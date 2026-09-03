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Başakşehir'de konut inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul Başakşehir'deki bir konut inşaatında istinat duvarı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçiden Tolga Yahşi ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı, Ferdi Yahşi'nin ise cansız bedenine ulaşıldı.

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Başakşehir'de konut inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Başakşehir'de konut inşaatında istinat duvarı yapımı sırasında göçük yaşandı. Toprak altında kalan 2 işçiden 1'i kurtarıldı Ferdi Yahşi'nin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerinden görüntü (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)Olay yerinden görüntü (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

Edinilen bilgilere göre olay Şamlar Mahallesi Zerafet Konakları inşaatında yaşandı. İşçilerin istinat duvarı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Tolga Yahşi ve Ferdi Yahşi isimli iki işçi, toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk çalışmada Tolga Yahşi toprak altından çıkartılarak hastaneye sevk edildi.

Video Oynatma İkonu Başakşehir'de inşaat alanında toprak kayması

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler arama kurtarma çalışmalarının ardından Ferdi Yahşi isimli işçinin cansız bedenine ulaştı.

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Başakşehir'de konut inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti-3 Başakşehir'de konut inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti-4 Başakşehir'de konut inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti-5

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