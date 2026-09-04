Başkan Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan görüştü: İran-ABD gerilimi ve savunma iş birliği ele alındı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. İran-ABD gerilimi ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, Türkiye’nin barış odaklı diplomatik girişimlerini sürdüreceğini ve bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları asla tasvip etmediğini vurguladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile BAE arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
SAVUNMA VE EKONOMİDE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU
Başkan Erdoğan, Türkiye ile BAE arasındaki iş birliğinin savunma sanayii ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda artarak süreceğini ifade etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.
İRAN-ABD GERİLİMİ MASADAYDI
İran ile ABD arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye'nin bölgede yaşanan çatışmalı süreçlerin sona ermesi için yoğun çaba gösterdiğini kaydetti.
"BARIŞ ODAKLI GİRİŞİMLERİMİZ SÜRECEK"
Türkiye'nin diplomatik girişimlerini sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları kesinlikle tasvip etmediklerini bildirdi.
BÖLGESEL KONULARDA ORTAK HAREKET MESAJI
Başkan Erdoğan, diğer bölgesel meselelerin çözümünde de Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki iş birliğinin büyük önem taşıdığını ifade etti.