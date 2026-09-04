Başkan Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı: Türkiye Yüzyılı hedefimizde en güçlü motivasyon kaynağı!
Sivas Kongresi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin milli mücadele tarihindeki kritik rolüne değinerek Anadolu'daki birleşmenin tarihi bir dönemeç olduğunu belirtti. İşgalci güçlere asla boyun eğilmeyeceğinin Sivas'ta tüm dünyaya ilan edildiğini vurgulayan Erdoğan, "Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor; bu Kongre’ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kongrenin milli mücadele tarihindeki kritik rolüne değinen Erdoğan, Sivas'ta sergilenen duruşun bugün de Türkiye'nin en büyük güç kaynağı olduğunu vurguladı.
"TARİHİ BİR DÖNEMEÇ"
Başkan Erdoğan, yayımladığı mesajda Sivas Kongresi'nin Anadolu'daki kenetlenmeyi sağladığını belirterek, "Sivas Kongresi, Anadolu'da farklı cephelerde faaliyet gösteren milli güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeçtir." dedi.
"İŞGALCİ GÜÇLERE İLAN EDİLDİ"
Sivas'ta alınan kararların ve duruşun tüm dünyaya verilen bir mesaj niteliği taşıdığına dikkat çeken Erdoğan, "Kongre ile milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceği; birbirine sımsıkı kenetlenerek, mücadeleye hazır olduğu bütün dünyaya ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN EN GÜÇLÜ MOTİVASYON
Kongrede ortaya konan ruhun günümüzde de geçerliliğini koruduğunu aktaran Başkan Erdoğan, "Sivas Kongresi'nde hakim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür." değerlendirmesinde bulundu.
Gelecek hedeflerine de değinen Erdoğan, "Bundan 107 yıl önce imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim ve kararlılık bugün de Türkiye Yüzyılı hedefimizde en güçlü motivasyon kaynağımızdır." vurgusunu yaptı.
KAHRAMANLARA SAYGI, SİVASLILARA SELAM
Erdoğan mesajını şu sözlerle tamamladı:
"Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor; bu Kongre'ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."