Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir, soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem Müdürü A.K., Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ile ilgili birim amirleri ve personeli hakkında, yapı ruhsatı ve iskân ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerin anlatımları üzerine soruşturma başlatılmıştı.

3 TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mithat Özdemir, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik, ile belediye ruhsat müdürü Burak Aydın ve işletmeci Erdem Koyunyerli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet başsavcılığında ifade işlemleri tamamlanan 3 kişi, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Üsküdar Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen;

Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik, Belediye Ruhsat Müdürü Burak Aydın, İşletmeci Erdem Koyunyerli hakkında tutuklama kararı verildi.

İKİ BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir, 2 Eylül'de ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alınmıştı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın, Üsküdar Belediyesindeki yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin olduğu bildirilmişti.

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