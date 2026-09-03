İSRAİL'E SERT TEPKİ

Aktürk, Ortadoğu'nun tamamını bir çatışma alanına dönüştürmek isteyen İsrail hükümetinin yayılmacı ve saldırgan tutumunu uluslararası kamuoyunun gözü önünde sürdürdüğünü söyledi.

İsrail'in bir yandan Suriye ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ihlal eden askeri faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Aktürk, şunları kaydetti:

"Diğer yandan Filistin'deki yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik etmeye devam etmekte, münhasıran Müslümanlara ait Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü de ihlal eden provokatif eylemlerini sürdürmektedir. İsrail'in sadece bölgesel istikrar ve güvenliğe değil, aynı zamanda küresel istikrar ve güvenliğe de zarar veren bu tutumları, bölge halkı nezdinde uluslararası hukuka olan inancı da her geçen gün daha fazla zedelemektedir. Bölgede huzur ve istikrarın tesisi için çaba göstermeye, İsrail'in bu yayılmacı ve soykırımcı tutumu karşısında uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler alma konusunda ortak bir sorumluluğu bulunduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz."

EĞİTİM VE TATBİKATLAR

Aktürk, daha etkin, daha caydırıcı ve daha hazır bir Türk Silahlı Kuvvetleri için eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin kesintisiz sürdürüldüğünü aktardı.

Bu kapsamda 31 Ağustos'ta, Kırklareli'de başlayan Şehit Personel Yarbay Rasim Sayın Yıldırım Seferberlik Tatbikatı'nın 11 Eylül'e, Portekiz'de başlayan Repmus İnsansız Deniz Sistemlerinin Denenmesi Tatbikatı ise 25 Eylül'e kadar devam edeceği bilgisini veren Aktürk, "7-18 Eylül tarihleri arasında Macaristan'da Air Wolf Hunting Arama Kurtarma, Tunus'ta Phoenix Express Deniz Güvenliği, Bulgaristan'da Triton Mayın Harekatı Tatbikatı ile, Portekiz'de NATO Bold Machina Deniz Özel Harekat tatbikatlarına katılım sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Eurofighter Typhoon uçağı tedarik sürecine değinen Aktürk, şu bilgileri verdi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Birleşik Krallık ile Eurofighter Typhoon uçağı tedarik faaliyetlerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, Birleşik Krallık'a gönderilecek pilotlarımızın eğitimlerine 7 Eylül'de başlanması planlanmaktadır. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca, '2'nci El-Alameyn Hava Fuarı' çerçevesinde 8-10 Eylül tarihleri arasında Mısır'da, Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz tarafından, 'İzmir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 104'üncü Yıl dönümü Kutlamaları' kapsamında 9 Eylül'de İzmir'de SOLOTÜRK gösteri ekibimiz tarafından gösteri uçuşları icra edilecektir. 1 Eylül'de muharip uçaklarımız ve NATO AWACS uçağının katılımıyla hava sahamızda NEXUS ACE görevi yapılmıştır."

ENVANTERE YENİ GİREN SİLAH SİSTEMLERİ

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin modern ve etkin savunma gücünün, yerli ve milli savunma sanayisinin ileri teknoloji ürünleriyle güçlendirilmesi çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda Zırhlı Tanksavar Aracı OMTAS ile Karinalı Bot Sistemi'nin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını belirten Aktürk, Bosna-Hersek'te ilk kez düzenlenen Balkan Kalkanı Fuarı kapsamında, MKE ile Mısır Askeri Üretim Bakanlığı arasında, savunma sanayi alanındaki mevcut işbirliğinin geliştirilmesi ve yeni işbirliği alanlarının oluşturulmasına yönelik Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını söyledi.

Fuar kapsamında imzalanan ilk anlaşma olma özelliğini taşıyan söz konusu Mutabakat Zaptı ile patlayıcı başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortak üretim ve işbirliği faaliyetlerinin yürütülmesi planlandığını belirten Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"MKE tarafından ayrıca, 8-10 Eylül tarihleri arasında Mısır'da gerçekleştirilecek El Alamein International Airshow 2026'ya, 8-11 Eylül tarihleri arasında Polonya'da gerçekleştirilecek 'MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na katılım sağlanacaktır. 31 Ağustos'ta Moğolistan Savunma Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyet tarafından ziyaret edilen ASFAT, 1-4 Eylül tarihleri arasında Bosna-Hersek'te düzenlenen 'Balkan Kalkanı Fuarı'na katılmaktadır. MİLGEM 6-12'nci Gemiler Tedariki Projesi kapsamında, Anadolu Tersanesi'nde inşa ve donatım faaliyetleri devam eden 2'nci İstif Sınıfı Fırkateyn İzmir'in deniz kabul testi faaliyetlerine 31 Ağustos'ta başlanmıştır. Dünyanın en iyi savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı 'Defence News Top 100' listesinde yer alan Bakanlığımıza bağlı MKE ile ASELSAN, TUSAŞ, ARCA Savunma ve ROKETSAN'ı kutluyor, savunma sanayimize güç katan ve bizleri gururlandıran çalışmalarında başarılar diliyoruz."

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ

Aktürk, yapılan planlamalara uygun şekilde yürütülen personel ve askeri öğrenci temin işlemleri kapsamında "Türk Silahlı Kuvvetleri 2026 Yılı Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini" başvurularının, 7 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında yapılabileceğini belirtti.

Aktürk, terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli, Emniyet Teşkilatının Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personeli ile güvenlik korucularının muvazzaf ve emeklilerine yönelik 3713 sayılı Kanun kapsamındaki başvuruların 1 Eylül itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaya başlandığını hatırlattı.

Vatanın istiklali için topyekun mücadele kararının alındığı ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümünü kutlayan Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başta Cumhuriyetimizin kurucusu ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zaferi'ni mümkün kılan milletimizin sarsılmaz iradesi ile kahraman ordumuzun cesaret, fedakarlık ve mücadele azminden güç alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; 104 yıl önce olduğu gibi bugün de aziz milletimizin güven ve desteğiyle, yüksek donanımı, tecrübeli personeli ve üstün harekat kabiliyetiyle, hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından tüm terör örgütleriyle etkin ve kararlı mücadeleye, Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine, Geniş kapsamlı tatbikatların icrasından yerli ve millî savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye büyük bir azim ve kararlılıkla devam edecektir."