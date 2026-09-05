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Manisa Soma’daki orman yangını kontrol altına alındı: Bölgede soğutma ve tedbir çalışmaları sürüyor

Manisa’nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen havadan ve karadan yoğun müdahaleler sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma ve tedbir çalışmaları sürerken, Manisa Valiliği operasyona destek veren tüm kurumlara ve gönüllülere teşekkür etti.

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Manisa Soma’daki orman yangını kontrol altına alındı: Bölgede soğutma ve tedbir çalışmaları sürüyor

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma ve tedbir çalışmaları sürdürülürken, Manisa Valiliği yangına müdahale eden tüm ekiplere teşekkür etti.

Soma'da yangın çıktı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)Soma'da yangın çıktı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

YANGIN EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalara, Manisa Valiliği, itfaiye, jandarma ve ilgili kamu kurumlarının yanı sıra Yangın Risk Azaltma Planı kapsamında görev yapan ekipler ve gönüllüler de destek verdi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, orman yangınlarının yüksek hassasiyetle takip edilmesi ve alınan tedbirler sayesinde yangının kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi. Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya yangınlara yönelik hassasiyetinden dolayı teşekkür edilirken, orman kahramanları, hava destek ekipleri, itfaiye, jandarma ve destek veren tüm kamu kuruluşlarına minnettarlık ifade edildi.
Manisa Valiliği Yangın Risk Azaltma Planı kapsamında kaymakamlıklar koordinesinde yürütülen hazırlık, eğitim ve rehberlik çalışmalarına da dikkat çekilen açıklamada, afetlerle mücadelede ön hazırlık ve dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

Alevlere karadan ve havadan müdahale devam ediyor.Alevlere karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

Valilik açıklamasında, risk azaltma grupları ile gönüllülere de teşekkür edilerek, "Yeşil Vatanı korumak hepimizin ortak sorumluluğudur" mesajı verildi. Soma'daki yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede ekiplerin tedbir amaçlı çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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