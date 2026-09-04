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Başkan Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan görüştü: İran-ABD gerilimi ve savunma iş birliği ele alındı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. İran-ABD gerilimi ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, Türkiye’nin barış odaklı diplomatik girişimlerini sürdüreceğini ve bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları asla tasvip etmediğini vurguladı.

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Başkan Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan görüştü: İran-ABD gerilimi ve savunma iş birliği ele alındı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile BAE arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan ile Al Nahyan görüştü! İran-ABD gerilimi masadaydı (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)Başkan Erdoğan ile Al Nahyan görüştü! İran-ABD gerilimi masadaydı (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

SAVUNMA VE EKONOMİDE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Başkan Erdoğan, Türkiye ile BAE arasındaki iş birliğinin savunma sanayii ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda artarak süreceğini ifade etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Başkan Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan görüştü: İran-ABD gerilimi ve savunma iş birliği ele alındı-3

İRAN-ABD GERİLİMİ MASADAYDI

İran ile ABD arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye'nin bölgede yaşanan çatışmalı süreçlerin sona ermesi için yoğun çaba gösterdiğini kaydetti.

Başkan Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan görüştü: İran-ABD gerilimi ve savunma iş birliği ele alındı-4

"BARIŞ ODAKLI GİRİŞİMLERİMİZ SÜRECEK"

Türkiye'nin diplomatik girişimlerini sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları kesinlikle tasvip etmediklerini bildirdi.

BÖLGESEL KONULARDA ORTAK HAREKET MESAJI

Başkan Erdoğan, diğer bölgesel meselelerin çözümünde de Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki iş birliğinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

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Başkan Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan görüştü: İran-ABD gerilimi ve savunma iş birliği ele alındı-6 Başkan Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan görüştü: İran-ABD gerilimi ve savunma iş birliği ele alındı-7 Başkan Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan görüştü: İran-ABD gerilimi ve savunma iş birliği ele alındı-8
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