralarda aradığını ancak ulaşamadığını söyleyen Abbas Demir, gemi mürettebatının yolcuları ölüme terk ettiğini öne sürerek, "Eşimle ben 11.30 sıralarında konuştum, gemiye bindiğini söyledi. 12.30 sıralarında aradım, haber alamadım. Telefonu denizin ortasına kadar çeken bir telefondu. Yeğenim geldi, geminin battığını söyledi. Ondan sonra haber aldım. Saat 13.00 sıralarında gemiyi gördüm, gemi 15.00 sıralarında battı. Bu insanları kurtaramadılar. Ölüme terk ettiler" dedi.

"ARTIK BİR MEZARI OLACAK"

Elmas Demir'in oğlu Cemal Demir ise annesinin cenazesinin bulunmasının bir nebze kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Annesinin artık bir mezarı olacağı için sevinçli olduklarını ifade eden Cemal Demir, "Şu anda babam yanımda, annem de artık yanımda. Toprak atacağız, gideceğiz toprağını seveceğiz. Annemin cenazesinin bulunmasıyla bize bir mutluluk verdiler. Sesimize kulak verdiler, buradan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Acı günümüz ama şu anda mutlu günümüz çünkü ben annemi istiyordum. Toprağına gidip sarılmak istiyordum, cenazesinin gelmesiyle bu mutlu günü yaşadım ben" diye konuştu.

Elmas Demir'in, gün içinde düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.

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