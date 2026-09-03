AKINCI TİHA yerli güdüm kitleriyle tam isabet vurdu... LGK-82 ve GÖZDE ile hedefler imha
Türkiye’nin gökyüzündeki gücü Bayraktar AKINCI vuruş yeteneğiyle nefes kesti. Milli imkanlarla geliştirilen LGK-82 Lazer Güdüm Kiti ile GÖZDE Güdüm Kiti entegreli mühimmatlar kullanılarak yapılan test atışları kusursuz başarıyla sonuçlandı. Sabit zırhlı araçların yanı sıra hareketli hedefler milimetrik hassasiyetle yok edildi.
Türk savunma sanayisi ürünlerinin entegrasyon çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen testlerde Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı üstün performans sergiledi.AKINCI TİHA'dan iki atışta tam isabet!
Baykar, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle yürütülen testlerde milli güdüm çözümleri olağanüstü başarıyla denendi.
LGK-82 ve GÖZDE güdüm kitleriyle donatılan AKINCI belirlenen hedefleri tam isabetle imha ederek gökyüzündeki gücünü kanıtladı.
ZIRHLI ARAÇLAR YOK EDİLDİ
Mühimmat atış testleri kapsamında Bayraktar AKINCI platformundan bırakılan LGK-82 Lazer Güdüm Kiti entegreli mühimmat belirlenen zırhlı askeri aracı vurarak başarıyla imha etti.
Testlerin diğer aşamasında GÖZDE Güdüm Kiti kullanıldı.
Bayraktar AKINCI'dan bırakılan GÖZDE Güdüm Kiti entegreli mühimmat hareket halindeki hedefi yüksek hassasiyetle vurarak muazzam vuruş yeteneğini gözler önüne serdi.
BUNU BAŞARAN ÜLKE SAYISI AZ
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol testlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla elde edilen tarihi başarıyı duyurdu.
Dünyada az sayıda ülkenin geliştirebildiği hassas güdüm yeteneklerine dikkat çeken Akyol, "Hareketli hedef, hassas vuruş. Dünyada az sayıda ülkenin geliştirebildiği hassas güdüm yetenekleriyle milli platformlarımız artık çok daha güçlü ve etkin." dedi.
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