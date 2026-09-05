Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla Menemen'de aslına uygun biçimde restore edilen Tarihi Gediz Köprüsü törenle yeniden hizmete açıldı. Türkiye genelinde restore edilen tarihi köprü sayısı 532'ye ulaştı. Törende Bakan Uraloğlu, İzmir'in ulaşım altyapısına son 24 yılda yaklaşık 349 milyar lira yatırım yapıldığını belirterek, yapımı süren İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesi tamamlandığında iki şehir arasındaki seyahat süresinin 3,5 saate düşeceğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu Tarihi Gediz Köprüsü'nün açılış törenine katıldı. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

TARİHİ GEDİZ KÖPRÜSÜ HİZMETE AÇILDI

Bakan Uraloğlu, Menemen ilçesinde aslına uygun biçimde restore edilen Tarihi Gediz Köprüsü'nün açılış töreninde, Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyet izlerini taşıyan bir açık hava müzesi olduğunu ifade etti. Yalnızca ülkenin ulaşım altyapısını inşa etmediklerini, bu toprakların hafızasını da koruduklarını dile getiren Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Tarihi yapıları aslına uygun ihya ederek gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Bugüne kadar Sangarios, Hıdırlık, Malabadi, Kızılin, Taşköprü, Osmancık Koyunbaba ve Diyarbakır Ongözlü gibi ülkemizin birçok noktasındaki tarihi köprülerimizi restore ettik ve kültür mirasımıza kazandırdık. Restorasyonlarını tamamlayarak kültür mirasımıza kazandırdığımız tarihi köprülerin sayısı 532'ye ulaştı. 48 tarihi köprünün de restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Tarihi Gediz Köprüsü'nü de bu kararlı yürüyüşe ekleyerek, hem teknik hem de manevi bakımdan anlamlı duraklarından birini daha milletimizin hizmetine sunuyoruz."

İZMİR-ANKARA YÜKSEK HIZLI TRENİ İLE SEYAHAT SÜRESİ 3,5 SAATE DÜŞECEK

Köprünün teknik detaylarına değinen Uraloğlu, yapının 166,5 metre uzunluğa, 6,7 metre genişliğe ve 5 açıklığa sahip olduğunu, üstten betonarme kemer sistemiyle inşa edildiğini söyledi.

Güzergah değişikliğinin ardından yapının Yanıkköy, Doğa ve Belen köylerine hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı güçlendirme, restorasyon ve aydınlatma çalışmalarıyla köprünün yeniden işlevsel kimliğine kavuşturulduğunu ifade etti.