Sosyal medyada yayılan bir görüntü, kulaktan dolma bilgilerle nasıl algı operasyonu yapılmaya çalışıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Çektiği videoda 7'nci sınıfa geçecek bir çocuğu olduğunu belirten kadın, Milli Eğitim Bakanlığının 81 ile yazı göndererek okullarda cuma namazını zorunlu kıldığını iddia etti. Gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan bu asılsız iddiaya sığınan kadın, "Çocuğumun cuma namazı kılmasına izin vermiyorum, gerekirse hiçbir cuma okula göndermeyeceğim" diyerek adeta meydan okumaya çalıştı.

Okulda mescide skandal tepki!