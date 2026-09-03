AKINCI TİHA yerli güdüm kitleriyle tam isabet vurdu... LGK-82 ve GÖZDE ile hedefler imha

BUNU BAŞARAN ÜLKE SAYISI AZ

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol testlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla elde edilen tarihi başarıyı duyurdu.

Dünyada az sayıda ülkenin geliştirebildiği hassas güdüm yeteneklerine dikkat çeken Akyol, "Hareketli hedef, hassas vuruş. Dünyada az sayıda ülkenin geliştirebildiği hassas güdüm yetenekleriyle milli platformlarımız artık çok daha güçlü ve etkin." dedi.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol milli platformların ulaştığı bu üstün teknolojik seviyenin dünyada çok az ülkede bulunduğunu vurgulayarak Türkiye’nin savunma alanındaki gücünü teyit etti.