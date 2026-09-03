Şiddet içerikli video paylaşan 15 yaşındaki Soydan tutuklandı... Telefonundan iğrenç görüntüler çıktı
Sosyal medya platformu X üzerinden kadınlara, çocuklara ve kutsal değerlere yönelik kan donduran tehditler savuran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Maskeli şekilde tehditler savuran 15 yaşındaki şüphelinin akıl hastanesinde tedavi gördüğü belirlenirken, ona destek vermek amacıyla okullara ve camilere saldırı düzenleyeceğini söyleyen akranı Yusuf Alim Soydan yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallerin içerisinden çok sayıda çocuk pornosu ve Kur’an-ı Kerim yakma görüntüleri çıktı. Soydan tutuklanırken, ailesi hakkında da hukuki işlem başlatıldı.
Sosyal medya üzerinden yayılan, kadınları, çocukları, camileri ve şehit mezarlarını hedef alan tehdit zinciri emniyet güçlerinin müdahalesiyle son buldu. İstanbul ve Bursa merkezli yürütülen çalışmalar sonucunda toplumu dehşete düşüren videoların arkasındaki isimler tek tek saptanarak adalete teslim edildi.
PAYLAŞIMLARI HASTANEDEN YAPMIŞ
Edinilen bilgiye göre 31 Ağustos'ta sosyal medya platformu X üzerinde paylaşılan videoda yüzünde maske bulunan şahsın "başörtülü kadınların kafasını keseceğini" ve "2 yaşındaki çocuğa tecavüz edeceğini" söylemesi üzerine istihbari çalışmalar başlatıldı.
Yapılan incelemelerde söz konusu paylaşımı gerçekleştiren şahsın Ankara Sincan doğumlu 15 yaşındaki Muhammed Furkan Çelik olduğu, şüphelinin Bursa'da ikamet ettiği belirlendi.
İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 31 Ağustos'ta kolluk görevlilerince şüphelinin adresine gidildi.
İkamette kimsenin bulunmaması üzerine derinleştirilen araştırmada şahsın Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları bölümünde yatarak tedavi gördüğü tespit edildi.
"OKULLARA MOLOTOF ATACAĞIZ"
Soruşturma sürerken 1 Eylül 2026 tarihinde aynı sosyal medya platformu üzerinden "OÇM" rumuzlu hesap aracılığıyla Muhammed Furkan Çelik isimli şahsa destek amacıyla yeni tehdit videosu dolaşıma sokuldu.
Videoyu paylaşan şahıs, "Biz c31k ve yakuptv44 grubu olarak, Twiter'da ki başta DarkWEB Haber, İbrahim HASKOLOĞLU, OÇM Vakfı olmak üzere bütün haber sayfalarını uyarıyoruz, eğer o twiteri kaldırmazsanız MFC kardeşimiz sizin yüzünüzden gözaltına alındı, bu twiter silinmez ise yapacağımız eylemler ortada; okullara Molotof atacağız, silahlı saldırı gerçekleştirip küçük çocukların kafalarını ezeceğiz, camilere saldırıp, cemaatleri vahşice katledeceğiz, kedilere işkence edeceğiz ve Türk milletinin bütün şehitlerinin mezarına işeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Yapılan teknik takip sonucunda bu tehditleri savuran şahsın 15 yaşındaki Yusuf Alim Soydan olduğu saptandı.
ÇOCUK PORNOSU ÇIKTI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Yusuf Alim Soydan hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit", "müstehcenlik", "halkın benimsediği dini değerleri aşağılamak" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Şüpheli Soydan 2 Eylül 2026 tarihinde ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.
Evde yapılan aramalarda ele geçirilen cep telefonu ve bilgisayar kasasına el konuldu.
Telefonda yapılan ön incelemede çok sayıda çocuk pornosu videosu çıktı.
Telefondan ayrıca Kuran-ı Kerim'in yakıldığı video ve ihbara konu tehdit içerikli videoların yer aldığı belirlendi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 Eylül'de adliyeye sevk edildi.
Halk arasında "korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "müstehcenlik" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan Yusuf Alim Soydan, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla tutuklandı.
ANNE VE BABAYA DA SORUŞTURMA
Öte yandan adli süreçteki çocuğun restoran çalışanı babası ile güvenlik görevlisi annesine yönelik "aile yükümlülüğünü ihlal" suçundan ayrı soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Suç kaydı bulunmayan anne ve babanın şüpheli sıfatıyla alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.