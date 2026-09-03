Cehaletini algı operasyonuna mal etti! "Cuma namazı zorunlu oldu, çocuğumu okula göndermem" diye caka sattı: Sosyal medyada tepkiler büyüdü
MEB'in uygulamalarından bihaber şekilde kamera karşısına geçen bir kadının sosyal medyada paylaştığı video tepki yağmuruna tutuldu. Cuma namazının zorunlu kılındığını iddia ederek "Çocuğumu okula göndermeyeceğim" diyen kadına, kullanıcılar "Zihni bozuk, kimseden haberi yok ama caka satıyor" diyerek yanıtlar verdi.
Sosyal medyada yayılan bir görüntü, kulaktan dolma bilgilerle nasıl algı operasyonu yapılmaya çalışıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Çektiği videoda 7'nci sınıfa geçecek bir çocuğu olduğunu belirten kadın, Milli Eğitim Bakanlığının 81 ile yazı göndererek okullarda cuma namazını zorunlu kıldığını iddia etti. Gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan bu asılsız iddiaya sığınan kadın, "Çocuğumun cuma namazı kılmasına izin vermiyorum, gerekirse hiçbir cuma okula göndermeyeceğim" diyerek adeta meydan okumaya çalıştı.Okulda mescide skandal tepki!
NE CUMA ZORUNLU NE ATATÜRK KALKTI: TAMAMEN BİHABER!
Milli Eğitim Bakanlığının müfredatında veya uygulamalarında cuma namazına katılım konusunda kesinlikle hiçbir zorunluluk bulunmazken, kadının "Atatürk kaldırıldı" iddiasının da tamamen asılsız olduğu biliniyor. Müfredatta Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet tarihi tüm detaylarıyla yer almaya devam ederken, kadının hiçbir bilgi sahibi olmadan iddialı cümlelerle "hodri meydan" tavrı takınması izleyenleri çileden çıkardı.
"Rezil bir video çekmişsin. Bir de hodri meydan edasıyla kasılıyorsun"
"Kimse senin çocuğunu zorla bir yere götürmüyor, sen neden böyle saçmalıyorsun? Git kinini başka yerde kus!"
'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' ADIMLARINI VE BARIŞ SÜRECİNİ HEDEF ALDI
Videodaki skandallar bununla da sınırlı kalmadı. Türkiye'nin terör belasından tamamen kurtulması, huzur ve kardeşlik ikliminin kökleşmesi adına yürütülen Terörsüz Türkiye misyonunu ve barış sürecini "ihanet" olarak nitelendiren kadın, çocuğunun bu dersleri almasına izin vermeyeceğini de söyledi.
Bir başka kullanıcının yorumu ise vatandaşa tercüman olacak cinsten: