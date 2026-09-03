Başakşehir'de konut inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
İstanbul Başakşehir'deki bir konut inşaatında istinat duvarı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçiden Tolga Yahşi ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı, Ferdi Yahşi'nin ise cansız bedenine ulaşıldı.
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Başakşehir'de konut inşaatında istinat duvarı yapımı sırasında göçük yaşandı. Toprak altında kalan 2 işçiden 1'i kurtarıldı Ferdi Yahşi'nin ise cansız bedenine ulaşıldı.
Edinilen bilgilere göre olay Şamlar Mahallesi Zerafet Konakları inşaatında yaşandı. İşçilerin istinat duvarı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Tolga Yahşi ve Ferdi Yahşi isimli iki işçi, toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk çalışmada Tolga Yahşi toprak altından çıkartılarak hastaneye sevk edildi.
1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler arama kurtarma çalışmalarının ardından Ferdi Yahşi isimli işçinin cansız bedenine ulaştı.