Melih Gökçek: Adaletten şahsım adına hiçbir endişem yok (Fotoğraflar A Haber ekran görüntüsünden alınmıştır.)

"İFADE VERMEDİĞİM KONU YOK"

Gazetecilere konuşan Gökçek, hakkındaki iddialarla ilgili gerekli açıklamaları yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Benim ifade vermediğim konu yoktur arkadaşlar. Ben hepsine verdim. Şimdi Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde buranın kararı çıkacak. Ben de merakla bekliyorum."

"ADALETTEN ENDİŞEM YOK"

Türk adaletine güvendiğini vurgulayan Gökçek, hakkında yürütülen süreç nedeniyle herhangi bir endişe taşımadığını söyledi.

"Adaletten Allah'ın izniyle şahsım adına herhangi bir endişem yok. Niye endişem yok? Ben doğruları söyleyen bir insanım."

"TELEVİZYONLARDA TÜM AÇIKLAMALARI YAPACAĞIM"

Soruşturma süreci tamamlandıktan sonra kamuoyunun karşısına çıkarak bütün sorulara yanıt vereceğini belirten Gökçek, televizyon programlarında tartışmaktan hiçbir zaman çekinmediğini ifade etti.

"Karar çıktıktan sonra hepinizin televizyonlarına bol bol çıkacağım. Hiç endişeniz olmasın. Melih Gökçek'in hayatta televizyonlarda tartışmaktan çekindiği vaki midir? Hiç duydunuz mu, gördünüz mü? Allah'ın izniyle yine çıkacağım."

Devam eden soruşturmanın içeriğine ilişkin şu aşamada ayrıntılı konuşmak istemediğini kaydeden Gökçek, ek sorular üzerine şunları söyledi:

"İnşallah bu soruşturma bitsin. Hepinizin televizyonlarında her konuya ilişkin her türlü savunmayı ve açıklamayı yaparım. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun."

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