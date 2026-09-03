Şiddet içerikli video paylaşan 15 yaşındaki Soydan tutuklandı... Telefonundan iğrenç görüntüler çıktı

Sosyal medya üzerinden yayılan, kadınları, çocukları, camileri ve şehit mezarlarını hedef alan tehdit zinciri emniyet güçlerinin müdahalesiyle son buldu. İstanbul ve Bursa merkezli yürütülen çalışmalar sonucunda toplumu dehşete düşüren videoların arkasındaki isimler tek tek saptanarak adalete teslim edildi.

PAYLAŞIMLARI HASTANEDEN YAPMIŞ

Edinilen bilgiye göre 31 Ağustos'ta sosyal medya platformu X üzerinde paylaşılan videoda yüzünde maske bulunan şahsın "başörtülü kadınların kafasını keseceğini" ve "2 yaşındaki çocuğa tecavüz edeceğini" söylemesi üzerine istihbari çalışmalar başlatıldı.

Yapılan incelemelerde söz konusu paylaşımı gerçekleştiren şahsın Ankara Sincan doğumlu 15 yaşındaki Muhammed Furkan Çelik olduğu, şüphelinin Bursa'da ikamet ettiği belirlendi.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 31 Ağustos'ta kolluk görevlilerince şüphelinin adresine gidildi.

İkamette kimsenin bulunmaması üzerine derinleştirilen araştırmada şahsın Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları bölümünde yatarak tedavi gördüğü tespit edildi.

maskeli şekilde kadınlara, çocuklara yönelik vahşet tehditleri savuran Muhammed Furkan Çelik’in kimliği tespit edilerek hastanede psikiyatrik tedavi gördüğü belirlendi. (Fotoğraflar: AA)

"OKULLARA MOLOTOF ATACAĞIZ"

Soruşturma sürerken 1 Eylül 2026 tarihinde aynı sosyal medya platformu üzerinden "OÇM" rumuzlu hesap aracılığıyla Muhammed Furkan Çelik isimli şahsa destek amacıyla yeni tehdit videosu dolaşıma sokuldu.

Videoyu paylaşan şahıs, "Biz c31k ve yakuptv44 grubu olarak, Twiter'da ki başta DarkWEB Haber, İbrahim HASKOLOĞLU, OÇM Vakfı olmak üzere bütün haber sayfalarını uyarıyoruz, eğer o twiteri kaldırmazsanız MFC kardeşimiz sizin yüzünüzden gözaltına alındı, bu twiter silinmez ise yapacağımız eylemler ortada; okullara Molotof atacağız, silahlı saldırı gerçekleştirip küçük çocukların kafalarını ezeceğiz, camilere saldırıp, cemaatleri vahşice katledeceğiz, kedilere işkence edeceğiz ve Türk milletinin bütün şehitlerinin mezarına işeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yapılan teknik takip sonucunda bu tehditleri savuran şahsın 15 yaşındaki Yusuf Alim Soydan olduğu saptandı.