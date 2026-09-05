O kulların açılmasına sayılı günler kala astronomik servis ücretleri velileri sarı taksiye yöneltti. İstanbul'da aynı okulda okuyan ve birbirine yakın bölgelerde yaşayan çocukların aileleri, taksi durakları ve taksicilerle sabah-akşam düzenli ulaşım için anlaşmaya başladı.

2026-2027 dönemi için belirlenen resmi tarifede yıllık servis ücretleri mesafeye göre 40 bin liradan başlıyor 200 bin liraya kadar çıkıyor. Mesafe uzadıkça ücret artarken özel okullarda ek hizmetlerle birlikte ailelerin karşısına çok daha yüksek faturalar çıkabiliyor.

Dört ailenin taksi ücretini paylaşması halinde kişi başına düşen yıllık ulaşım maliyeti bazı güzergâhlarda servis tarifesinin yaklaşık yarısına kadar geriliyor.

Yükselen maliyetler karşısında bazı veliler ise çözümü sarı takside buldu. Yapılan hesap, özellikle kısa mesafelerde farkın oldukça yüksek olduğunu ortaya koyuyor. İstanbul'da sarı takside minimum yolculuk ücreti 230 lira. Yaklaşık 3 kilometrelik kısa bir okul güzergâhının minimum ücret üzerinden gerçekleştiği varsayıldığında gidiş ve dönüşün günlük toplam maliyeti 460 lirayı buluyor.

Yaklaşık 180 günlük eğitim dönemi üzerinden bir taksinin toplam maliyeti 82 bin 800 liraya ulaşıyor. Ancak araçta dört öğrenci olduğunda bu tutar dört aile arasında bölünüyor ve öğrenci başına yıllık maliyet 20 bin 700 liraya düşüyor.