MAĞDURLARA BİLDİRİM YAPILMADI

İncelemede yalnızca güvenlik tedbirlerinin yetersizliği değil, ihlalden etkilenen müşterilerin bilgilendirilmemesi de ceza gerekçesi oldu.

KVKK, yüz binlerce kişinin verileri saldırganların eline geçmesine rağmen ilgili kişilere gerekli bildirimin yapılmaması nedeniyle şirkete ayrıca 200 bin lira ceza verdi. Böylece Baydöner'e kesilen toplam idari para cezası 1 milyon liraya ulaştı.