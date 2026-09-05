Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD), 15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik, fen bilimleri ve okuma becerilerini ölçtüğü Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA'nın 2025 sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak.

3 yılda bir yapılan ve Türkiye'nin 2003'ten bu yana düzenli olarak katıldığı araştırmanın yeni sonuçları bu yıl farklı bir heyecanla bekleniyor.

Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, 2022'de puanlarını önemli ölçüde artıran Türkiye'nin 91 ülkenin katıldığı PISA 2025'te de yükselişini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Türkiye ilk kez 2003'te katıldığı PISA'da matematikte 423, fende 434, okumada 441 puan aldı. Puanlar OECD ortalamalarının oldukça altındaydı. Bu tarihten sonra yükselişe geçildi.

Ancak 15 Temmuz darbe girişiminden 1 yıl önce gerçekleştirilen PISA 2015'te 3 alanda da ciddi bir gerileme oldu.

Matematik puanı 448'den 420'ye, fen puanı 463'ten 425'e, okuma puanı ise 475'ten 428'e düştü. 72 ülke arasında Türkiye fende 54, matematikte ve okuma becerilerinde 50'nci oldu.