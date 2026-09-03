Başakşehir'de konut inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Olay yerinden görüntü (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)



Edinilen bilgilere göre olay Şamlar Mahallesi Zerafet Konakları inşaatında yaşandı. İşçilerin istinat duvarı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Tolga Yahşi ve Ferdi Yahşi isimli iki işçi, toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk çalışmada Tolga Yahşi toprak altından çıkartılarak hastaneye sevk edildi.

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1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ



Ekipler arama kurtarma çalışmalarının ardından Ferdi Yahşi isimli işçinin cansız bedenine ulaştı.

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