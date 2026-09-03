Ankara Kalecik’te 3,9 büyüklüğünde deprem: Sarsıntı saat 20.11’de 11,74 kilometre derinlikte kaydedildi
AFAD, Ankara’nın Kalecik ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 11,74 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının ardından 3,1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanırken herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'nın Kalecik ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 20.11'de kaydedilen depremin yerin 11,74 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depreme ilişkin olumsuz bir durum bildirilmedi.
|Tarih ve saat
|Yer
|Büyüklük
|Derinlik
|Tür
|3 Eylül 2026 – 20.12
|Kalecik (Ankara)
|3,1
|7,01 km
|ML
|3 Eylül 2026 – 20.11
|Kalecik (Ankara)
|3,9
|11,74 km
|Mw
|3 Eylül 2026 – 20.08
|Kalecik (Ankara)
|2,6
|6,98 km
|ML
|3 Eylül 2026 – 20.02
|Simav (Kütahya)
|2,2
|7 km
|ML
|3 Eylül 2026 – 20.01
|Kale (Malatya)
|1,7
|9,35 km
|ML
|3 Eylül 2026 – 19.56
|Simav (Kütahya)
|1,6
|7 km
|ML
|3 Eylül 2026 – 19.21
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|1,7
|6,89 km
|ML
|3 Eylül 2026 – 19.18
|Yunusemre (Manisa)
|2,9
|11,14 km
|ML
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel