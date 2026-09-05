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Ankara'da fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: 21 şüpheli için gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti ve fuhuş suçlamalarıyla haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen baskınlarda 14 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Başsavcılık, firari durumdaki 7 şüphelinin yakalanması için adli işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

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Ankara'da fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: 21 şüpheli için gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 21 zanlıdan 14'ü yakalandı.

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON
Kararlar doğrultusunda zanlıların yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin "uyuşturucu madde ticareti yapma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" ve "fuhuş" suçlarını işledikleri yönünde delil elde edildiği belirtildi.

14 GÖZALTI
Açıklamada, operasyon kapsamında 14 şüphelinin gözaltına alındığı, 7 kişinin ise yakalanmasına yönelik soruşturma işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

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