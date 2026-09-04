Oya Lale Arslan, sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Arslan hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Oya Lale Arslan (Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Soruşturma kapsamında Oya Lale Arslan hakkında gözaltı kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Arslan gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

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