31 AVUKAT HAKKINDA GÖZALTI KARARI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, yasa dışı verileri ücret karşılığında satın alarak vatandaşları mağdur ettiği belirlenen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Polisin 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemleri başlattığı öğrenildi.

SİSTEMİ KURAN 10 ŞÜPHELİYE DAVA AÇILDI Soruşturmanın ilk aşamasında yasa dışı sorgulama sistemini kuran, işleten ve gelir akışını sağlayan şüpheliler hedef alındı. Bu kapsamda adli işlemleri tamamlanan 10 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Soruşturmayı genişleten ekipler, panel sistemini aktif olarak kullandığı somut delillerle saptanan hukuk bürolarına yöneldi.

"BORCUNUZ VAR" YALANIYLA YASA DIŞI İCRA TEHDİDİ

Sistemin işleyişine dair detaylar, bazı avukatlık bürolarının vatandaşın verilerini nasıl istismar ettiğini ortaya koydu. Hukuki hiçbir bağı bulunmayan vatandaşların bilgilerine bu panellerden ulaşan bazı avukatların, "Borcunuz yasal takibe düştü", "Uzlaşma sürecini kaçırdınız" ve "Hakkınızda haciz işlemi başlatıldı" gibi asılsız beyanlarla kişileri mağdur ettiği tespit edildi.

BAKAN GÜRLEK: "MAHREMİYET BİZİM İÇİN DOKUNULMAZDIR"

Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, kişisel verilerin ticari meta haline getirilmesine tepki gösterdi. Gürlek, "Vatandaşlarımızın mahremiyeti bizim için dokunulmazdır! Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi, ticari bir meta hâline getirilmesi ve bu bilgiler kullanılarak vatandaşlarımızın mağdur edilmesi asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Tahkikatta görev alan yargı ve emniyet mensuplarına teşekkür eden Bakan Gürlek, "Hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapan hiç kimsenin yanına kâr kalmayacaktır." dedi.

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