Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kongrenin milli mücadele tarihindeki kritik rolüne değinen Erdoğan, Sivas'ta sergilenen duruşun bugün de Türkiye'nin en büyük güç kaynağı olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN EN GÜÇLÜ MOTİVASYON Kongrede ortaya konan ruhun günümüzde de geçerliliğini koruduğunu aktaran Başkan Erdoğan, "Sivas Kongresi'nde hakim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür." değerlendirmesinde bulundu.

"İŞGALCİ GÜÇLERE İLAN EDİLDİ" Sivas'ta alınan kararların ve duruşun tüm dünyaya verilen bir mesaj niteliği taşıdığına dikkat çeken Erdoğan, "Kongre ile milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceği; birbirine sımsıkı kenetlenerek, mücadeleye hazır olduğu bütün dünyaya ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Gelecek hedeflerine de değinen Erdoğan, "Bundan 107 yıl önce imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim ve kararlılık bugün de Türkiye Yüzyılı hedefimizde en güçlü motivasyon kaynağımızdır." vurgusunu yaptı.

KAHRAMANLARA SAYGI, SİVASLILARA SELAM

Erdoğan mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor; bu Kongre'ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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