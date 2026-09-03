Girne faciasında 9 şüpheli ikinci kez hakim karşısına çıktı: Kaptanın sahte belgesi ve "su alıyor" uyarısı mahkemede
KKTC'nin Girne kenti açıklarında alabora olan gemiyle ilgili yürütülen soruşturmada, mahkeme aralarında kaptan M.Ö.'nün de bulunduğu 9 şüpheli hakkında 8'er gün ek gözaltı kararı verdi. İkinci kaptanın "su alıyor, çıkmayalım" uyarısına rağmen yola çıktığı belirlenen kaptanın, Honduras'tan 3 bin 500 dolara sahte ehliyet aldığı ortaya çıktı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında alabora olan gemiyle ilgili aralarında kaptan, mürettebat ve şirket çalışanlarının da bulunduğu 9 şüpheli, ikinci kez hâkim karşısına çıktı.
Toplam 16 kişi hakkındaki soruşturmada, 9 şüphelinin Girne Kaza Mahkemesine getirilişi sırasında polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
Mahkeme, gözaltında bulunan kaptan M.Ö.'nün yanı sıra ikinci kaptan M.N.S. ve mürettebattan M.G., S.E., V.H., R.İ., Z.Ö. ve K.K. ile şirket çalışanı A.Ö.'ye kazayla ilgili sorular yöneltti.
İfade veren polis memuru, kazayla ilgili çok sayıda delil, belge ve ifadenin bulunduğunu aktarırken, 9 şüphelinin alkol ve uyuşturucu test sonuçlarının henüz soruşturma dosyasına ulaşmadığı belirtildi.
M.Ö.'nün önceki kaptanlık belgesinin geçerliliğini yitirmesinin ardından Honduras'tan 3 bin 500 dolar karşılığında yeni bir kaptanlık belgesi aldığı ve belgenin KKTC'de uygunluk işlemlerinden geçirildiği mahkemeye aktarıldı.
İKİNCİ KAPTAN UYARDI
Geminin ikinci kaptanı M.N.S., ifadesinde kaza günü kaptanı sefere çıkmaması konusunda uyardığını, kaptanın buna rağmen sefer kararı verdiğini iddia etti.
M.N.S., sefere çıkılmasına karşı çıkmasına rağmen kaptanın sefer kararı verdiğini öne sürdü.
İkinci kaptan, kaptanın geminin su aldığını bildiğini ancak bu durumu sefere engel görmediği için yola çıkma kararı verdiğini de iddia etti.
Mahkemede, geminin kara kutusu henüz bulunmadığı için kayıtlara ulaşılamadığı, kaptanın gemiden ayrılırken seyir defterini de yanına almadığının belirlendiği aktarıldı.
Gemiden acil yardım çağrısını ikinci kaptan M.N.S.'nin yaptığı, geminin geçmişte geçirdiği kazalar, gördüğü onarımlar ve izinlerine ilişkin belgelerin dosyaya girdiği belirtildi.
Sunulan ilk bilirkişi raporlarında da geminin su almaya başladığı andan itibaren hız kesmesi durumunda batmadan limana dönme ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirmesine yer verildi.
8'ER GÜN EK GÖZALTI SÜRESİ
Soruşturmada 9 kişinin gözaltı sürelerinin 8'er gün daha uzatılmasına, gerekli ifadelerin alınmasına ve ilgili delillerin toplanmasına hükmedildi.
Ayrıca 2'si liman görevlisi ve 3'ü şirket çalışanı olmak üzere 5 şüphelinin yeniden mahkemeye gelmesine gerek görülmezken, polisin sunduğu raporda aranan 2 şüphelinin KKTC dışında olduğu bilgisine yer verildi.