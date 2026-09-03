Arif Ahmet Denizolgun’un doktoru gözaltına alındı

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un "doğal ölüm" denilerek kapatılan dosyasında yeni gelişme yaşandı. Bilirkişi raporundaki "boğulma ve zehirlenme" şüphesinin ardından harekete geçen savcılık, dosyada daha önce 'tanık' sıfatıyla dinlenen Denizolgun'un doktoru N.D.'yi çalıştığı hastanede gözaltına aldı.

Soruşturma sürecinde daha önce "tanık" sıfatıyla ifade veren Denizolgun'un doktoru N.D. hakkında, beyanlarının gerçeği yansıtmadığı şüphesiyle işlem başlatıldı. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli N.D.'yi görev yaptığı Hisar Hastanesi'nde yakalayarak "yalan tanıklık" suçlamasıyla gözaltına aldı.

YARIN SAVCI KARŞISINA ÇIKACAK

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüpheli doktorun ifade işlemleri sürüyor. N.D.'nin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Şüpheli, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nda doğrudan dosya savcısına ifade verecek. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak derinleştirildiği bildirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN