Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu (FEMM), AB'nin 2027 yılı taslak bütçe görüşmelerine ilişkin tavsiye kararını hazırladı. Komisyonun hazırladığı görüş metninde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan sözde bir anıt projesi için AB bütçesinden finansal kaynak aktarılması tavsiye edildi.

Rum tarafının TSK'yı hedef alan bu girişiminin AB bütçe tavsiyelerine girmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı iftiralara bir açıklama yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonunun 2027 AB bütçesine ilişkin verdiği görüşte, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atmak amacıyla inşa edilecek sözde bir anıta kaynak ayrılmasının da tavsiye edildiği öğrenilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'yla Kıbrıs Türk halkının yok edilmesini engellemiş ve Ada'nın tamamına yarım asrı aşkın süredir devam eden barışı getirmiştir.

Rum tarafınca ortaya atılan iddialar, tarihî gerçekleri çarpıtmakta ve meseleyi siyasallaştırmaktadır.

AB kurumlarının, Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sunmak yerine tarafsızlık ve adalet ilkelerinden uzaklaşarak Rum tarafının propagandasına alet olması, toplumlar arası güveni daha da zedelemektedir.

AB yetkililerine, attıkları her adımla Türkiye'yi AB'den uzaklaştırmayı hedefleyen çevrelerin aracı hâline gelmemeleri çağrısında bulunuyoruz."

RUM YALANLARINI 'MAĞDUR' KILIFIYLA RESMİLEŞTİRDİLER

Alınan bu kararla birlikte AP, 1974'te Rum askerleri ve EOKA'cı teröristlerin Türk halkına uyguladığı katliamları görmezden gelerek, TSK'ya atılan mesnetsiz iddiaları resmi düzeyde "suç mağduriyeti" olarak tanıma gafletine düştü. Kahraman Türk askerini hedef alan bu 'iftira anıtı' projesine AB bütçesinden aktarılacak kaynak, Rum tarafının kara propagandasına Avrupa kurumlarının nasıl alet olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.