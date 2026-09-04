Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile BAE arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan ile Al Nahyan görüştü! İran-ABD gerilimi masadaydı (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

SAVUNMA VE EKONOMİDE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Başkan Erdoğan, Türkiye ile BAE arasındaki iş birliğinin savunma sanayii ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda artarak süreceğini ifade etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.