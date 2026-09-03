Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında alabora olan gemiyle ilgili aralarında kaptan, mürettebat ve şirket çalışanlarının da bulunduğu 9 şüpheli, ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Toplam 16 kişi hakkındaki soruşturmada, 9 şüphelinin Girne Kaza Mahkemesine getirilişi sırasında polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Şüpheliler ikinci kez hakim karşısına çıkarıldı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Mahkeme, gözaltında bulunan kaptan M.Ö.'nün yanı sıra ikinci kaptan M.N.S. ve mürettebattan M.G., S.E., V.H., R.İ., Z.Ö. ve K.K. ile şirket çalışanı A.Ö.'ye kazayla ilgili sorular yöneltti. İfade veren polis memuru, kazayla ilgili çok sayıda delil, belge ve ifadenin bulunduğunu aktarırken, 9 şüphelinin alkol ve uyuşturucu test sonuçlarının henüz soruşturma dosyasına ulaşmadığı belirtildi. M.Ö.'nün önceki kaptanlık belgesinin geçerliliğini yitirmesinin ardından Honduras'tan 3 bin 500 dolar karşılığında yeni bir kaptanlık belgesi aldığı ve belgenin KKTC'de uygunluk işlemlerinden geçirildiği mahkemeye aktarıldı.